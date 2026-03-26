La alianza entre España y Argelia que el Gobierno busca retomar: su principal proveedor de gas y el difícil equilibrio diplomático con Marruecos

Los ministros de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y de España, José Manuel Albares (Europa Press)

Este jueves, José Manuel Albares viaja a Argelia tras años sin ir al país norteafricano. El conflicto en Oriente Medio ha obligado a hacer y deshacer redes diplomáticas. En la región del Magreb, la rivalidad argelina-marroquí siempre ha exigido a terceros diseñar un difícil equilibrio o decantarse por uno de ellos. En los últimos años, España había hecho esfuerzos por mejorar su vínculo con el régimen de Mohamed VI, acercándose a su postura sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, la necesidad de encontrar nuevas fuentes de gas ha provocado este nuevo acercamiento con Argelia.

El ministro de Asuntos Exteriores viaja a Argel para sostener una reunión con su homólogo, Ahmed Attaf. El encuentro busca “reforzar la relación bilateral” dar un nuevo impulso a la agenda común, además de tratar la situación internacional. El Ministerio explica que también se reunirá con el ministro de Hidrocarburos y Minas, Mohamed Arkab, en la línea de la consolidación de Argelia como el principal proveedor de gas natural para España por tercer año consecutivo en 2025.

Marruecos está sacando codos para ganarse un espacio privilegiado en la política internacional. Estados Unidos e Israel se han convertido en sus aliados directos, llegando a acuerdos de defensa o aceptando su dominio sobre el Sáhara. Con este contexto, desde hace semanas se han extendido las voces en ambas potencias que alimentan una expansión marroquí que podría incluir Ceuta y Melilla. El ejecutivo de Pedro Sánchez, consciente de la presión que puede ejercer Marruecos con antecedentes como la entrada de 10.000 personas en Ceuta en 2021, cuida todos los detalles, pero este refuerzo de las relaciones con Argelia puede volver a alejar posturas.

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Importancia del gas de Argelia

El gas argelino es un producto clave para España. En los últimos años ha encabezado las importaciones de este recurso, mientras que en enero de 2026, según los datos más recientes de Cores, solo Estados Unidos superó a Argelia en gas exportado a España, con 15.284 GWh, frente a los 10.092 GWh argelinos. De esta forma, aunque las relaciones diplomáticas no pasaban por su momento más fluido -el último encuentro programado fue en 2024 y se canceló 12 horas antes de la visita- el gas no ha dejado de entrar.

Ahora, José Manuel Albares viaja a Argel para intentar lograr que Argelia incremente las exportaciones de gas natural a España a través del gasoducto Medgaz. El ministro se reúne con Mohamed Arkab a las 16:00 de este jueves. Esta entrada ha sido fundamental, destacando el papel de la energética española Naturgy. Junto a este camino, Argelia tiene otro proyecto de enorme relevancia. Se trata del Gasoducto Transahariano (TSGP) que pretende construir, de más de 4.000 km que conectará Nigeria con Europa.

Esta necesidad marca una diferencia clara en las relaciones con las dos potencias del norte de África. La mejora de los vínculos con Marruecos ha permitido que se convierta en el principal comprador de gas español, con un 822 GWh en enero, solo superado por Portugal. De esta manera, mientras Argelia es un proveedor necesario, Marruecos es un cliente sin capacidad de sustituir a su vecino en este recurso.