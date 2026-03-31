Receta de mayonesa de trufa: una preparación gourmet para acompañar carnes, pescados y verduras con un toque sofisticado

Mayonesa con trufa. (Imagen generada con IA)

La mayonesa de trufa es una emulsión cremosa elaborada a partir de huevo, aceite y trufa negra, ya sea en formato rallado, en pasta o mediante aceite aromatizado. La técnica básica es la de una mayonesa tradicional, incorporando la trufa como ingrediente estrella al final para preservar su aroma.

Esta salsa, cada vez más presente en barras y menús de España, se ha convertido en un sinónimo de cocina moderna y de producto gourmet. Es perfecta para combinar con carnes, pescados, verduras asadas e incluso como acompañante de tapas.

Tiempo de preparación

Esta receta se tarda en hacer aproximadamente 10 minutos, por lo que es rápida y sencilla.

Ingredientes

1 huevo (a temperatura ambiente) 200 ml de aceite de girasol (puedes usar 150 ml de girasol y 50 ml de aceite de oliva suave) 1 cucharadita de zumo de limón o vinagre 1 pizca de sal 1 cucharada de trufa negra rallada o 1 cucharadita de pasta de trufa (Opcional) 1 cucharadita de aceite de trufa para potenciar el aroma

Cómo hacer mayonesa de trufa, paso a paso

Coloca el huevo en el vaso de la batidora junto con la sal y el zumo de limón. Añade el aceite siguiendo este orden: primero el de girasol y después el de oliva suave. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo del vaso y empieza a batir sin moverlo durante unos segundos. Cuando comience a emulsionar, sube y baja el brazo suavemente para ligar toda la mezcla. Incorpora la trufa rallada (o pasta de trufa) y, si quieres, el aceite de trufa. Mezcla unos segundos a baja velocidad para que se integre sin perder aroma. Prueba y ajusta de sal o acidez si es necesario.

Consejo clave: Usa siempre ingredientes a temperatura ambiente y añade la trufa al final para que conserve todo su olor. Guarda la mayonesa en un recipiente hermético en la nevera hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para acompañar entre 4 y 6 platos, dependiendo del uso que le des, ya sea como salsa para carnes, pescados o verduras, o como base para otras elaboraciones.

Kimchi, queso y mayonesa de jamón: estas son las cinco versiones más originales del clásico bocadillo de calamares.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 185 kcal

Grasas: 20 g

Proteínas: 1,5 g

Hidratos de carbono: 0,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones orientativas, y que los valores precisos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, así como de sus marcas, calidades y cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en buen estado hasta 3 días en la nevera, siempre que se guarde en un recipiente hermético que evite la entrada de aire y la contaminación con otros alimentos.

Es importante mantenerla refrigerada de forma constante y no dejarla a temperatura ambiente durante mucho tiempo, especialmente si contiene huevo. Antes de consumirla, conviene revisar su olor, textura y aspecto. No se recomienda congelar, ya que al descongelarse puede perder su emulsión, cambiar su textura y afectar negativamente a su sabor.