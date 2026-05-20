Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa, en la sala Galileo Galilei, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). (César Vallejo Rodríguez - Europa Press)

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, ha abierto este miércoles la puerta a liderar una candidatura conjunta de la izquierda soberanista y española en unas elecciones generales, aunque condiciona esa posibilidad a que su presencia fuera útil para ampliar el espacio electoral de ese bloque.

“Si al final puedo ayudar a que eso pase, yo estoy dispuesto”, ha afirmado Rufián en el Club Siglo XXI, donde ha señalado que la decisión no depende de él y que existen “muy buenos” candidatos para ese papel. El diputado ha puesto como ejemplos a la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y al ministro de Consumo y dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy. “¡Pa’lante!”, ha exclamado al referirse a su disposición, siempre que eso sirviera para “maximizar los resultados electorales” y favorecer “la colaboración o un espacio de unión” en la izquierda.

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“Ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político”

Durante su intervención, ha trazado un diagnóstico crítico del momento que atraviesa su espacio político, señalando que las izquierdas españolas “son un problema” y “ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político”. En esta línea, ha cuestionado la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reprocha querer “ser siempre el candidato a la izquierda del PSOE”, algo que califica como “un desastre”. Frente a eso, el portavoz de ERC aboga por una legislatura más con un partido socialista “sometido” a las izquierdas soberanistas e independentistas.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, muestra su frustración en el Congreso de los Diputados por un presunto caso de corrupción. Sosteniendo un informe de 88 páginas, se dirige al presidente del Gobierno para exigir respuestas.

Sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por parte de la Audiencia Nacional, Rufrián ha descartado pedir al PSOE que convoque elecciones generales, incluso si Zapatero acabara condenado, y ha argumentado que la alternativa formada por PP y Vox es “infinitamente peor”. Pero ha matizado que sí lo haría “por coherencia” si se demostrara que el PSOE ha incurrido en financiación ilegal, en cuyo caso el Gobierno debería caer igual que cayó el PP por la trama Gürtel.

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Y ante la hipótesis de una moción de censura al Ejecutivo impulsada por la derecha, Rufián no cree que el PNV la respalde. El partido vasco es, a su juicio, una formación “seria” que sabe “muy bien medir” y conoce “lo que piensa la calle” y “por dónde viene el viento”.

Hará “todo lo posible” para frenar a PP y Vox

El diputado catalán ha concluido con una lectura sobre la influencia de Vox en el tablero político, alertando que “la victoria” de la ultraderecha reside en que PP y Junts imiten su discurso. Después ha asegurado que, mientras él siga ejerciendo como portavoz de ERC, hará “todo lo posible” para que PP y Vox “no entren en el poder”, por muy difícil, ha ironizado, que se lo ponga el PSOE con sus “coyunturas, desaciertos o casos”.

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*Noticia elaborada con información de agencias.