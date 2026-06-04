España

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 5 de junio: Martina se declarará a Adriano y Vera aceptará quedarse en el palacio

El título de Curro rondará por todos los periódicos en el próximo capítulo de la ficción diaria de TVE

Guardar
Google icon
'La Promesa': Martina declara su amor a Adriano. (RTVE)
'La Promesa': Martina declara su amor a Adriano. (RTVE)

La Promesa afronta el capítulo de este viernes con Vera instalada en el palacio y con un nuevo golpe para la familia Luján: la noticia publicada sobre el título de Curro, cuya resolución resulta inesperada para todos, mientras el duelo por Santos, la huida del duque de Carril y el estado crítico de Julieta mantienen abiertas varias crisis a la vez.

En la entrega del viernes 5 de junio, Vera aceptará quedarse en La Promesa después de que Alonso planteara esa salida por la desaparición de don Gonzalo, el duque de Carril. La decisión coincide con la publicación en el periódico de la noticia sobre el título de Curro, un giro que sorprende a todos los personajes implicados.

PUBLICIDAD

El episodio llega justo después de la emisión de este jueves 4 de junio, que ha dejado al palacio de los Luján bajo el impacto de dos frentes simultáneos: el luto por la muerte de Santos y la desaparición del duque de Carril, responsable del tiroteo que ha marcado una de las semanas más duras de la serie.

'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)
'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)

Lo que ha pasado en ‘La Promesa’

En ese capítulo recién emitido, Alonso ha comunicado que don Gonzalo seguía sin aparecer. Ante esa situación, el marqués ha propuesto a Vera que permaneciera en La Promesa hasta resolver el paradero de su padre, y ha extendido también la invitación a la duquesa, madre de la joven, aunque ella no ha tomado una decisión definitiva.

PUBLICIDAD

El jueves también quedó abierta la herida económica provocada por el duque. Ciro mantuvo sus reproches contra el marqués y contra Manuel por el dinero perdido en la inversión fallida, pero ambos rechazaron esa acusación y sostuvieron que la decisión había sido enteramente suya. El nuevo episodio añade otro foco de choque en torno a Leocadia y Lorenzo.

Ella muestra a Alonso la noticia del periódico sobre el título de Curro, y más tarde responde al nuevo ataque de Lorenzo con una amenaza directa: si él desvela lo relacionado con Cristóbal, ella contará lo de Eugenia. La jornada anterior ya había llegado marcada por el deterioro de Julieta y por la carrera contrarreloj de Pía para que Curro conociera la verdad sobre Jana. Ese intento sufrió un freno decisivo cuando Teresa encontró por fin la carta de Pía y decidió guardársela.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el viernes en ‘La Promesa’

El viernes en La Promesa, ese movimiento da un paso más. Teresa devuelve la carta a Pía, que sigue angustiada por lo que tiene que contarle a Curro, mientras la información sobre el título del joven añade una nueva pieza a una trama que se complica todavía más. La situación de Julieta tampoco mejora. Manuel permanece junto a su cama porque ella sigue en estado crítico, y esa vigilia le lleva a revivir lo que ya vivió con Jana.

En paralelo, el servicio sigue reorganizándose tras la muerte de Santos. El jueves, Cristóbal y Teresa se encargaron de cuadrar los turnos para que todos pudieran asistir al entierro, mientras Ricardo quedó completamente desolado por la pérdida de su hijo. El capítulo del viernes introduce además una medida de largo alcance: los jefes del servicio adoptan una decisión drástica sobre Estefanía que cambiará el futuro de María y Carlo en La Promesa.

'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)
'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)

En el terreno sentimental, el jueves dejó a Martina intentando acercarse a Adriano, aunque él se mantuvo firme y defendió que ambos debían aprender a vivir el uno sin el otro. Ese distanciamiento no queda cerrado. La entrega del viernes da un vuelco a esa relación. Martina se declara a Adriano, le dice que le quiere y que quiere estar con él.

