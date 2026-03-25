Receta de pollo a la Villaroy: la forma más fácil de preparar estas pechugas con bechamel empanadas

El pollo es la carne blanca por excelencia, un ingrediente económico y nutritivo muy común en las cocinas españolas. Pero muchos —reconozcámoslo— siempre lo cocinamos igual. Si no es a la plancha, es empanado o, con suerte, en forma de asado con unas patatas y unos cuantos trozos de verdura. Si estás cansado de esta escasa rotación, el pollo a la Villaroy puede ser tu perfecta salvación.
Esta receta es una manera diferente y riquísima de preparar esta carne magra, que nos puede sacar de la monotonía y darle un poco de alegría a nuestro menú semanal. Para este plato utilizaremos la parte más magra del pollo, la pechuga, que cubriremos con bechamel, para terminar rebozándola con pan rallado. Una receta sencilla y muy jugosa que en casa gustará a grandes y pequeños.
Acompañado de unas patatas al horno o a la freidora de aire, de unas verduras cocinadas a la plancha o de una ensalada fresca bien aliñada, tendremos un plato muy completo y saciante, perfecto para preparar cualquier día de la semana y darnos así un rico capricho.
Receta de pollo a la Villaroy
El pollo a la Villaroy consiste en filetes de pechuga de pollo dorados a la plancha, cubiertos con una bechamel espesa, enfriados y luego rebozados en harina, huevo y pan rallado. Finalmente, estos filetes de pechuga se fríen hasta quedar dorados por fuera y cremosos por dentro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 40 minutos
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 10 minutos
- Reposo en nevera: 1 hora
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo grandes
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
- 40 g de mantequilla
- 40 g de harina de trigo
- 400 ml de leche entera
- Nuez moscada al gusto
- 2 huevos
- Harina para rebozar
- Pan rallado
- Papel de horno
Cómo hacer pollo a la Villaroy, paso a paso
- Corta las pechugas en filetes gruesos y uniformes. Salpimenta al gusto.
- Dora los filetes a fuego medio en una sartén con un poco de aceite. Solo vuelta y vuelta; deben quedar jugosos por el interior. Reserva.
- Prepara la bechamel: calienta la leche sin hervir. Funde la mantequilla en un cazo y añade la harina tamizada, removiendo hasta dorar (roux).
- Agrega la leche poco a poco al roux, batiendo para evitar grumos. Añade sal, pimienta y nuez moscada. Debe quedar espesa y homogénea. Puedes añadirle en este momento un poco de queso rallado. Deja templar.
- Cubre cada filete con una capa generosa de bechamel por ambos lados. Coloca sobre papel de horno y enfría en la nevera 1 hora.
- Reboza los filetes: pasa cada uno por harina, huevo batido y pan rallado, cubriendo bien los bordes para evitar fugas de bechamel.
- Fríe en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Hazlo por tandas para no bajar la temperatura del aceite.
- Escurre sobre papel absorbente antes de servir.
- Sirve caliente, acompañado de patatas fritas o ensalada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones (unos 2 filetes medianos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 380-420 kcal
- Proteínas: 28 g
- Grasas: 19 g
- Hidratos de carbono: 21 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en la nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa horno o airfryer, nunca microondas, para mantener el rebozado crujiente.