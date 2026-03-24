Qué tapas pedir y dónde encontrarlas si eres ‘guiri’ en Madrid, según el New York Times

El jamón, las croquetas o la tortilla son algunos de los imprescindibles a la hora de tapear. / Adobe Stock

Con una concisa y amable definición de ‘tapas’ (“pequeños platos para compartir”), The New York Times inaugura su retahíla de propuestas culinarias para cualquier lector que visite la ciudad madrileña. En el artículo, escrito por el historiador y periodista Andrew Ferren, se detallan las principales zonas de la ciudad donde tapear, los mercados en los que encontrar “ambientes animados” y las raciones que, según Ferren, no pasan desapercibidas.

El reportaje del NYT también propone pasear por El Retiro o Madrid Río para digerir lo disfrutado, además de algunas visitas imprescindibles: desde el Museo del Prado, si se busca la variedad pictórica a través de los siglos, hasta el tablao flamenco en Corral de la Morería. La ciudad, a ojos del periodista, es descrita como juvenil, vanguardista, multicultural y elegante, por lo que se presenta como un destino imprescindible este 2026.

Este desayuno español es el “remedio para la resaca nocturna” que recomienda el NYT

En su recorrido por Madrid, el medio estadounidense destaca las aceitunas marinadas, la ensalada de tomate y las gambas al ajillo como tapas que no deberían rechazarse si se desea disfrutar de una experiencia gastronómica al completo. Además de no olvidar a la joya de la corona: el jamón serrano. No obstante, las tapas que propone, en ocasiones gratuitas con una bebida, son propias del Mediterráneo. Recetas sencillas, aliñadas con aceite de oliva, que recuerdan al sur andaluz.

Pero antes del tapeo, es hora del desayuno. A lo largo y ancho del territorio español, hay distintas combinaciones predilectas para empezar el día: el pà amb tomaquet catalán, un mollete andaluz o las filloas gallegas. Sin embargo, para los ojos de muchos turistas, no hay español o española que no empiece con un buen chocolate con churros. “Son un elemento básico de los desayunos españoles, las meriendas y los remedios para la resaca nocturna”, afirma el periodista.

A esta receta infalible para combatir cualquier mal, Ferren se refiere como “palitos crujientes de masa frita para mojar en chocolate fundido”. Tras la tierna definición, el periodista recomienda probarlos en una institución local: la chocolatería San Ginés, fundada en 1894. El establecimiento, que ya cuenta con varios locales en el barrio central de Sol, abre 24 horas.

Oda a los mercados madrileños desde la Gran Manzana: el de San Miguel como preferido

Además de las propuestas culinarias concretas sobre tapas y desayunos, el periodista del New York Times también recomienda aquellos bares y mercados donde deleitarse con las mejores combinaciones. Dos son los barrios que destaca Ferren: La Latina, con Cava Baja como epicentro, y Chamberí, con Ponzano como calle preferida a la que acudir. En Cava Baja, podrán degustarse los huevos míticos de Casa Lucio y los montaditos calientes de Lamiak; mientras que en Ponzano, se encontrará una con el marisco de El Doble y las tortillas de la Taberna Alipio.

El bar de Madrid, famoso por sus bravas, que ofrece a sus clientes bandejas con tapas gratis.

También cobran especial atención los “mercados de barrio”, como los llama Ferren, en su ruta por Madrid. El “más concurrido y bonito”, de acuerdo a su opinión, es el Mercado de San Miguel, en el distrito central. Generalmente abarrotado de turistas, recibe más de 7 millones de visitantes al año. Del mismo modo, Ferren apunta al Mercado de la Paz, en el barrio de Salamanca, el de San Antón, en Chueca, y el de Maravillas, en Tetuán. Además de la oferta gastronómica que en ellos se encuentra, el periodista indica los “ambientes animados” como un reclamo adicional para visitarlos. Incluso señala la azotea del Mercado de San Antón como un recoveco más que descubrir en Madrid.