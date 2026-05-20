Jesús Vázquez defiende llevar la bandera española en la muñeca, en ‘La noche de Aimar’: “Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados en la seguridad social”

El presentador de televisión acude como primer invitado de la noche al programa de Aimar Bretos, en La Sexta. / Captura de pantalla

La salud mental, el patriotismo, los derechos sociales o la familia son algunos de los temas que ha abordado esta noche Jesús Vázquez (Ferrol, 60 años) durante su visita a La noche de Aimar, en La Sexta. El presentador, cara conocida de Mediaset hasta su salida el año anterior, ha empezado a formar parte de RTVE desde el pasado 16 de mayo, con el programa La Casa de la Música. “Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados en la seguridad social”, ha empezado diciendo, para continuar con “otro jardín”.

Durante la entrevista, Vázquez ha centrado la conversación en su salud mental y el cuidado de esta desde los últimos cambios profesionales que ha experimentado nada más cumplir 60 años. Tras completar una trayectoria continuada de 36 años, Jesús Vázquez vio finalizado su contrato, lo que le llevó a plantearse la posibilidad de retirarse de la vida pública. Afirma que, al producirse esta ruptura, experimentó “una decepción tan grande que me llevó a un estado de tristeza”. La terapia, afirma, le ha resultado fundamental para asimilar el cambio: “La gente no tiene por qué sufrir tanto”.

PUBLICIDAD

Jesús Vázquez recuerda el caso Arny: “¡Que les jodan, ojalá estén pasando una vida de mierda!"

En la misma intervención, el presentador gallego ha recordado uno de los episodios más dolorosos de su vida: su implicación en el conocido caso Arny, del que fue declarado inocente, y el daño provocado tanto en su imagen pública como en su entorno familiar. En palabras de Jesús Vázquez, “nunca estuve en ese puto bar y me hicieron daño siendo inocente. Al que me hizo mal, le deseo mal”. Subraya que la situación afectó especialmente a su madre, que enfermó gravemente y falleció antes de conocerse el veredicto que probaba su inocencia. “Me quedó la herida de que, con ese caso, una infamia horrible por intentar acallar un ansia de libertad y derechos”, ha explicado.

La experiencia le ha llevado a replantear su actitud ante el perdón. Aunque asegura que ha dedicado tiempo a trabajar esta cuestión en terapia, reconoce haberse distanciado de posturas excesivamente conciliadoras. “Mi terapeuta me ha dicho que tampoco tengo que ser tan happy-flower y perdonarlo todo... La gente que te ha hecho daño a conciencia, ¡que les jodan, ojalá tengan la peor de las suertes y estén pasando una vida de mierda!”, ha manifestado durante su entrevista en La Sexta.

PUBLICIDAD

Gabriel Rufián, el orador al que admira Jesús Vázquez, y Zapatero, quien sacó adelante la ley del matrimonio igualitario

Jesús Vázquez ha defendido abiertamente en la misma entrevista la pluralidad de identidades dentro del territorio español y ha rechazado las posiciones de pensamiento único. “La gente no quiere un país con una sola idea, que sea pensamiento vertical”, ha explicado ante el periodista. El presentador ha señalado que admira la variedad cultural y lingüística de comunidades como Cataluña, Euskadi o Galicia, y valora el modelo autonómico como un ejemplo avanzado de pluralidad.

Enlazando con la defensa de la pluralidad del Estado español, Vázquez ha defendido a oradores políticos a los que admira como a Gabriel Rufián: “Tenemos un modelo autonómico muy avanzado, pero también entiendo a la gente que se siente como Rufián, a quien le tengo mucha admiración porque me parece un gran orador político. No soy de Esquerra, sí republicano. Ellos se sienten otra nación, entonces hay que sentarse y hablar”.

PUBLICIDAD

Hablamos con Jesús de su papel como presentador en 'Bailando con las estrellas', el concurso de RTVE que lanza su segunda temporada.

Además, ha mostrado su orgullo por vivir en una “España de los derechos”, donde ha podido casarse con su marido Roberto, uno de los primeros matrimonios homosexuales en España, y donde, según dice, “todo el mundo tiene los mismos derechos si trabaja y cotiza”. Vázquez ha manifestado también un posicionamiento inequívoco sobre la jefatura del Estado al declararse “muy republicano”, señalando que “la persona de mayor poder institucional la tenemos que elegir, no tiene que venir heredada”.