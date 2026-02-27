Última tregua para los hipotecados: el euríbor cae al 2,22% en febrero y baja 200 € de media las cuotas anuales antes de su subida en primavera

Una mujer pasa frente a un anuncio de un banco de hipotecas. (EFE)

El euríbor se apunta en febrero su segunda bajada de este año al cerrar en torno al 2,22%, frente al 2,245% con que lo hizo en enero. La nueva caída del índice de referencia más utilizado en España y Europa para calcular los intereses de las hipotecas variables hará que los que tengan una hipoteca con revisión anual vean cómo sus cuotas se rebajan mientras que los que tienen revisión semestral volverán a sufrir subidas.

El nuevo descenso del euríbor viene de la mano de la caída de la inflación en la zona euro por debajo del 2%, objetivo que se marcó conseguir el Banco Central Europeo (BCE). Cerró enero con un descenso del 1,7%, tres décimas por debajo de la registrada en diciembre del año pasado, y la menor subida desde septiembre de 2024, según datos de Eurostat.

Este descenso ha alejado la posibilidad de un aumento de los tipos de interés por parte del eurobanco y se traduce en una tendencia a la baja del euríbor. De hecho, en algunos días de febrero, el indicador ha llegado a caer por debajo del 2,2% por primera vez desde principios de noviembre. No obstante, “la incertidumbre sigue siendo el principal motor de los movimientos del euríbor”, reconoce Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es.

Otro motivo de la contracción del índice lo apunta el analista hipotecario del comparador HelpMyCash, Miquel Riera. En su opinión, fue debido a que “subió más de la cuenta a finales del 2025; seguramente por la reacción exagerada de los mercados al estancamiento de los tipos de interés BCE”. Su actual descenso, por lo tanto, se produce en un contexto de normalización, en opinión del experto.

Por su parte, Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro, asegura que “estamos viendo una estabilización del euríbor en la franja del 2,2%, después de un año con fases muy diferenciadas: primero caídas intensas, luego un repunte sostenido y ahora una moderación”.

Altibajos del índice

Si se analiza la evolución de los últimos doce meses, el comportamiento del índice refleja tres fases. En febrero de 2025 el euríbor se situó en el 2,407% y, a partir de ahí, inició una senda descendente que lo llevó a marcar mínimos en mayo y junio del 2,081%. En apenas cuatro meses, se dejó más de tres décimas, configurando el tramo más bajista del periodo.

Tras el verano, la tendencia cambió: desde julio (2,079%) comenzó un repunte progresivo que se prolongó hasta diciembre de 2025, cuando alcanzó el 2,267%, su nivel más alto desde comienzos de año. Este ascenso, “aunque moderado, devolvió cierta presión a las revisiones hipotecarias que se produjeron a finales de 2025″, indica Martínez. Sin embargo, el inicio de 2026 ha vuelto a traer una ligera corrección a la baja, situando al euríbor de nuevo en el entorno del 2,2%.

Fuente: Kelisto.

Las cuotas con revisión anual bajan

El dato de febrero beneficiará a los que tienen contratada una hipoteca a tipo de interés variable con revisión anual. Así, para una hipoteca media, la bajada interanual del índice de referencia supondrá una rebaja de la cuota de 16,96 euros al mes, 203 euros menos al año, y un abaratamiento del 1,95%, calculan desde Kelisto.

Estos datos cambian en función del año de firma de la hipoteca, de la cantidad y del plazo de amortización acordado entre cliente y banco. De esta forma, para una hipoteca inferior, de 100.000 euros, que se revise con los datos de febrero, la bajada sería de 9,83 euros al mes, 117,96 euros al año; mientras que para una de 200.000 euros sería de 19,66 euros menos al mes y 235,92 al año, y para una de 300.000 euros, 29,49 euros menos al mes y 353,88 euros al año.

Peor lo tienen los que revisan sus cuotas cada seis meses, que de nuevo verán como se encarecen. En concreto, quienes tengan una hipoteca media que se revise en marzo con el euríbor de febrero experimentarán una subida en la cuota de 9,73 euros al mes, 58,38 euros más al semestre, lo que supone un 1,16% más.

Fuente: Kelisto

Previsiones

De cara a los próximos meses, los analistas prevén que el índice se mantendrá estable. “Lo más probable es que oscile entre el 2,2% y el 2,3% durante lo que queda de 2026”, prevé Riera.

Por su parte, Pedro Ruiz considera probable que en las primeras reuniones del BCE de 2026 “veamos continuidad” en la política actual, y que el euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales durante los primeros meses del año. Eso sí, “con estos niveles se producirían subidas en la cuota de las hipotecas variables que se harían efectivas en el mes de mayo», indica el experto.

También Laura Martínez sostiene que la estabilidad actual del euríbor refleja el enfoque prudente del BCE, que está valorando cada dato económico antes de mover los tipos: “Si en sus próximas reuniones, la inflación sigue moderándose y el crecimiento de la eurozona pierde algo de tracción, es posible que empecemos a ver movimientos muy leves de recortes, lo que podría traducirse en una ligera presión a la baja sobre el euríbor en los últimos meses del año”.

Las hipotecas fijas subirán y las variables pueden bajar

Otra de las consecuencias de la estabilización de los tipos de interés en el 2% es que ha producido un cambio en la estrategia de gestión del riesgo de los bancos respecto a las hipotecas, caracterizada por la prudencia.

Esto se ha traducido en que un elevado número de entidades han subido los intereses de las hipotecas fijas, mientras que han abaratado las ofertas a tipo variable. Al menos seis bancos han encarecido sus ofertas hipotecarias a tipo fijo durante los primeros meses de este año: Banco Sabadell, Ibercaja, COINC, Bankinter, Banco Cooperativo Español e imagin.

Las hipotecas fijas se convierten en las ‘estrellas’ del mercado al rebajar su interés hasta el 2,5% .

Esta subida, a juicio de Miquel Riera, se produce porque los bancos ya no tienen necesidad de captar nuevos clientes con sus hipotecas fijas gracias al aumento de firmas de 2025, por las agresivas rebajas llevadas a cabo el año pasado y porque el precio de los instrumentos de cobertura de estos productos (el IRS) ha subido por encima del 3% en plazos superiores a 15 años.

Todo ello ha hecho que las hipotecas fijas sean un 0,64% más caras respecto a hace un año. “Una diferencia que irá a más en los próximos meses, dada la tendencia que tuvieron en el primer semestre de 2025 y la que tienen en la actualidad”, apunta Ruiz.

Ante este escenario de subidas, Riera recomienda a los que están pensando en contratar una que “se den prisa”, ya que “las pocas ofertas a menos del 2,50% que todavía pueden encontrarse en el mercado tenderán a desaparecer a medida que avancen los meses.