España

Receta de pollo a la Villaroy: la forma más fácil de preparar estas pechugas con bechamel empanadas

Una receta diferente para disfrutar del pollo que gustará a toda la familia

Guardar
Pechugas de pollo empanadas (freepik)
Pechugas de pollo empanadas (freepik)

El pollo es la carne blanca por excelencia, un ingrediente económico y nutritivo muy común en las cocinas españolas. Pero muchos —reconozcámoslo— siempre lo cocinamos igual. Si no es a la plancha, es empanado o, con suerte, en forma de asado con unas patatas y unos cuantos trozos de verdura. Si estás cansado de esta escasa rotación, el pollo a la Villaroy puede ser tu perfecta salvación.

Esta receta es una manera diferente y riquísima de preparar esta carne magra, que nos puede sacar de la monotonía y darle un poco de alegría a nuestro menú semanal. Para este plato utilizaremos la parte más magra del pollo, la pechuga, que cubriremos con bechamel, para terminar rebozándola con pan rallado. Una receta sencilla y muy jugosa que en casa gustará a grandes y pequeños.

Acompañado de unas patatas al horno o a la freidora de aire, de unas verduras cocinadas a la plancha o de una ensalada fresca bien aliñada, tendremos un plato muy completo y saciante, perfecto para preparar cualquier día de la semana y darnos así un rico capricho.

Receta de pollo a la Villaroy

El pollo a la Villaroy consiste en filetes de pechuga de pollo dorados a la plancha, cubiertos con una bechamel espesa, enfriados y luego rebozados en harina, huevo y pan rallado. Finalmente, estos filetes de pechuga se fríen hasta quedar dorados por fuera y cremosos por dentro.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 40 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 10 minutos
    • Reposo en nevera: 1 hora

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo grandes
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 40 g de mantequilla
  • 40 g de harina de trigo
  • 400 ml de leche entera
  • Nuez moscada al gusto
  • 2 huevos
  • Harina para rebozar
  • Pan rallado
  • Papel de horno

Cómo hacer pollo a la Villaroy, paso a paso

  1. Corta las pechugas en filetes gruesos y uniformes. Salpimenta al gusto.
  2. Dora los filetes a fuego medio en una sartén con un poco de aceite. Solo vuelta y vuelta; deben quedar jugosos por el interior. Reserva.
  3. Prepara la bechamel: calienta la leche sin hervir. Funde la mantequilla en un cazo y añade la harina tamizada, removiendo hasta dorar (roux).
  4. Agrega la leche poco a poco al roux, batiendo para evitar grumos. Añade sal, pimienta y nuez moscada. Debe quedar espesa y homogénea. Puedes añadirle en este momento un poco de queso rallado. Deja templar.
  5. Cubre cada filete con una capa generosa de bechamel por ambos lados. Coloca sobre papel de horno y enfría en la nevera 1 hora.
  6. Reboza los filetes: pasa cada uno por harina, huevo batido y pan rallado, cubriendo bien los bordes para evitar fugas de bechamel.
  7. Fríe en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Hazlo por tandas para no bajar la temperatura del aceite.
  8. Escurre sobre papel absorbente antes de servir.
  9. Sirve caliente, acompañado de patatas fritas o ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones (unos 2 filetes medianos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 380-420 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 19 g
  • Hidratos de carbono: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa horno o airfryer, nunca microondas, para mantener el rebozado crujiente.

Temas Relacionados

PolloRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El 60% de los gatos sufren daños renales a lo largo de su vida, según un veterinario: señales para detectarlo, métodos para prevenirlo y qué hacer

Los gatos avisan con meses de antelación de que sufren problemas renales, según el veterinario

El 60% de los gatos

El enigma de Sarah Ferguson que sacude a la prensa británica: desaparición total, lealtades férreas y un regreso que ya se comenta

Sin imágenes ni rastro tras abandonar Royal Lodge, la exduquesa de York se rodea de un discreto círculo de confianza mientras crecen los rumores sobre su futuro

El enigma de Sarah Ferguson

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La decisión del tribunal permitirá a la demandante acreditar los años necesarios para acceder a la jubilación parcial y otras prestaciones

La Justicia reconoce como cotizados

Las impactantes imágenes de José Ortega Cano ‘haciendo yoga’ en una iglesia durante un acto benéfico

El diestro ha protagonizado un comentado momento en un evento organizado con fines benéficos a favor de Mensajeros de la Paz

Las impactantes imágenes de José

Un chico de 18 años mide casi dos metros y no sabe cuándo dejará de crecer: el síndrome de Sotos afecta a su desarrollo y a su salud cardíaca

El adolescente fue diagnosticado a los dos años y ha tenido problemas de corazón desde entonces

Un chico de 18 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia reconoce como cotizados

La Justicia reconoce como cotizados los tres años de excedencia que solicitó una trabajadora para cuidar a sus hijos

La Justicia gallega rechaza conceder una plaza de funcionaria a una profesora interina que había encadenado contratos temporales durante 20 años

Las profesiones de alto riesgo en España a las que se pueden unir los militares: lo son artistas o toreros pero no los policías y guardias civiles

Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

Los obispos españoles buscan patrocinadores que financien la visita del Papa León XIV: desde 1.000 euros a 500.000 como “gran benefactor”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Un buen

Juanma Lorente, abogado: “Un buen empleado es el que cumple la mayoría de objetivos en su horario, sin hacer horas extra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

De Las Rozas a Ciempozuelos: los precedentes que anticipan qué pasará tras la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

España enfrenta los problemas económicos por la guerra de Irán mejor que en la crisis de 2008 y que Europa, pero falla en vivienda y productividad

La vivienda, más cerca de tocar techo: la doble barrera de precios disparados y escasa oferta frena a los compradores

DEPORTES

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”