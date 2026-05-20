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Pedro Alonso y Begoña Vargas promocionan ‘Berlín: la dama del armiño’ y comparten detalles inéditos de la serie en ‘El Hormiguero’

El actor anunció su despedida definitiva del personaje tras casi una década y relató cómo cambió su imagen para la nueva etapa profesional

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Los actores han tratado también sus vivencias más personales
Pedro Alonso y Begoña Vargas han acudido al programa para promocionar la segunda temporada de 'Berlín: la dama del armiño' (El Hormiguero)

Pedro Alonso y Begoña Vargas han acudido esta semana a El Hormiguero para presentar la segunda temporada de la serie de Netflix centrada en Berlín, bajo el título ‘Berlín: la dama del armiño’. La visita, dentro de la promoción organizada en Sevilla, ha servido no solo para hablar del desarrollo de la trama, sino también para mostrar facetas inéditas y reflexiones personales de ambos intérpretes.

El reencuentro de los dos protagonistas, marcado por confesiones tanto laborales como privadas, ha incorporado un detalle significativo: Pedro Alonso ha explicado que esta entrevista ha sido la última que concede tras nueve años y medio vinculado a Berlín, un proceso que le ha llevado a rodar en localizaciones de todo el mundo y concluir su andadura en la capital andaluza.

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A esta despedida se une el dato diferenciador de que el actor, para la promoción de la serie, ha cambiado por completo su aspecto, después de interpretar a un personaje calvo y envejecido en otro proyecto cinematográfico.

Cambio de imagen y despedida de un ciclo

En el plató dirigido por Pablo Motos, Pedro Alonso ha expuesto los motivos de su nuevo corte de pelo. Al respecto, el actor ha relatado: “Estaba haciendo un papel en una peli, pero estaba calvo, con una barba larga y blanca. Yo ya soy un señor, pero ahí estaba de muy señor mayor, y para hacer la promoción y el marketing de la serie me lo he quitado todo porque era una pinta muy heavy”. Cuestionado sobre la reacción en su entorno familiar, Alonso ha compartido las impresiones de su madre, que ha superado las reticencias iniciales y ha mostrado aceptación ante el nuevo cambio.

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La despedida de Berlín por parte de Alonso ha centrado buena parte de la conversación. El propio actor ha subrayado el carácter controvertido de su personaje y ha reconocido que el ciclo ha llegado a su fin, tanto por exigencias físicas como personales.

La entrevista permitió descubrir aspectos poco conocidos de la vida personal y profesional de Pedro Alonso y Begoña Vargas
Los actores abordaron los desafíos físicos y emocionales que implica participar en una serie de larga duración (El Hormiguero)

“Técnicamente, esta es mi última entrevista después de nueve años y medio asociado a un personaje tan fuerte”, ha comentado Alonso, destacando la dificultad de un rodaje que se ha prolongado durante nueve meses. El intérprete ha reservado una metáfora para describir el impacto del personaje: “Berlín ha sido la lámpara de Aladín de mi vida. Yo era un actor de clase media al que la vida se le ha puesto en modo ciencia ficción”.

Durante la conversación en el programa, los invitados han desvelado detalles inéditos sobre la nueva temporada, como el regreso de Álvaro Morte encarnando de nuevo al Profesor. Pedro Alonso ha explicado que ambos coinciden en la ficción, llegando a interpretar juntos una canción en una secuencia rodada en Peñíscola: “Sí, canto con él. Nos marcamos un temazo ahí en Peñíscola increíble. Oye, la mejor figuración del mundo, la de Peñíscola, la de aquella noche. Increíble”.

Contó que en Los Ángeles tomó clases de guitarra y piano para ampliar sus recursos musicales
Vargas utiliza la escritura y el ukelele para crear sus propias canciones (El Hormiguero)

El rodaje en la ciudad valenciana ha dado lugar también a una anécdota cargada de simbolismo para ambos actores. Pedro Alonso ha rememorado: “Tuvimos tres o cuatro días de rodaje en Peñíscola, que fue bien lindo, y cantábamos. Y nos fuimos caminando de vuelta al hotel. Dijimos: ‘¿Nos vamos caminando al hotel?’. Y fuimos caminando los dos, solos, por la playa. No había nadie. Y de repente yo dije: ‘Nos bañamos, ¿no?’. Dice: ‘Vale’. Y entonces nos bañamos en pelotas. Y sin decir nada, porque podíamos habernos puesto a hacer terapia después de todo lo que nos ha pasado, no dijimos nada y nos dimos un abrazo que estuvo muy bien”.

Alonso también ha hecho alusión a un momento de transición profesional, motivada por el desgaste físico y psicológico sufrido la temporada anterior. El intérprete ha descrito su experiencia tras estos años con ‘Berlín’ y ‘La Casa de Papel’ como un cambio de etapa vital, favorecido por una especie de “limpieza” y la necesidad de cerrar el ciclo “con alegría”.

La faceta musical de Vargas

La presencia de Begoña Vargas en el programa ha permitido descubrir su interés por la música, más allá de su faceta como actriz. Según ha narrado la intérprete, su traslado a Los Ángeles respondió al deseo de ganar perspectiva y trabajar aspectos personales, además de mejorar sus capacidades musicales.

“En realidad lo de Los Ángeles fue una cosa más de coger perspectiva de mi vida, porque es verdad que yo nunca había vivido fuera de España. Y no sé, lo sentí, pues fue ese sitio como podía haber sido otro. Y ya aproveché allí, pues sí que hice alguna clase de guitarra, de piano y demás”, ha destacado.

Este video promocional de la serie de Netflix 'Berlín' muestra a un hombre maduro en dos entornos distintos. Inicialmente, se le ve sonriendo en un salón ricamente decorado, con un traje verde y sosteniendo un vaso. Posteriormente, el mismo hombre aparece en un traje oscuro con una expresión seria. Un segundo hombre, más joven, se observa en un ambiente tenue con una actitud concentrada. El metraje incluye subtítulos con un diálogo fragmentado y concluye con el logotipo de Netflix y una invitación a la suscripción. Las escenas corresponden a una campaña promocional.

Vargas ha señalado que su acercamiento a la música tiene origen en la infancia y se ha consolidado a través de la escritura: “Yo escribía. Yo creo que cuando llegaba un momento en el que a lo mejor yo ya era como: ‘Estoy escribiendo tantas cosas que o las saco o exploto’. Pues cogí, yo creo que en alguna vez me regalaron un diario y ahí yo empecé a escribir. Y no sé decirte si escribía canciones como tal, pero lo que sí que empecé a hacer luego, un poco más mayor, era que de esos textos que yo escribía sacaba frases y entonces ahí, con el ukelele, me inventaba canciones”.

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