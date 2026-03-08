España

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, afirma que “esta guerra afecta mucho más a Europa que a su promotor”: “No informó ni preguntó”

En una entrevista con ‘El País, señala que el conflicto puede causar un aumento “del coste de la vida” y oleadas migratorias “de dimensiones mayores de las que vimos en Siria”

José Manuel Albares. (Europa Press)
José Manuel Albares. (Europa Press)

Este sábado por la noche, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó en sus redes sociales que el personal de la embajada de España en Teherán había sido evacuado “con éxito”. El personal diplomático ha abandonado la capital iraní cruzando la frontera con Azerbaiyán, en una evacuación que se suma a las anunciadas, también este fin de semana, de 4.000 españoles repatriados desde Qatar.

Son las últimas consecuencias para España de un conflicto que, según afirma Albares este domingo en una entrevista con el diario El País, afecta más a Europa que a Estados Unidos. “Esta guerra afecta mucho más a Europa que a su promotor, que no informó ni preguntó”, señala.

Según las declaraciones de Albares en El País, la actual guerra puede derivar tanto en un “alza del coste de la vida”, debido al impacto en los precios energéticos, como en “la llegada masiva y descontrolada de refugiados desesperados”. Irán tiene casi 100 millones de habitantes, y la guerra en Siria en 2015 desplazó a un millón de refugiados hacia Europa.

El ministro ha insistido en el carácter unilateral de la guerra y ha calificado el conflicto como una “violación flagrante del derecho internacional con consecuencias incalculables”. Albares sostiene que ni se consultó ni se informó a Europa antes del inicio de las hostilidades y ha reiterado el rechazo frontal del Gobierno de Pedro Sánchez a cualquier implicación militar sin respaldo de socios y aliados.

“Hace falta una voz más clara, más contundente”

En el análisis del impacto europeo, José Manuel Albares ha recalcado que el foco está “no solo en el alza de los precios energéticos”, sino también en nuevas oleadas migratorias. El ministro ha afirmado que, en el caso de Irán, “podríamos estar ante un movimiento de población como ocurrió en Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores”.

A lo largo de la entrevista en El País, Albares ha opinado que no debería haber ninguna represalia de Estados Unidos hacia España, afirmando que la postura española tiene fundamento legal y rechazando que las bases de la OTAN sean empleadas en acciones bélicas relacionadas con esta crisis. “Hace falta una voz más firme, más clara, más contundente” por parte de la Unión Europea, ha añadido.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

Albares también ha criticado la gestión informativa en el seno de la OTAN, señalando que el secretario general, Mark Rutte, “no informó a los países de la Alianza de que Irán estaba a punto de tener armas nucleares”. A pesar de esa advertencia, el ministro sostiene que ninguna circunstancia puede justificar una intervención militar unilateral, especialmente en ausencia de información compartida y alineamiento entre socios y aliados.

En lo relativo a la postura del Partido Popular, el ministro ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, asegurando que “no comprende lo que habla” cuando diferencia entre respeto a los derechos humanos y derecho internacional, porque, de acuerdo con Albares, ambos conceptos “son la misma cosa”. También ha afirmado que Feijóo “se siente cómodo siendo el líder del partido de la guerra, como lo fue (José María) Aznar en Irak”.

En relación a la propuesta de Francia sobre la formación de una coalición para proteger rutas marítimas críticas como el Estrecho de Ormuz, Albares ha manifestado: “No estamos ahora mismo en eso. No he tenido ningún contacto con mi colega francés al respecto”.

