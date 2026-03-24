España

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

La firma de hipotecas se desacelera en un primer mes de 2026 en el que el número de ventas vuelve a caer tras el repunte de diciembre

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Bloques de pisos. REMITIDA /
Bloques de pisos. REMITIDA / HANDOUT por ARTURO ROSENOW-UGT ANDALUCÍA

El número de hipotecas firmadas en enero de 2026 ascendió un 6,3% hasta las 40.273, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra, la más alta en un mes de enero desde 2011, contrasta con la caída en el total de compraventas de vivienda, que cedieron un 5% interanual hasta las 57.489 operaciones.

Con la subida de enero, la firma de hipotecas sobre viviendas en España encadena 19 meses consecutivos con incrementos interanuales, aunque el ritmo de crecimiento ha disminuido si se compara con el mes anterior. Según los últimos datos, el avance interanual de enero fue más de 10 puntos inferior al registrado en diciembre, cuando el aumento fue del 17,4%. Esta moderación no ha impedido que el sector hipotecario siga encadenando saldos positivos en número de operaciones.

El tipo de interés medio aplicado a los préstamos, por otra parte, se mantuvo estable en el 2,87%, igualando la cifra de diciembre. Con este dato, ya son doce meses consecutivos con el tipo de interés medio por debajo del 3%, una circunstancia que no se daba desde hacía casi dos años. El plazo medio de amortización de los créditos hipotecarios queda en 25 años.

Sube el importe de las hipotecas

En enero, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas experimentó un alza interanual del 8,6%, alcanzando los 165.677 euros. Por su parte, el capital total prestado superó los 6.672,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 15,4% respecto al mismo mes del año anterior. El reparto por tipo de interés muestra que el 33,3% de los nuevos créditos se firmaron a tipo variable, con un interés inicial del 2,92%, mientras el 66,7% optó por tipo fijo, con un arranque medio del 2,84%.

En la comparación mensual (enero respecto a diciembre), el número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 6,4%, aunque el importe medio descendió un 4% en relación al mes previo. El capital prestado también creció, pero de manera más contenida, con un avance del 2,2%.

Caen las ventas de viviendas usadas y nuevas

Por el lado de la compraventa de viviendas, enero supuso la reanudación de la tendencia a la baja tras el repunte de diciembre. Las operaciones sobre viviendas usadas bajaron un 5,4% interanual, quedando en 43.916, y las de viviendas nuevas descendieron un 3,8%, hasta 13.573 transacciones. En conjunto, el 92,8% de las viviendas vendidas fueron libres y el 7,2% protegidas, con caídas interanuales del 5,2% y 2,6%, respectivamente.

El presidente de la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios, Francisco Riaza, cuenta los motivos por los que los trabajadores han acudido a la huelga y pide aumentos salariales para el sector.

En términos mensuales, la compraventa de viviendas repuntó un 6,2% respecto a diciembre, con un notable aumento del 16,1% en el segmento de viviendas nuevas y del 3,4% en el de usadas.

Las cifras, por comunidades autónomas

En el caso de la tasa de variación anual de hipotecas, Aragón registró el mayor descenso, con una bajada del 20,9%. La Rioja y Canarias siguieron esta tendencia negativa, con retrocesos del 19,5% y 16,9%, respectivamente. Murcia y el País Vasco también experimentaron caídas, aunque en menor medida. En contraste, Navarra y Extremadura lideraron los aumentos, con avances del 28,6% y 28,8%, mostrando un dinamismo destacado.

En otras regiones, la evolución fue más moderada. Castilla y León y Baleares apenas variaron, con cifras cercanas al equilibrio. Cataluña y la Comunidad de Madrid presentaron incrementos del 4% y 6%, mientras Galicia y Asturias se situaron en la franja alta, con subidas superiores al 16%.

Por su parte, la compraventa de viviendas reflejó en enero un retraimiento en la mayoría de las comunidades autónomas. Canarias y Madrid encabezaron las caídas, con descensos del 21,9% y 19,6%. Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia también se anotaron bajadas de dos dígitos, mientras que Baleares y Castilla y León rozaron el -10%.

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