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Cómo hacer torrijas de pan brioche caramelizadas, la versión ‘gourmet’ de la receta dulce más tradicional

Este pan enriquecido con mantequilla, huevo y azúcar aporta a nuestras torrijas un interior cremoso y con mucho sabor

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Torrijas de Semana Santa hechas con pan brioche (Freepik)
Torrijas de Semana Santa hechas con pan brioche (Freepik)

La infusión de la leche, el pan, el tiempo de remojo, el rebozado en huevo, la forma de cocción... Hay muchísimos pequeños detalles que determinan el resultado de una torrija casera, ese postre de Semana Santa que en estas fechas colma las vitrinas de pastelerías y supermercados. Pero puede que, de todos estos factores, el pan utilizado sea el más importante de todos.

Todo el mundo sabe que la torrija clásica de toda la vida se prepara con pan del día anterior. Pero es cierto que, en los últimos años, chefs y pasteleros han optado por sustituir este pan por uno tipo brioche, buscando con ello una textura más cremosa y un interior más sabroso. El pan brioche se diferencia de otros en que se elabora con huevos, leche, mantequilla y azúcar, lo cual le aporta un sabor dulce y una esponjosidad únicos. Un cambio simple que transformará un postre sencillo en una auténtica delicia.

La otra gran diferencia entre esta receta y la torrija más tradicional tiene que ver con el proceso de cocción. En lugar de freírlas con aceite, caramelizaremos cada rebanada en una sartén con un poco de mantequilla, para conseguir así una capa dorada y un interior jugoso sin necesidad de añadir aceite a la ecuación.

Receta de torrijas con pan brioche

Estas torrijas se preparan empapando el pan brioche en leche aromatizada, para después pasarlas por huevo y dorarlas directamente en una sartén antiadherente, sin aceite. El toque final es la caramelización con azúcar, logrando una corteza dorada y crujiente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción y caramelizado: 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 barra de pan brioche (preferiblemente del día anterior)
  • 500 ml de leche entera
  • 1 rama de canela
  • Piel de 1 limón (solo parte amarilla)
  • 2 huevos
  • 80 g de azúcar blanco
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 30 g de mantequilla (opcional, para la sartén)
  • Azúcar extra para caramelizar

Cómo hacer torrijas de pan brioche, paso a paso

  1. Corta el pan brioche en rebanadas de 2 cm de grosor.
  2. Calienta la leche con la rama de canela, la piel de limón y la vainilla. Cuando hierva, retira del fuego y deja templar.
  3. Vierte la leche aromatizada sobre las rebanadas de pan, mojando ambos lados. Deja que el pan absorba bien el líquido, pero sin que se deshaga.
  4. Bate los huevos en un plato hondo.
  5. Pasa cada rebanada de pan remojado por el huevo batido con cuidado.
  6. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y añade una pizca de mantequilla si quieres un extra de sabor y color.
  7. Dora las torrijas por ambos lados hasta que estén firmes y ligeramente doradas. Evita moverlas demasiado, así no se rompen.
  8. Espolvorea azúcar sobre cada torrija y sube el fuego. Espera a que el azúcar funda y caramelice, luego gira para caramelizar el otro lado.
  9. Sirve templadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6 torrijas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 230 kcal aprox.
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Azúcares: 21 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en un recipiente hermético. Recalienta en sartén o microondas antes de servir para recuperar la textura.

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