Receta de pollo a la Villaroy: la forma más fácil de preparar estas pechugas con bechamel empanadas

Pechugas de pollo empanadas (freepik)

El pollo es la carne blanca por excelencia, un ingrediente económico y nutritivo muy común en las cocinas españolas. Pero muchos —reconozcámoslo— siempre lo cocinamos igual. Si no es a la plancha, es empanado o, con suerte, en forma de asado con unas patatas y unos cuantos trozos de verdura. Si estás cansado de esta escasa rotación, el pollo a la Villaroy puede ser tu perfecta salvación.

Esta receta es una manera diferente y riquísima de preparar esta carne magra, que nos puede sacar de la monotonía y darle un poco de alegría a nuestro menú semanal. Para este plato utilizaremos la parte más magra del pollo, la pechuga, que cubriremos con bechamel, para terminar rebozándola con pan rallado. Una receta sencilla y muy jugosa que en casa gustará a grandes y pequeños.

Acompañado de unas patatas al horno o a la freidora de aire, de unas verduras cocinadas a la plancha o de una ensalada fresca bien aliñada, tendremos un plato muy completo y saciante, perfecto para preparar cualquier día de la semana y darnos así un rico capricho.

Receta de pollo a la Villaroy

El pollo a la Villaroy consiste en filetes de pechuga de pollo dorados a la plancha, cubiertos con una bechamel espesa, enfriados y luego rebozados en harina, huevo y pan rallado. Finalmente, estos filetes de pechuga se fríen hasta quedar dorados por fuera y cremosos por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos Preparación: 30 minutos Cocción: 10 minutos Reposo en nevera: 1 hora



Ingredientes

2 pechugas de pollo grandes

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

40 g de mantequilla

40 g de harina de trigo

400 ml de leche entera

Nuez moscada al gusto

2 huevos

Harina para rebozar

Pan rallado

Papel de horno

Cómo hacer pollo a la Villaroy, paso a paso

Corta las pechugas en filetes gruesos y uniformes. Salpimenta al gusto. Dora los filetes a fuego medio en una sartén con un poco de aceite. Solo vuelta y vuelta; deben quedar jugosos por el interior. Reserva. Prepara la bechamel: calienta la leche sin hervir. Funde la mantequilla en un cazo y añade la harina tamizada, removiendo hasta dorar (roux). Agrega la leche poco a poco al roux, batiendo para evitar grumos. Añade sal, pimienta y nuez moscada. Debe quedar espesa y homogénea. Puedes añadirle en este momento un poco de queso rallado. Deja templar. Cubre cada filete con una capa generosa de bechamel por ambos lados. Coloca sobre papel de horno y enfría en la nevera 1 hora. Reboza los filetes: pasa cada uno por harina, huevo batido y pan rallado, cubriendo bien los bordes para evitar fugas de bechamel. Fríe en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Hazlo por tandas para no bajar la temperatura del aceite. Escurre sobre papel absorbente antes de servir. Sirve caliente, acompañado de patatas fritas o ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones (unos 2 filetes medianos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 380-420 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 19 g

Hidratos de carbono: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa horno o airfryer, nunca microondas, para mantener el rebozado crujiente.