Pollo a l’ast: una receta sabrosa que combina la tradición catalana, valenciana y balear

El irresistible aroma de un pollo dorado girando frente a las brasas es uno de los recuerdos culinarios más evocadores de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. El pollo a l’ast, símbolo de comidas familiares y domingos en casa, destaca por su piel crujiente y carne jugosa, elementos que han conquistado a generaciones en todo el territorio catalán. Este plato tradicional, preparado originalmente en espetón giratorio, sigue siendo protagonista en rostisserías y en versiones caseras, donde se replica el sabor único del asador con técnicas adaptadas al horno.

En la actualidad, el pollo a l’ast se disfruta tanto en reuniones familiares como en celebraciones populares. Suele acompañarse de patatas al caliu o patatas asadas, y se combina perfectamente con ensaladas frescas o pimientos asados. En cuanto al maridaje, un vino blanco joven o una cerveza artesanal son opciones recurrentes que realzan los sabores aromáticos del plato.

Receta de pollo a l’ast

La elaboración del pollo a l’ast busca reproducir en casa la textura crujiente y el aroma característico del asado tradicional de las zonas mencionadas. Se emplean hierbas mediterráneas y un toque de brandy o coñac para potenciar el sabor, mientras que el uso de una rejilla en el horno permite que la piel quede dorada y la carne conserve toda su jugosidad.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora y 30 minutos

Reposo: 10 minutos

Tiempo total estimado: 2 horas

Ingredientes

1 pollo entero de aproximadamente 2 kg

1 limón

2 ramitas de romero fresco

2 ramitas de tomillo fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

50 ml de brandy o coñac

Cómo hacer pollo a l’ast, paso a paso

Precalienta el horno a 190 °C con calor arriba y abajo. Lava bien el limón y haz varios cortes longitudinales en su superficie. Introduce el limón, el romero y el tomillo en la cavidad del pollo. Seca la piel del pollo con papel de cocina, únelo abundantemente con aceite de oliva y sazona generosamente con sal y pimienta por todos sus lados. Coloca una rejilla sobre una bandeja de horno y sitúa el pollo sobre la rejilla. Esto permite que el calor circule y la piel se vuelva especialmente crujiente. Reparte los dientes de ajo laminados y las hojas de laurel en la bandeja. Añade el brandy o coñac. Hornea durante 1 hora y 30 minutos. Cada 20 minutos, baña el pollo con los jugos de la bandeja para potenciar su jugosidad y sabor. Al finalizar la cocción, deja reposar el pollo fuera del horno unos 10 minutos antes de trincharlo para que los jugos se asienten. Sirve acompañado de las patatas asadas o la guarnición de tu elección.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño del pollo y el acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: Aprox. 340 kcal

Grasas: 22 g

Proteínas: 34 g

Carbohidratos: 2 g

Fibra: 0,5 g

Sodio: 520 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo a l’ast puede conservarse en refrigeración durante un máximo de tres días, guardado en un recipiente hermético. También se puede congelar por hasta dos meses, aunque lo ideal es consumirlo recién preparado para disfrutar su textura crujiente.