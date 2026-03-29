Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Cartel de venta en una fachada de un edificio en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)

Marzo ha supuesto un antes y un después para los hipotecados a tipos de interés variable. Después de ver cómo en los dos últimos años las cuotas de sus hipotecas con revisión anual bajaban por el descenso del euríbor, en abril sufrirán la primera subida que encarecerá sus cuotas unos 300 euros al año.

El catalizador responsable de este cambio de tendencia ha sido el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha disparado el precio de los combustibles y, a su ritmo, la inflación. Para atajarla, el Banco Central Europeo (BCE) puede verse forzado a subir los tipos de interés. Una subida que ya ha anticipado el euríbor hasta situarse, a falta de dos datos diarios para cerrar marzo, en el 2,532%, el valor medio mensual más alto registrado desde octubre de 2024.

El 2,532% de este mes es 0,311 puntos superior al 2,221% de febrero y 0,133 puntos porcentuales más elevado que el de marzo de 2025, cuando se situó en el 2,398%, lo que confirma un cambio de tendencia al alza. No se producía un incremento mensual tan elevado desde enero de 2023, cuando el índice remontó 0,319 puntos respecto al dato de diciembre de 2022.

Una subida muy empinada

El repunte en marzo se explica por los elevados niveles alcanzados en las últimas jornadas, en las que el indicador ha llegado a rozar el 3%. Inició el mes anotándose un 2,229% el día 2 y ha escalado hasta superar el 2,8% en la recta final del mes. En este periodo se han producido algunos ascensos diarios próximos a dos décimas, lo que no se veía desde junio de 2008, en plena crisis económica y financiera.

Este comportamiento refleja una volatilidad poco habitual en el euríbor y apunta a que seguirá la escalada en los próximos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre tras el inicio del conflicto en Oriente Próximo.

“El euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables y confirma un cambio de tendencia: dejamos atrás el periodo de alivio y entramos en una fase de mayor incertidumbre”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

La experta argumenta que el indicador está reaccionando con “mucha sensibilidad” a cualquier factor de incertidumbre, especialmente a los riesgos geopolíticos y a las expectativas sobre la política monetaria del BCE. “Este tipo de movimientos tan bruscos no son habituales en el indicador y generan inquietud entre los hipotecados a tipo variable”, explica Martínez.

Hasta 300 euros más al año

El ascenso del euríbor penalizará las finanzas de los hipotecados a tipo variable que revisen ahora su préstamo. Verán cómo sus cuotas aumentarán hasta 300 euros anuales, según el capital pendiente de pago.

Desde iAhorro ponen el supuesto de una hipoteca variable de 200.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,60% y revisión anual. En este caso, la cuota mensual pasa de 842,99 euros a 857,11 euros tras revisarse, lo que supone 14,12 euros más al mes y 169,39 euros al año. En el caso de un préstamo de 350.000 euros con las mismas condiciones, la cuota aumentará 24,70 euros al mes y 296,42 euros al año.

Alternativas para esquivar las subidas

Los que no quieran afrontar las actuales y futuras subidas de sus cuotas en sus hipotecas variables tienen dos alternativas: la subrogación o el cambio de hipoteca de variable a tipo de interés mixto o fijo. Esta última es cada vez más demandada por los que priorizan la estabilidad en un entorno de incertidumbre y quieren reducir su exposición a futuras tensiones del euríbor.

Así, de las 40.273 hipotecas sobre viviendas firmadas en enero, el 33,3% fueron a tipo variable, con un interés medio al inicio del 2,92%, mientras que las fijas fueron del 66,7%, el porcentaje más alto desde julio de 2025, con un interés medio del 2,84%.

A juicio de Laura Martínez, “ahora es un momento clave para que los hipotecados analicen su situación, ya que el cambio de tendencia del euríbor puede encarecer progresivamente las cuotas en próximas revisiones. Cuanto antes se tomen decisiones, antes se empezará a notar el ahorro”.

En cuanto a los que están pensando firmar ahora una hipoteca, Martínez cree que este es un buen momento porque los tipos de interés de las mixtas y fijas “siguen siendo atractivos”, pero este escenario podría cambiar si los bancos ajustan al alza sus ofertas. Por eso, advierte que “las mejores oportunidades están ahora; en unos meses, ese margen de ahorro podría reducirse si se produce un encarecimiento generalizado de los productos hipotecarios”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad. (Fuente: Europa Press)

Previsiones, al alza

Respecto al comportamiento del índice a corto y medio plazo, todo dependerá de lo que dure el conflicto en Oriente Medio y de las consecuencias que tenga sobre la economía europea.

La escalada de la guerra ya ha reavivado la inflación en Europa, lo que puede empujar al Banco Central Europeo a subir el precio del dinero. De confirmarse este escenario, el euríbor seguiría remontando con fuerza, encareciendo las cuotas mensuales de millones de hipotecas variables.

“Si el conflicto se prolonga o se intensifica, podríamos ver un euríbor todavía más volátil y con tendencia al alza, al menos en el corto plazo, especialmente si el BCE cambia el rumbo previsto y se ve obligado a endurecer de nuevo su política monetaria”, vaticina Martínez.