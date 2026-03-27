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Fernando Alonso, tras convertirse en padre con Melissa Jiménez: “Estoy muy contento, un momento superfeliz y muy especial”

El piloto asturiano ha reaparecido en Suzuka apenas 48 horas después del nacimiento de su primer hijo junto a la periodista deportiva

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Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Jun QIAN / Alamy Live News)
Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Jun QIAN / Alamy Live News)

La vida de Fernando Alonso ha dado un giro tan inesperado como emocionante. El bicampeón del mundo ha regresado a la competición apenas 48 horas después de convertirse en padre junto a la periodista Melissa Jiménez, y lo ha hecho sin borrar la sonrisa que delata que atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida.

El escenario no podía ser otro que el circuito de Suzuka, en Japón, donde el piloto de Aston Martin F1 Team se prepara para disputar el Gran Premio. Allí, entre motores, aficionados y cámaras, Alonso ha sido recibido con una oleada de cariño. Carteles de felicitación, peluches y gestos de complicidad han acompañado su llegada, evidenciando la conexión única que mantiene con sus seguidores, incluso en un momento tan íntimo.

Fiel a su habitual discreción, el asturiano no suele prodigarse en declaraciones sobre su vida personal. Sin embargo, esta vez ha hecho una excepción. En una breve conversación con DAZN España —plataforma en la que curiosamente trabaja su pareja—, el piloto no ha podido ocultar su felicidad. “Estoy bien”, comenzaba diciendo con una sonrisa sincera. “Un poco de jet lag, porque he aterrizado esta mañana y aquí estamos. He hecho las pruebas ahora y, en unas horitas, a dormir, que me he saltado la noche europea, digamos”.

Pero más allá del cansancio propio de un viaje exprés y de la exigencia de la Fórmula 1, lo que realmente marcaba sus palabras era la emoción contenida. Preguntado por cómo había vivido estos días, Alonso fue claro: “Nunca te imaginas nada en particular, todo viene como viene”. Y entonces llegó la confesión más esperada: “Con un poco de estrés, de preocupación, de que todo saliese bien... Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Muy contento. Un momento superfeliz, muy especial, y nada, ahora ya al trabajo”.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Moy / XPB Images / action press / Sipa USA
Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group / Moy / XPB Images / action press / Sipa USA

Unas declaraciones que reflejan a la perfección el equilibrio que define su vida actual: la intensidad de la élite deportiva y la emoción de una paternidad largamente deseada. No en vano, el piloto nunca ha escondido que formar una familia era uno de sus grandes sueños. “Quiero tener una familia. Es el mayor sueño de mi vida”, confesaba en 2023, cuando comenzaron a surgir las primeras imágenes junto a Melissa en Mónaco.

Una relación discreta y muy estable nacida en los circuitos

Fue precisamente en el entorno del Instituto Oceanográfico de Mónaco donde se confirmó lo que muchos aficionados ya intuían. Las miradas cómplices entre ambos durante las entrevistas no pasaban desapercibidas en redes sociales, donde los seguidores comentaban con entusiasmo la evidente conexión entre el piloto y la periodista.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group)
Fernando Alonso y Melissa Jiménez en una imagen de archivo. (Grosby Group)

Desde entonces, la pareja ha optado por la discreción como sello personal. No fue hasta diciembre cuando se confirmó públicamente que esperaban su primer hijo en común, una noticia que llenó de alegría a su entorno más cercano. “Están muy contentos y el bebé nacerá en marzo”, aseguraban entonces fuentes próximas.

Durante los meses de embarazo, Melissa Jiménez se alejó del foco mediático y de los circuitos, centrada en esta nueva etapa. Sin embargo, su presencia en redes sociales junto a Alonso dejó entrever el sólido momento personal que atraviesan.

Vídeo compartido por @crisandpeace de su abuela pidiéndole una camiseta firmada a Fernando Alonso: "Fernando, me gusta mucho verte correr. He sido siempre muy asidua a tu carrera"

Ambos llegan a esta etapa con historias sentimentales previas. Melissa estuvo casada con el futbolista Marc Bartra, con quien tiene tres hijos, mientras que Alonso mantuvo relaciones conocidas con figuras como Raquel del Rosario, Lara Álvarez o Linda Morselli.

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