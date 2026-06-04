España - Irak: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento (Europa Press)

España e Irak se enfrentan en un amistoso clave de preparación previo al inicio del Mundial 2026. Este encuentro, que tiene lugar en el estadio de Riazor, representa la última prueba para el equipo de Luis de la Fuente antes de emprender el viaje hacia la máxima cita del fútbol internacional. La selección española, que llega como campeona vigente de la Eurocopa y finalista de la Nations League, aspira a elevar su hegemonía continental a la mundial.

El partido amistoso, que contarán con A Coruña como escenario, ha estado marcado por las complicaciones para organizarlo surgidas a raíz de la invasión de campo que se produjo tras el encuentro entre el Deportivo de La Coruña y la UD Las Palmas. Esa celebración, que se vivió en el estadio coruñés tras el ascenso del Deportivo a Primera División, causó daños significativos en las instalaciones y el césped de Riazor, generando dudas sobre la idoneidad del recinto para albergar un partido internacional de estas características. Finalmente, tras una revisión de urgencia y trabajos de reacondicionamiento, el estadio fue habilitado para recibir a la selección y a su afición.

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Luis de la Fuente ha planificado este amistoso como un banco de pruebas para introducir variantes, sobre todo en el frente de ataque. Las ausencias de algunos jugadores importantes han obligado al seleccionador a buscar alternativas y a dar oportunidades a futbolistas que habitualmente no forman parte del once inicial.

El seleccionador español Luis de la Fuente (REUTERS/Kacper Pempel)

En este contexto, se espera que el técnico aproveche el duelo para repartir minutos y examinar diferentes combinaciones que puedan resultar útiles en el inminente debut mundialista. Además, la portería se mantiene como uno de los focos de mayor atención, ya que existe un debate abierto sobre quién ocupará el puesto de titular en el Mundial 2026. El partido contra Irak servirá para observar el rendimiento de los candidatos y quizás tomar una decisión definitiva.

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El rival de la noche, Irak, también afronta este partido como una instancia relevante en su preparación para el Mundial. El equipo iraquí llega con la motivación de medirse ante una de las selecciones favoritas y de poner a prueba su nivel en un contexto de máxima exigencia. Irak disputó su último partido el pasado mes de mayo, cuando logró una victoria frente a Andorra, resultado que les permitió llegar a la cita con confianza. Para el conjunto asiático, el enfrentamiento contra España supone una oportunidad para ajustar detalles y ganar experiencia de cara a la fase de grupos del torneo.

El defensa de la selección española Marc Pubill (EFE/ Rodrigo Jimenez)

En el plano individual, el amistoso puede significar una oportunidad especial para jugadores como Pubill, quien podría tener minutos en el centro de la defensa española. La convocatoria incluye nombres que buscan consolidarse en la selección y ganarse un lugar en el plantel definitivo que viajará al Mundial. El cuerpo técnico aprovechará la ocasión para observar el desempeño de los futbolistas en situaciones reales de partido y valorar quiénes se adaptan mejor a las necesidades tácticas del equipo.

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Más allá del resultado del encuentro, el principal objetivo de Luis de la Fuente es extraer conclusiones de cara al estreno mundialista. El seleccionador ha manifestado su intención de utilizar este tipo de partidos para probar variantes tácticas, ajustar detalles en el funcionamiento colectivo y terminar de definir el bloque que representará a España en la cita más importante del calendario futbolístico internacional. “El objetivo principal será sacar conclusiones de cara al estreno mundialista”, señala el entrenador.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

A qué hora y dónde ver el partido amistoso

El duelo entre España e Irak, programado para este jueves 4 de junio a las 21 horas, se puede seguir en directo a través de La 1 y en RTVE Play. El escenario de Riazor será testigo de una noche significativa para la selección española, que busca iniciar con buenas sensaciones el camino hacia el Mundial 2026 y seguir ilusionando a la afición con la posibilidad de volver a conquistar el título más codiciado.

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