Fernando Alonso y Melissa Jiménez, padres de su primer hijo en común

Melissa Jiménez y Fernando Alonso han recibido a su primer hijo en común, tras confirmarse que ambos se encuentran en buen estado y sin complicaciones posteriores al nacimiento, según el entorno de la pareja. La noticia sobre la llegada del bebé se conoció luego de que la escudería Aston Martin comunicara que el piloto español retrasaría su llegada al Gran Premio de Japón de este fin de semana por asuntos familiares. De acuerdo con lo publicado por la cadena británica BBC Sport, estos motivos están relacionados con el nacimiento de su hijo, cuyo sexo, nombre y fecha de nacimiento aún no han sido divulgados por los padres.

Tal como detalló BBC Sport, la confirmación de la ausencia temporal de Fernando Alonso en las primeras jornadas del campeonato en Japón coincidió con el nacimiento del bebé, información posteriormente respaldada por la escudería Aston Martin. El equipo señaló que Alonso “llegaría un poco más tarde” y aseguró que “todo va a estar bien y estará en la pista a tiempo para el viernes”, sin ofrecer mayor información sobre la naturaleza exacta de los motivos personales.

Según consignó BBC Sport, este hijo es el primero para Alonso, de 44 años, y el cuarto para Melissa Jiménez, de 38. Jiménez tiene tres hijos —Gala, de diez años; Abril, de siete; y Max, de seis— fruto de una relación anterior con el futbolista Marc Bartra, con quien estuvo casada cerca de cinco años tras una relación de ocho años antes de su separación en 2022.

El medio BBC Sport detalló que ni Jiménez ni Alonso han dado declaraciones oficiales sobre el nacimiento ni han desvelado detalles sobre el recién nacido. Según lo publicado, la pareja reside en Mónaco, donde conviven junto a los hijos mayores de Jiménez, y se estima que el parto tuvo lugar en ese mismo país. La revista ¡Hola! había adelantado en diciembre pasado que la periodista y el bicampeón mundial de Fórmula 1 esperaban un hijo tras tres años de relación y que Jiménez, embarazada de seis meses al momento de esa publicación, había pausado sus compromisos profesionales para centrarse en su familia durante el final de su embarazo.

El entorno cercano a la pareja, según informó ¡Hola! y recogió la BBC, anticipó en ese momento que ambos afrontaban el nacimiento del bebé “con mucha alegría” y que el bebé nacería durante el mes de marzo, confirmando de este modo la información sobre el momento aproximado del nacimiento.

Aston Martin, por su parte, mantuvo la discreción sobre la vida privada de su piloto, así como sobre los detalles específicos relativos al nacimiento del hijo de Alonso y Jiménez. El equipo enfatizó a la cadena BBC Sport que Alonso estaría disponible para participar el viernes en las sesiones previas a la carrera de Japón y no prevé modificaciones en la planificación del piloto español para el resto del campeonato.

BBC Sport destacó que ni Alonso ni Jiménez han recurrido, hasta el momento, a sus redes sociales u otros canales habituales de comunicación para compartir noticias sobre el nacimiento, manteniendo la privacidad y el perfil discreto que han caracterizado su relación desde que comenzaron a salir hace aproximadamente tres años.

La periodista deportiva Melissa Jiménez interrumpió sus apariciones profesionales tras conocerse su embarazo, dedicándose a su vida familiar junto a Alonso y sus hijos en Mónaco, según publicó ¡Hola!. Desde que iniciaron su relación, la pareja se ha mantenido alejada del foco mediático en lo referido a su vida privada y ha preferido no compartir detalles personales en público o a través de sus perfiles en redes sociales.

BBC Sport y ¡Hola! han señalado que, tras la separación de Marc Bartra a inicios de 2022, Jiménez inició su relación con Alonso, y ambos optaron por preservar la intimidad en el manejo de su vida familiar, especialmente en lo relativo a sus hijos y los acontecimientos personales relevantes.

La revista ¡Hola! adelantó además que la llegada del primer hijo de la pareja se producía en un contexto de estabilidad familiar en Mónaco y con las hijas e hijo mayores de Jiménez plenamente integrados en la convivencia con el piloto español. El círculo más cercano de la periodista y del piloto ha reafirmado que ambos se encontraban serenos y con buen ánimo ante la llegada del nuevo integrante de la familia.

La cobertura de la prensa británica, encabezada por BBC Sport, ha concentrado la atención en la repercusión que el nacimiento tiene en la agenda profesional de Alonso. Mientras el piloto se prepara para reincorporarse en la pista, Aston Martin subrayó ante la prensa que el deportista llegará a tiempo para las sesiones oficiales del Gran Premio de Japón, previsto para este fin de semana.

Hasta el momento, se desconoce si la pareja planea revelar más adelante el sexo, el nombre y la fecha exacta de nacimiento del bebé. Tanto Fernando Alonso como Melissa Jiménez continúan priorizando la privacidad respecto a este asunto familiar, y tanto el equipo del piloto como los círculos cercanos mantienen el mismo hermetismo sobre detalles adicionales.