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Da a luz en el arcén de la A4 de Madrid y es escoltada en un convoy de policías hasta el hospital: madre e hija se encuentran fuera de peligro

Clara, de 34 años, se dirigía al Hospital de San José cuando el coche tuvo que estacionar a pocos metros del enlace con la M-30, a la altura de Puente de Vallecas

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Clara, una mujer de 34 años, se dirigía al hospital para dar a luz tuvo que detenerse en el arcén de la autopista A-4. El equipo de SAMUR-Protección Civil acudió para asistir en el parto, asegurando que tanto la madre como la recién nacida estuvieran en perfecto estado.

Normalmente, tenemos concebido que cuando una mujer rompe aguas y va al hospital, será atendida con normalidad. Pero a veces surgen inconvenientes por el camino que cambian por completo ese planteamiento. Esto mismo le ha pasado a Clara, de 34 años, en la madrugada del sábado al domingo. Mientras iba con su pareja por la A-4 de Madrid de camino al centro sanitario, su bebé no quería esperar más.

De esta forma, el coche tuvo que estacionar en pleno arcén, a la altura de Puente de Vallecas, a pocos metros del enlace con la M-30. Muy poco después, los servicios de emergencias llegaron hasta donde hicieron la parada de emergencia para comprobar el estado de salud de la madre y la bebé. Tras la comprobación del equipo de Samur-Protección Civil, se confirmó que ambas se encontraban en perfecto estado.

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Concretamente, la hija de Clara llegó a las 02:30, cuando los padres se dirigían al Hospital San José de Madrid. La madre se quedó totalmente sorprendida con la rapidez con la que llegó su recién nacida, también llamada Clara, al compararlo con su primera experiencia.

una mujer de 34 años da a luz en el arcén de la A4 de Madrid a la altura de Puente de Vallecas
Clara, de 34 años, en la ambulancia junto a su bebé tras dar a luz en la A4 (@emergencias.mad)

“La bebé se ha puesto a lactar inmediatamente”

La primera evaluación médica, realizada en la vía, confirmó que tanto la madre como la bebé estaban estables y sin complicaciones. La doctora Yolanda Béjar, parte del equipo de emergencia, ha señalado en un video publicado por el cuerpo de Emergencias de Madrid a través de sus redes sociales (@emergencias.mad) que la recién nacida presentaba un “llanto vigoroso”. “A nuestra llegada solamente hemos comprobado que estaba todo perfectamente. La bebé se ha puesto a lactar inmediatamente”, ha relatado Béjar.

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Seguidamente, los médicos pusieron en marcha la técnica de piel con piel. Este método no debe ser interrumpido durante al menos dos horas, además de que no puede separar el contacto de madre y bebé con toallas o sábanas. El motivo: tiene numerosos beneficios para las dos partes. En el recién nacido se segrega oxitocina, lo que hace que se relaje, así como estimula las ganas de lactancia. Mientras que en la madre hace que se reduzcan los niveles de estrés tras el parto gracias a la disminución del cortisol.

Así, Clara fue colocada sobre su madre y comenzó la lactancia poco después de nacer, siguiendo las indicaciones de los profesionales. Una vez completadas las primeras atenciones, los sanitarios del Samur-Protección Civil prepararon el traslado al hospital, el destino original del viaje. En la misma operación también ha participado un equipo de la Policía Municipal de Madrid que “ha escoltado el convoy hasta el hospital a donde se dirigían los padres”.

una mujer de 34 años da a luz en el arcén de la A4 de Madrid a la altura de Puente de Vallecas
Clara, de 34 años, trasladada al hospital tras dar a luz en la A4 (@emergencias.mad)

Gracias a su intervención, la patrulla facilitó el desplazamiento hasta el centro sanitario, donde ambas continuarían recibiendo la atención necesaria. Desde entonces, el equipo sanitario ha confirmado que madre e hija evolucionan de manera favorable tras el parto en carretera.

Sin duda, la historia de Clara, nacida en circunstancias excepcionales, ha dejado una anécdota extraordinaria en nuestras carreteras. Asimismo, la colaboración rápida y eficaz de los dispositivos de emergencia de Madrid durante la madrugada fue determinante para mantener la situación bajo control.

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