La última imagen que se espera para el próximo episodio de La Promesa sitúa de nuevo a Vera en el centro de la escena. La joven rompe a llorar junto a Simona y Candela en el comedor de servicio cuando alguien inesperado aparece en el umbral de la puerta.

Temas Relacionados

La PromesaTVERTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Camarón de la Isla ‘cantará’ en su 75 cumpleaños: Pablo Alborán, Rosario y otros grandes nombres participarán en un concierto homenaje al cantaor en el Movistar Arena

Madrid acogerá este 1 de diciembre un espectáculo que contará con la participación de grandes figuras del flamenco y la música española

Camarón de la Isla ‘cantará’ en su 75 cumpleaños: Pablo Alborán, Rosario y otros grandes nombres participarán en un concierto homenaje al cantaor en el Movistar Arena

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

Isabel Rodríguez afirma que el Ayuntamiento madrileño cede terrenos destinados a pisos sociales, lo que facilita la pérdida de patrimonio municipal en la capital, y pide a las autonomías intervenir las viviendas turísticas ilegales para ampliar la oferta asequible

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

Rafa Nadal confiesa cómo se gestó su histórico beso con Shakira, 16 años después: “Tuve que pedir una botella de tequila para relajarme un poco”

El extenista protagonizó uno de los videoclips de la colombiana, en el que simulaban que eran pareja y mostraban una gran química

Rafa Nadal confiesa cómo se gestó su histórico beso con Shakira, 16 años después: “Tuve que pedir una botella de tequila para relajarme un poco”

Era profesor de matemáticas, tenía antecedentes y violó a una alumna que acabó suicidándose: la Justicia lo condena a 10 años de cárcel

La resolución recoge un patrón continuado de conductas dentro del entorno escolar del docente a cuatro menores

Era profesor de matemáticas, tenía antecedentes y violó a una alumna que acabó suicidándose: la Justicia lo condena a 10 años de cárcel

La incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza

“Tu padre, el mejor, ¿no?“, le ha dicho un reportero español antes de que escapase por la mala relación que tiene con su progenitor

La incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO pide al juez acceso a todas las cuentas del PSOE entre 2024 y 2025 para seguir el rastro del dinero en el ‘caso Leire Díez’

La UCO pide al juez acceso a todas las cuentas del PSOE entre 2024 y 2025 para seguir el rastro del dinero en el ‘caso Leire Díez’

Qué es Tubos Reunidos, la histórica empresa vasca que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’

Los acusados en el juicio por la contratación de David Sánchez defienden que fue “el mejor candidato”: “Visto desde hoy le hubiera subido el sueldo”

Última hora del caso Leire Díez | La presidenta del PSOE supo por Díez de las cloacas y aseguró que Cerdán lo sabía: “Se lo habías contado a Santos el otro día”

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

La ministra de Vivienda pone bajo la lupa al alcalde de Madrid: investigará licitaciones de suelo público para construir viviendas privadas

El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

Ver el Mundial en casa sale caro: cuánto pagarás de más en tu factura de la luz durante los partidos

DEPORTES

Los futbolistas implicados en la estafa piramidal de OmegaPro: Vinicius Jr, Casillas, Puyol, Figo, Ronaldinho, Kaká, entre otros

Los futbolistas implicados en la estafa piramidal de OmegaPro: Vinicius Jr, Casillas, Puyol, Figo, Ronaldinho, Kaká, entre otros

El Benfica confirma la cantidad que pagaría el Real Madrid de Florentino por Mourinho si gana las elecciones: 15 millones de euros

Riquelme anuncia el fichaje de Haaland y recuerda al caso Figo de Florentino para las elecciones a la presidencia del Real Madrid en el año 2000

El matemático que acertó el campeón de los últimos tres mundiales da su ganador para el Mundial 2026: “Quedé horrorizado”

España - Irak: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026