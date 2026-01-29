Las primeras subidas de las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual se producirán en primavera

Una mujer pasa frente a un anuncio de un banco de hipotecas. (EFE)

El euríbor cerrará enero en torno al 2,247%, con una leve caída frente al 2,267% registrado en diciembre, que pone fin a cinco meses consecutivos de subidas. El descenso del índice, con el que se calcula el interés de las hipotecas variables, tiene un sabor agridulce para los hipotecados dependiendo de si revisan las cuotas de sus préstamos cada año o cada seis meses.

Los que tengan revisión anual en febrero verán cómo sus mensualidades se abaratan. Al contrario de los que optaron por la semestral que sufrirán una nueva subida debido a que el valor del euríbor en julio del año pasado, que cerró en el 2,079%, es más bajo que el dato de enero.

La rebaja de las cuotas anuales será moderada. Según cálculos de Kelisto, para una hipoteca media en España con revisión anual, supondrá un recorte de 25,12 euros al mes, 301 euros menos al año.

Estos datos cambian en función del año de firma de la hipoteca, de la cantidad y del plazo de amortización acordado entre cliente y banco. De esta forma, para una hipoteca inferior, de 100.000 euros, que se revise en febrero, la bajada sería de 14,71 euros al mes, 176,52 euros menos al año; mientras que para una hipoteca de 200.000 euros sería de 29,42 euros menos mensuales y 353,04 euros anuales, y para una de 300.000 euros, 44,13 euros menos al mes y 529,56 al año.

Los que tengan una hipoteca media y revisión semestral sufrirán una subida en la cuota de 14,87 euros al mes y 89,22 euros más al semestre, lo que supone una subida del 1,79%.

Fuente: Kelisto

Euríbor estable

A pesar de la ligera caída con que el euríbor ha estrenado el año, todo indica que se mantendrá estable en los próximos meses debido a que el Banco Central Europeo (BCE) no se muestra proclive a hacer grandes movimientos en los tipos de interés tras doblegar la inflación de la zona euro en torno a su objetivo del 2% y conseguir que el crecimiento de los países que la forman haya repuntado. Eso sí, siempre que no se produzcan incertidumbres geopolíticas que afecten a la economía de la región.

“La inflación de la eurozona está controlada y no se prevén recortes ni subidas de tipos del BCE en los próximos meses. El problema es que anticipar escenarios con mucha antelación es especialmente difícil” señala Miquel Riera, analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com. A su juicio, el euríbor de enero, “sencillamente, se ha estancado”.

También Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, cree que el guardián de euro mantendrá la cautela mostrada durante estos últimos meses y los tipos sin movimientos en las próximas reuniones con el objetivo de “guardar munición para actuar en caso de que la inflación repunte con fuerza por encima del 2% o la economía europea se vea sometida a algún tipo de estrés que ponga en riesgo el crecimiento de las economías de la zona euro”.

Subidas en primavera

En este escenario, es probable que el euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales con una horquilla que se mueva entre el 2,17% y el 2,25% de cara al cierre de este año, según vaticinan los equipos de analistas de Funcas, CaixaBank y Bankinter. Estos porcentajes suponen una mala noticia para los hipotecados que revisen sus cuotas cada año, ya que verán como estas se encarecen en primavera.

“Esta tendencia perjudicará a los que tienen una hipoteca variable con revisión semestral pero también anual, ya que las cuotas se encarecerán a partir de la primavera, dado que el euríbor empezó a situarse por debajo del 2,3% en abril de 2025”, explica Miquel Riera.

Pero Ruiz es de la misma opinión y considera que de cara a la primera mitad del 2026 el euríbor podría moverse en niveles similares a los actuales, por lo que “en primavera veríamos las primeras subidas en las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual”.

Hipotecas y créditos más baratos y depósitos y letras menos rentables: la cara y la cruz de la bajada de los tipos de interés.

Nuevas hipotecas también más caras

No solo se encarecerán este año las cuotas a tipo variable, también lo harán las nuevas hipotecas. El motivo no es que el mercado se haya parado, sino que ha cambiado de fase y tras un 2025 de récord, con casi medio millón de hipotecas firmadas, y de competencia muy agresiva entre los bancos, especialmente en préstamos a tipo fijo, los bancos ya han llenado sus carteras hipotecarias y no necesitan abaratarlas para competir con otras entidades para atraer a nuevos clientes.

Por ello, “las ofertas ultra competitivas del 1,90% en el mejor de los perfiles han quedado atrás y lo habitual para buenos perfiles ronda el 2,5%, con menos margen para gangas”, afirma el analista de HelpMyCash.

Esta subida de intereses se empezó a producir en los últimos meses del año pasado, sobre todo los de las hipotecas a tipo fijo. El objetivo de los bancos era ajustarlas a la evolución al alza del euríbor y, en algunos casos, “estos encarecimientos han sucedido al mismo tiempo que se abarataban las ofertas a tipo variable”, subraya Pedro Ruiz.

Considera que este comportamiento refleja un cambio en la estrategia de gestión del riesgo por parte de la banca, por lo que vaticina que “las hipotecas seguirán tensionadas este año, especialmente las de tipo fijo”.