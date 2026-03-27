La trufa se protege en el etiquetado: se prohíbe el uso de “trufado” en productos con aromas

Se prohíbe el uso de “trufado” en productos con aromas. Freepik

El sector de la trufa negra en Aragón obtiene una victoria clave en la lucha contra la confusión en el mercado. El Ministerio de Agricultura ha confirmado nuevas reglas que modifican el etiquetado de productos, prohibiendo el uso del término “trufado” en alimentos que solo contienen aromas y no auténtica trufa. Así, se busca proteger tanto al consumidor como a los productores, que ven amenazada la reputación de este ingrediente por las imitaciones.

A partir de ahora, únicamente podrán etiquetarse como “trufados” aquellos productos que incluyan trufa natural, independientemente de la especie. Los fabricantes deberán indicar de forma precisa el porcentaje real de trufa utilizada, información que deberá figurar junto a la denominación del producto o en la lista de ingredientes.

La nueva normativa responde a una demanda histórica de los productores aragoneses, quienes desde 2022 habían denunciado la falta de transparencia en el etiquetado. De acuerdo con la agrupación Trufa Negra de Aragón, la permisividad con el término “trufado” para productos sin trufa perjudicaba la imagen del producto y dificultaba la diferenciación ante el consumidor.

Los productos que solo usan aromas deberán etiquetarse como “sabor a trufa". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exportación de la trufa negra

La comunidad de Aragón se ha consolidado como la mayor productora mundial de trufa negra (Tuber melanosporum), con cerca de 11.000 hectáreas de cultivo, sobre todo en Huesca y Teruel. La calidad del producto ha sido reconocida internacionalmente y ha impulsado exportaciones por unos 34 millones de euros, principalmente a Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Esta relevancia ha hecho que los productores aragoneses sean especialmente sensibles a la competencia desleal. En los últimos años, la venta de productos etiquetados como “trufados” pero elaborados solo con aromas sintéticos o naturales ha generado confusión, dificultando que el consumidor valore realmente la trufa y sus propiedades genuinas, según informa El Economista.

La nueva normativa pretende poner fin a esta situación. Ahora, los productos que únicamente utilicen aromas deberán especificarlo con fórmulas como “sabor a trufa” o “con aroma de trufa”, evitando el uso engañoso de términos que sugieren la presencia de trufa auténtica. Si un alimento combina trufa natural y aromas, el etiquetado deberá aclararlo con expresiones como “elaborado con trufa y aromas de trufa”.

Los productos deberán indicar si lleva truga y su porcentaje. Freepik

Cambios impulsados por el sector

Las modificaciones han sido adoptadas tras el acuerdo alcanzado el 23 de marzo, en el que la Dirección General de la Industria Alimentaria estableció criterios definitivos para el uso del término “trufado”. El objetivo es garantizar una información veraz, facilitar la decisión de compra y proteger el valor añadido que supone la utilización de trufa real en las elaboraciones.

Esta medida también busca asegurar que los beneficios económicos derivados del prestigio de la trufa negra recaigan en quienes la cultivan y recolectan, y no en quienes comercializan productos aromatizados sin el ingrediente original.

Desde el sector se subraya que la transparencia en el etiquetado es fundamental para preservar el prestigio internacional de la trufa de Aragón, así como para mantener la confianza de los consumidores y chefs que la utilizan en sus creaciones gastronómicas. De esta forma, la nueva regulación blinda el nombre y el valor de la trufa en España.