La guerra en Irán golpea a los hipotecados a tipo variable: tendrá un impacto real en sus cuotas de 258 euros anuales

Una mujer pasa frente a un anuncio de hipotecas de un banco. (EFE)

El impacto de la guerra en Irán ya se empieza a trasladar al bolsillo de los hogares españoles. El conflicto bélico en el Oriente Medio ha provocado un repunte inesperado del euríbor, el principal índice de referencia de las hipotecas variables en España, lo que anticipa subidas inmediatas en las cuotas mensuales de quienes tienen revisión anual en abril y endurece las condiciones para quienes buscan acceder a una vivienda con financiación bancaria.

El 10 de marzo, el euríbor registró su mayor subida diaria en casi veinte años, situando su media mensual por encima de la de marzo de 2025. Este salto rompe dos años de alivio para los titulares de hipotecas a tipo variable, que hasta ahora se beneficiaban de cuotas a la baja. A juicio del portavoz de Finanzas Personales del comparador Kelisto, Pedro Ruiz, “el euríbor ha frenado en seco su tendencia descendente debido a un factor claramente exógeno: la escalada bélica en Irán”.

La consecuencia inmediata para los hipotecados españoles es clara. Quienes revisen su préstamo en abril pagarán, de media, unos 65,9 euros más al año. Sin embargo, el impacto real resulta más severo al considerar el ahorro perdido: si no se hubiera producido el conflicto, la cuota habría bajado alrededor de 16 euros mensuales, es decir, 192 euros anuales. “Esto eleva el impacto total para las familias hasta los 258 euros adicionales en los próximos doce meses", apunta Ruiz. Además, las hipotecas variables que se revisen en abril de forma anual experimentarán su primera subida en dos años.

Fuente: Kelisto

Esta subida se explica porque la guerra en Irán ha reconfigurado de manera abrupta las expectativas del mercado sobre los tipos de interés y el euríbor, que ya se mueve en torno al 2,54%, descuenta nuevas subidas de entre 25 y 50 puntos básicos en los próximos meses.

“Más allá del repunte puntual del euríbor, lo que realmente preocupa es el cambio drástico de perspectivas: el mercado ha pasado de anticipar bajadas de tipos a contemplar nuevas subidas, y eso reconfigura completamente el escenario para las hipotecas y, en general, para el coste del dinero”, argumenta Pedro Ruiz.

Consecuencias para los actuales hipotecados

Para quienes ya tienen una hipoteca variable y revisan su cuota en marzo, el impacto se divide en dos efectos. Primero, el del ahorro que los hipotecados iban a experimentar si no se hubiera producido el conflicto bélico. En este caso, si se toma como dato medio el 2,22% de los últimos días del mes de febrero, el ahorro hubiera sido de algo más de 16 euros (192,7 euros al año).

En segundo lugar, hay que considerar hasta dónde puede subir la media mensual del mes, según la estimación de Kelisto en torno al 2,46%, lo que se traducirá en que los hipotecados verán cómo su cuota crece en 5,49 euros mensuales, 65,88 euros al año. La suma de ambos efectos produce un impacto de unos 258 euros en los próximos 12 meses para los hipotecados que revisen su hipoteca en abril.

Hipotecas más caras

La presión sobre el euríbor no solo afecta a los hipotecados actuales. Las personas que buscan contratar una hipoteca en lo que resta de 2026 encontrarán condiciones más restrictivas. “La banca lleva meses retocando su cartera hipotecaria para mitigar riesgos como los actuales. Y es que desde el verano pasado todas las entidades financieras han ejecutado subidas en el interés que cobran en sus hipotecas fijas, mientras que muchas de ellas abarataban sus hipotecas variables”, explica Pedro Ruiz.

Con esta estrategia, los bancos no solo se han ido amoldando a los cambios producidos en la curva de tipos, sino que también le ha permitido mejorar su perfil de riesgo al reducir su exposición a tipos a largo plazo —más inciertos y costosos de cubrir— y favorecer productos variables que suelen tener un ajuste mecánico con el mercado a través del euríbor.

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Desde que comenzó la guerra, tres entidades diferentes —Openbank, ING y BBVA— han subido el interés de su hipoteca fija, independientemente del plazo. Las nuevas subidas, junto con las que se han ido produciendo en lo que va de 2026, han provocado que el tipo medio de las hipotecas fijas en España ya sea más caro que hace un año.

Las previsiones para este año apuntan a que “los bancos seguirán con la máxima prudencia a la hora de colocar hipotecas, en este caso tanto las de tipo variable como las de tipo fijo”, afirma Ruiz.