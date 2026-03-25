España

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

Un informe de Esade prevé que la economía española crezca un 2,3% en 2026 en un entorno europeo mucho más débil

Guardar
La economía española afronta la
La economía española afronta la guerra en Oriente Medio y en Ucrania con un crecimiento sólido a pesar de la crisis de vivienda (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press y Canva)

Mientras la guerra en Oriente Medio y Ucrania sigue elevando la incertidumbre económica, España mantiene un crecimiento superior al de sus socios europeos y llega con menos deuda privada que en otras crisis, aunque todavía arrastra varios puntos débiles dentro de su propia economía. El último Informe Económico y Financiero de Esade señala que esa mejor posición no elimina riesgos como la vivienda, el precio de la energía o la baja productividad.

Según las previsiones del centro académico, la economía española crecerá un 2,3% en 2026, después de haber avanzado un 3,5% en 2024 y un 2,8% en 2025, en un entorno europeo mucho más débil, con una eurozona que apenas ronda el 1,3%. El informe atribuye esa diferencia al dinamismo del consumo privado, la creación de empleo y una menor dependencia de sectores industriales muy expuestos a la desaceleración internacional.

No obstante, el documento también advierte de que crecer más no significa necesariamente crecer mejor. Los autores subrayan que buena parte del avance reciente sigue dependiendo de sumar trabajadores y no de producir más por cada hora trabajada, un límite que puede condicionar la capacidad de resistencia del país si el contexto internacional empeora.

Una economía más saneada que en otras crisis

Uno de los elementos que el informe destaca como diferencia respecto a ciclos anteriores es que España llega a este momento con menos desequilibrios acumulados que antes de la crisis financiera de 2008. Frente al fuerte endeudamiento privado de entonces, hogares y empresas presentan ahora niveles de deuda históricamente más bajos, lo que ofrece un mayor colchón ante posibles subidas de costes financieros o de una desaceleración económica.

También mejora la posición exterior. El informe recuerda que España mantiene capacidad de financiación y crece sin los grandes desequilibrios externos de otras etapas. A ello se suma el peso creciente de actividades que van más allá del turismo, como la tecnología, la consultoría o los servicios profesionales, cuyas exportaciones han alcanzado máximos históricos en los últimos años.

El empleo sostiene gran parte del crecimiento

Pese a esa mejora estructural, el informe insiste en que el principal motor del crecimiento sigue siendo el empleo. Aproximadamente el 60% del avance del PIB entre 2021 y 2024 se explica por el aumento de la ocupación, mientras que una parte menor procede de mejoras de productividad. Es decir, España sigue creciendo, sobre todo porque hay más personas trabajando, no porque cada trabajador produzca mucho más que antes.

Los autores consideran que esta dependencia del empleo limita la sostenibilidad del modelo a medio plazo. Aunque reconocen avances en algunos sectores y mejoras puntuales de eficiencia, advierten de que todavía no existe un salto amplio y consolidado de productividad que permita elevar de forma duradera salarios y renta por habitante.

Vivienda, energía y tamaño empresarial como frenos internos

Por otra parte, el informe identifica varios cuellos de botella internos que pueden dificultar ese cambio hacia un crecimiento más sólido. Uno de los principales es la vivienda. El mercado residencial sigue mostrando un desajuste entre oferta y demanda, especialmente en territorios con mayor presión de población y empleo, lo que eleva precios y limita movilidad laboral.

A esto se añaden otros frenos, como el precio de la energía, que sigue afectando tanto a familias como a empresas, y el pequeño tamaño de muchas compañías españolas, que limita su capacidad para crecer, invertir más y modernizarse. El informe señala que, aunque España ha avanzado en digitalización y en sectores de mayor valor añadido, muchas pymes todavía tienen dificultades para incorporar tecnología de forma suficiente en su actividad diaria.

Si las guerras se alargan, aumentará la presión

El informe advierte de que la intensificación de los conflictos en Oriente Medio y la prolongación de la guerra en Ucrania pueden empeorar la economía de nuestro país en un breve periodo de tiempo.

Entre los principales riesgos cita el encarecimiento de materias primas, el aumento de costes de transporte y posibles alteraciones en las cadenas globales de suministro. La situación en torno al estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte relevante del petróleo mundial, aparece como uno de los focos más sensibles por su impacto directo sobre la energía.

A ese escenario se suma la incertidumbre comercial derivada de los aranceles impulsados por Estados Unidos y el elevado nivel de deuda pública de muchas economías, un factor que podría encarecer la financiación y aumentar la inestabilidad en los mercados al crecer las dudas sobre la capacidad de algunos países para sostener sus cuentas.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteEnergía EspañaDeuda Pública EspañaGuerra en UcraniaVivienda EspañaEmpleo EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

La anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dejado con muchas dudas a más de un millón de contribuyentes en la capital

De Las Rozas a Ciempozuelos:

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

La Conferencia Episcopal ha habilitado una web para que los fieles puedan donar y ha establecido cinco niveles de patrocinadores. El ‘Gran Benefactor’ podrá tener un encuentro personal por el Pontífice

Los obispos españoles buscan patrocinadores

El Gobierno pagará 8,3 millones a la empresa japonesa que gestiona el programa de cribados de Andalucía para que le ayude a tramitar miles de ayudas del ‘kit digital’

La empresa pública ‘Red.es’ ha seleccionado a la UTE formada por la nipona NTT Data Spain y la española Oesía para que facilite soporte durante dos años en la gestión de 858.000 ayudas concedidas a pymes y autónomos

El Gobierno pagará 8,3 millones

El restaurante en primera línea de playa donde comer buenos arroces y menús del día, según la Guía Repsol: “El mejor atardecer de Valencia”

La Guía Repsol ha reconocido con uno de sus Soletes de Primavera a este chiringuito, ubicado en pleno puerto deportivo Valencia Mar

El restaurante en primera línea

La guerra de los purgados contra Abascal congela los acuerdos Vox-PP en Extremadura y Aragón justo cuando se abre el nuevo frente en Andalucía

Los populares mantienen que no caerán en la escalada de acusaciones y exigen a los de Abascal cerrar el acuerdo antes de la precampaña andaluza

La guerra de los purgados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los obispos españoles buscan patrocinadores

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

El Gobierno pagará 8,3 millones a la empresa japonesa que gestiona el programa de cribados de Andalucía para que le ayude a tramitar miles de ayudas del ‘kit digital’

La guerra de los purgados contra Abascal congela los acuerdos Vox-PP en Extremadura y Aragón justo cuando se abre el nuevo frente en Andalucía

Yolanda Díaz rechaza la postura de Carlos Cuerpo: “Es inaudito que se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extra”

Los consejos de la Policía Nacional para evitar robos en el transporte público: “Evita aislarte con los auriculares”

ECONOMÍA

De Las Rozas a Ciempozuelos:

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Pagar menos a quien está de baja no es la solución”

¿La Semana Santa está al alcance de todos? Los precios de palcos, sillas y balcones para ver las procesiones en Sevilla oscilan entre 100 y 6.000 euros

Ignacio de la Calzada, abogado: “Hay 11 enfermedades nuevas que te permiten jubilarte antes”

DEPORTES

Joan García habla sobre su

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC