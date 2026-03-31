Los hermanos Torres, chefs Michelin: “Se puede hacer una torrija sin azúcar, solo hay que infusionarla con leche, limón, canela y estevia”

La receta de torrijas sin azúcar de los Hermanos Torres (Montaje Infobae)

Si te encantan las torrijas, pero te preocupa excederte en el consumo de azúcar, esta receta ideada por los hermanos Torres puede ser tu mejor aliada en esta Semana Santa. Los cocineros Javier y Sergio Torres, al frente del triestrellado restaurante Cocina Hermanos Torres, son además dos de los grandes prescriptores gastronómicos de la cultura española, pues cuentan con sus propios programas de televisión y redes sociales en las que nos desvelan los trucos para preparar sus recetas en casa.

En uno de los vídeos que los hermanos crearon en colaboración con DKV, los Torres desvelaban una receta de torrijas muy especial, en la que el azúcar se elimina por completo. En este caso, la torrija preparada con pan de molde se acompaña de una rica y sencilla crema de vainilla, que también nos enseñan a preparar en solo unos minutos.

Como bien explican los cocineros catalanes, preparar una torrija sin azúcar y no alejarnos demasiado de la tradición es posible con algunos cambios en los ingredientes principales. El truco consiste nada más y nada menos que en utilizar estevia, “una planta que es dulce y que es muy buena para endulzar para las personas que no pueden tomar azúcar”, explican los chefs. Con este edulcorante, lograríamos adaptar este postre clásico a diferentes necesidades dietéticas, consiguiendo un postre riquísimo apto para quienes prescinden de este ingrediente.

Torrijas de Semana Santa hechas con pan brioche (Freepik)

Cómo hacer torrijas sin azúcar en casa

El proceso comienza con la selección del pan. Los Torres eligen un pan de molde, que en este caso preparan ellos mismos, aunque nosotros podríamos comprarlo sin problema. Cortaremos una rebanada bastante gruesa, que nos permita mantenerla en remojo sin que se deshaga por la humedad. El siguiente paso es elaborar una infusión con leche, limón, canela y estevia, aunque podemos sustituir esa leche por bebida de soja o avena según preferencias alimenticias.

Para cocinarla, no usaremos aceites ni frituras, pues no sería necesario para conseguir una torrija deliciosa y tostada en el exterior. Tras sumergir el pan en la infusión, los Torren cocinan cada torrija dorándola con mantequilla en la sartén. “La empapamos bien y ahora la vamos a cocinar. Es una torrija tradicional de toda la vida, pero con el toque de estevia”, explican durante el proceso. La clave para el acabado está en añadir mantequilla y en el tipo de cocción: “Vamos a dorar la torrija para que quede bien crujiente, bien caramelizada. Ya veréis”, detallan.

Finalmente, los cocineros acompañan su torrija con una crema especial: “Haremos una crema de vainilla. Es como una crema inglesa, con huevos, leche, estevia, un poquito de canela, un poquito de limón y vainilla. Podéis seguir en la receta y veréis que no tiene fallo, es muy buena y para este postre es delicioso”, indican sobre el acompañamiento. Sergio y Javier nos explican cómo hacerla: “Cogéis la leche, le ponéis un poco de vainilla, infusionáis la leche; aparte, batís los huevos con la estevia, juntáis todo, lo hervís, ponéis la gelatina y ya simplemente enfriar en la nevera y os queda esta crema de vainilla magnífica”.