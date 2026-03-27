El Gobierno reconstruye su amistad con Argelia: un acuerdo de gas “renovado” sin detallar y la intención de iniciar “una nueva etapa”

Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo argelino, Ahmed Attaf (Europa Press)

El Gobierno ha sellado en Argel un acuerdo con las autoridades argelinas para incrementar el suministro de gas natural a través del gasoducto Medgaz. José Manuel Albares viajó este jueves al país norteafricano para reconstruir una relación diplomática esencial, pero que en los últimos años se había enrarecido, especialmente tras el cambio de visión sobre el Sáhara Occidental con el que España se acercó a Marruecos. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, anunció la “reactivación del tratado de amistad”.

Albares conversó con su homólogo, Ahmed Ataf, y con el ministro de Energía, Minas e Hidrocarburos, Mohamed Arkab. El representante español no desveló detalles del acuerdo sobre gas. Se limitó a hablar de “profundizar” en la “relación gasística y energética” con un mayor “volumen de suministro”. Habrá que esperar para conocer en cuánto aumentará la importación desde Argelia y cómo se realizará. En los últimos tres años, Argelia ha sido el primer productor para España, con Estados Unidos como único país con cifras a la altura.

El ministro de Exteriores aseguró que “esta visita supone el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa en nuestra excelente y extraordinaria relación bilateral”. Confirmó que se está preparando una nueva Reunión de Alto Nivel en España, para seguir creciendo en la cooperación entre los dos países, que se puede extender al ámbito de la seguridad en el Mediterráneo o a las energías verdes.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarca de la misión de la UE para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Gasoducto Medgaz y nuevos acuerdos

Argelia se compromete a incrementar sus exportaciones de gas natural a España a través del gasoducto Medgaz, infraestructura que conecta directamente ambos países por el Mediterráneo y que ha sido estratégica para la seguridad energética española. Este objetivo refuerza el papel de Argelia como principal suministrador extracomunitario para la península ibérica.

El ministro Albares subrayó el carácter estratégico de esta relación. “Argelia es un suministrador fiable, constante, bajo cualquier circunstancia, de España, con el que tenemos además una larga tradición de suministros. Queremos profundizarlo, queremos renovarlo”, relató. Ambas partes también se han comprometido a explorar nuevas inversiones en hidrocarburos y a colaborar en el desarrollo de energía fotovoltaica e hidrógeno verde.

El acuerdo llega en un momento en el que el precio del gas ha experimentado un repunte importante. El bloque del estrecho de Ormuz por parte de Irán desde que estalló el conflicto en Oriente Medio ha cambiado y encarecido las rutas comerciales. Los países del golfo son algunos de los principales exportadores. Su dificultad para darle salida está afectando a sus economías y al mercado internacional.

La visita de Albares a Argel marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos países, tras meses de distanciamiento diplomático. “El presidente Tebboune me ha trasladado la plena vigencia del tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre nuestros dos países”, afirmó el ministro, quien destacó la voluntad de profundizar en todos los ámbitos de colaboración, especialmente el energético. El refuerzo del suministro de gas y la apuesta por nuevas inversiones energéticas consolidan a Argelia como socio estratégico de España y abren la puerta a una cooperación más amplia.