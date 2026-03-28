El hijo de Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya tiene nombre: su significado y el inicio de una tradición familiar

Fernando Alonso y Melissa Jiménez (DAZN).

Fernando Alonso y Melissa Jiménez atraviesan uno de los momentos más especiales de su vida personal tras el nacimiento de su primer hijo en común. La noticia se confirmó el pasado 25 de marzo, cuando se dio a conocer que la pareja había ampliado la familia, en una información adelantada por BBC Sport, que vinculó el nacimiento con la ausencia del piloto en el inicio del Gran Premio de Japón.

Días después del anuncio, se han ido conociendo nuevos detalles sobre el recién nacido. El nombre elegido por la pareja ha sido Fernando Junior, tal y como se reveló en exclusiva en el programa Y ahora Sonsoles durante su emisión del 27 de marzo. Con esta decisión, el piloto asturiano inicia una particular tradición familiar, ya que padre e hijo compartirán el mismo nombre.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Moy / XPB Images / action press / Sipa USA

Durante el espacio televisivo, la presentadora Sonsoles Ónega bromeó sobre la posibilidad de que el nombre pudiera no ser exactamente el esperado: “Igual ya no se llama Fernando y es Alonso por fastidiar”, comentó en tono distendido al abordar la primicia antes de una confirmación directa por parte de los progenitores.

La llegada del pequeño supone un paso más en la consolidación de la discreta relación entre Alonso y Jiménez, que han mantenido su vida privada alejada del foco mediático desde sus inicios. El nacimiento completa además una familia ya formada junto a Gala, Abril y Max, los tres hijos que la periodista tuvo durante su anterior relación con el futbolista Marc Bartra, con quienes el piloto mantiene una relación cercana.

El origen y significado del nombre Fernando

El nombre elegido, Fernando Alonso Jiménez, posee una larga trayectoria histórica. Se trata de uno de los nombres más extendidos en el ámbito hispano y europeo, con raíces germánicas procedentes de “Ferdinand”. Su significado se ha interpretado como “El valiente protector”, “El que es audaz en la búsqueda de la paz” o “guerrero valiente que protege”.

A lo largo de la historia, el nombre Fernando ha sido utilizado por monarcas, nobles y figuras influyentes, especialmente en España, donde alcanzó gran popularidad durante la Edad Media con reyes como Fernando I de León o Fernando III de Castilla. Esta herencia histórica ha contribuido a asociarlo con valores como el liderazgo, la autoridad y la firmeza. Desde una perspectiva más simbólica y psicológica, se describe habitualmente como propio de una persona reservada en un primer momento, pero cercana una vez que adquiere confianza. Un perfil que, según diversas interpretaciones, guarda cierta similitud con la personalidad pública del propio piloto.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez. (INFOBAE).

La historia entre Alonso y Jiménez tiene como punto de partida el entorno de la Fórmula 1. Fue en el marco de las retransmisiones deportivas de DAZN donde ambos se conocieron, iniciando una relación que se hizo pública en 2023 tras meses de discreción. La primera vez que se tuvo constancia del embarazo fue en diciembre de 2025, cuando la revista ¡Hola! adelantó la noticia. Desde entonces, tanto Alonso como Jiménez han optado por mantener un perfil bajo, sin compartir detalles adicionales sobre el proceso ni sobre el nacimiento, en línea con la discreción que ha caracterizado su relación. El recién nacido se convierte en el cuarto hijo de Melissa Jiménez y en el primero para Fernando Alonso.

Su llegada se produce en un momento de intensa actividad profesional para el piloto, que tuvo que reincorporarse a la competición pocos días después del nacimiento. De hecho, este mismo viernes, 27 de marzo, Alonso regresaba al circuito para participar en el Gran Premio de Japón, una cita clave en el calendario de la Fórmula 1. A su llegada, el piloto atendió a los micrófonos de DAZN, donde compartió su emoción por el nacimiento: “Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Muy contento. Es un momento superfeliz, muy especial. Y nada, ahora ya al trabajo”, expresó visiblemente satisfecho.

El deportista también relató las dificultades logísticas para compaginar el nacimiento con sus compromisos profesionales: “He aterrizado esta mañana y aquí estamos. He hecho las pruebas ahora y, en unas horitas, a dormir, que me he saltado la noche europea”, explicó sobre su desplazamiento exprés. En relación con la coincidencia entre el nacimiento y el calendario deportivo, Alonso restó importancia a la situación: “Nunca te imaginas nada en particular. Todo viene como viene”, afirmó.