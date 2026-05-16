La vida de éxito después de ganar Eurovisión: de Céline Dion a grupos como ABBA o Måneskin

Los grandes ganadores de Eurovisión. (Montaje Infobae)

El Festival de Eurovisión vuelve a la pantalla este sábado 16 de mayo. Los participantes europeos cantarán por conseguir el primer premio desde el escenario de Viena. La capital austríaca recibe este año a menos participantes de lo habitual, entre ellos España. En la edición pasada levantó el micrófono Johannes Pietsch, más conocido como JJ, después de una interpretación que no dejó a nadie indiferente. A lo largo de la historia del festival, los ganadores han tenido una proyección inmensa que ha ido más allá del concurso, de su país o incluso de Europa.

Todos luchan desde las semifinales para poder ser la voz de Europa en uno de los concursos más famosos del mundo. No solamente los ganadores consiguen alzar una carrera musical hay estrellas que han salido de Eurovisión y sus puestos finales no estaban ni siquiera en el podio. Hay numerosos nombres que ya eran conocidos, pero aun así, la exposición de Eurovisión hizo que sus carreras despegaran con mayor facilidad. Bonnie Tyler ya era una leyenda cuando participó, pero también hay nombres como el de Olivia Newton-John o Raphael. También hay historias como la de Loreen, que ha ganado hasta en dos ocasiones.

PUBLICIDAD

La historia de la música está marcada por el concurso y muchos artistas a día de hoy luchan por participar. Las mayores apuestas no son siempre el caballo ganador, pero si cuentas con una imagen llamativa, una canción pegadiza o una historia que sorprenda, el imaginario colectivo siempre se acordará de ese año del festival. Aun así, hay grandes nombres del panorama musical que no solo participaron, sino que fueron los ganadores. Desde lo más reciente con la banda italiana Måneskin a grandes leyendas como Céline Dion o ABBA.

El fenómeno ABBA: los eternos ganadores

ABBA ganó el Festival de Eurovisión el 6 de abril de 1974. El grupo sueco se alzó con la victoria representando a su país con la mítica canción Waterloo en el certamen celebrado en la ciudad de Brighton, Reino Unido. Ese año también participó Olivia Newton-John, que quedó en cuarta posición en una edición histórica en su propio país. El recorrido de ABBA hasta convertirse en uno de los grupos más escuchados de la historia tampoco fue llegar y conseguir el primer premio. En 1972 se juntaron cuatro amigos en Estocolmo y estuvieron tratando de sobrevivir hasta dos años después conseguir una fama mundial que les lleva a dominar el pop hasta el día de hoy.

PUBLICIDAD

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Luego, con la llegada de la película Mamma Mia, sus canciones volvieron a tener un pico más juvenil, atrayendo así a las nuevas generaciones que ni se imaginan que saliesen del festival de Eurovisión. El recorrido ha sido indescutible y, a partir de que aparecieron en la pantalla, el público no ha dejado de seguir los pasos de los ganadores suecos.

Måneskin: la voz del rock de una generación

En la actualidad, otra banda de música ha conseguido ese nivel de expectación y fanatismo. El grupo italiano se fundó en 2016 entre unos amigos de secundaria. El primer punto de fama se lo dio otro concurso: X Factor. Después, no fue hasta 2021 que se llevaron la primera posición en Eurovisión con su tema Zitti e buoni. La canción y la banda reflejan desde ABBA cómo esa esencia de grupo llega al espectador. Además de poder ver cómo las generaciones han ido moldeando su gusto musical.

PUBLICIDAD

El grupo que triunfó después de ganar en 2021. (REUTERS/Yara Nardi)

Desde el año 2021 hasta el 2024, el grupo vivió giras mundiales, firmas y grandes éxitos. Su vocalista, Damiano David, decidió empezar una carrera en solitario y apostar por otro sonido menos rockero y con mayor influencia del pop. Aun así, la carrera corta de la banda sigue dejando en la mente de todos grandes temas y actuaciones que pasarán a la historia de los éxitos del festival.

El estrellato de Céline Dion

Otro caso es el de Céline Dion, que, a pesar de que hoy se posiciona como una de las vocalistas más reconocidas del panorama musical, también ganó el festival. La cantante canadiense tuvo clara su vocación desde pequeña y a los 12 años grabó su primera canción junto a su madre y hermanos. No fue hasta el año 1988, con tan solo 20 años, cuando representó a Suiza y se hizo con la victoria. La gala se recuerda por la tensión con Irlanda, que finalmente quedó en segunda posición.

PUBLICIDAD

La carrera de Céline Dion. (Olympic Broadcasting Services via AP)

Dion es ahora una de las cantantes más reconocidas de la actualidad, desde poner voz a la famosa canción de Titanic a abrir los Juegos Olímpicos. El festival potenció las carreras de estos artistas que aún siguen conectando con miles de personas que un día como hoy se sentaron a ver el festival y conocieron, sin saberlo, a su estrella preferida.