Avance de ‘La Promesa’ del viernes 5 de junio: Martina se declarará a Adriano y Vera aceptará quedarse en el palacio

'La Promesa': Martina declara su amor a Adriano. (RTVE)

La Promesa afronta el capítulo de este viernes con Vera instalada en el palacio y con un nuevo golpe para la familia Luján: la noticia publicada sobre el título de Curro, cuya resolución resulta inesperada para todos, mientras el duelo por Santos, la huida del duque de Carril y el estado crítico de Julieta mantienen abiertas varias crisis a la vez.

En la entrega del viernes 5 de junio, Vera aceptará quedarse en La Promesa después de que Alonso planteara esa salida por la desaparición de don Gonzalo, el duque de Carril. La decisión coincide con la publicación en el periódico de la noticia sobre el título de Curro, un giro que sorprende a todos los personajes implicados.

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El episodio llega justo después de la emisión de este jueves 4 de junio, que ha dejado al palacio de los Luján bajo el impacto de dos frentes simultáneos: el luto por la muerte de Santos y la desaparición del duque de Carril, responsable del tiroteo que ha marcado una de las semanas más duras de la serie.

'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)

Lo que ha pasado en ‘La Promesa’

En ese capítulo recién emitido, Alonso ha comunicado que don Gonzalo seguía sin aparecer. Ante esa situación, el marqués ha propuesto a Vera que permaneciera en La Promesa hasta resolver el paradero de su padre, y ha extendido también la invitación a la duquesa, madre de la joven, aunque ella no ha tomado una decisión definitiva.

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El jueves también quedó abierta la herida económica provocada por el duque. Ciro mantuvo sus reproches contra el marqués y contra Manuel por el dinero perdido en la inversión fallida, pero ambos rechazaron esa acusación y sostuvieron que la decisión había sido enteramente suya. El nuevo episodio añade otro foco de choque en torno a Leocadia y Lorenzo.

Ella muestra a Alonso la noticia del periódico sobre el título de Curro, y más tarde responde al nuevo ataque de Lorenzo con una amenaza directa: si él desvela lo relacionado con Cristóbal, ella contará lo de Eugenia. La jornada anterior ya había llegado marcada por el deterioro de Julieta y por la carrera contrarreloj de Pía para que Curro conociera la verdad sobre Jana. Ese intento sufrió un freno decisivo cuando Teresa encontró por fin la carta de Pía y decidió guardársela.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el viernes en ‘La Promesa’

El viernes en La Promesa, ese movimiento da un paso más. Teresa devuelve la carta a Pía, que sigue angustiada por lo que tiene que contarle a Curro, mientras la información sobre el título del joven añade una nueva pieza a una trama que se complica todavía más. La situación de Julieta tampoco mejora. Manuel permanece junto a su cama porque ella sigue en estado crítico, y esa vigilia le lleva a revivir lo que ya vivió con Jana.

En paralelo, el servicio sigue reorganizándose tras la muerte de Santos. El jueves, Cristóbal y Teresa se encargaron de cuadrar los turnos para que todos pudieran asistir al entierro, mientras Ricardo quedó completamente desolado por la pérdida de su hijo. El capítulo del viernes introduce además una medida de largo alcance: los jefes del servicio adoptan una decisión drástica sobre Estefanía que cambiará el futuro de María y Carlo en La Promesa.

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'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)

En el terreno sentimental, el jueves dejó a Martina intentando acercarse a Adriano, aunque él se mantuvo firme y defendió que ambos debían aprender a vivir el uno sin el otro. Ese distanciamiento no queda cerrado. La entrega del viernes da un vuelco a esa relación. Martina se declara a Adriano, le dice que le quiere y que quiere estar con él.

La última imagen que se espera para el próximo episodio de La Promesa sitúa de nuevo a Vera en el centro de la escena. La joven rompe a llorar junto a Simona y Candela en el comedor de servicio cuando alguien inesperado aparece en el umbral de la puerta.

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