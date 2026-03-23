David Jiménez, abogado: “Estas son las consecuencias de no hacer testamento”

Imagen de un testamento.

El desconocimiento sobre la importancia de hacer o no testamento puede acarrear consecuencias legales y administrativas que afectan directamente a los herederos. Por eso, el abogado y economista David Jiménez, ha advertido que la falta de testamento complica el reparto de bienes e incrementa los trámites y la incertidumbre para las familias en un momento delicado.

Así, el abogado explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@davidjimenezabogado) que la elaboración de un testamento no depende del nivel de patrimonio ni de la edad. “Mucha gente piensa que si no es muy mayor o si no tiene mucho patrimonio, no tiene que hacerlo”, explica el abogado.

“Ese es uno de los principales errores que veo, que la gente no hace testamento creyendo que solamente es algo de gente con dinero o de gente con un patrimonio importante. No, error, tienes que hacerlo”, recalca.

El testamento como herramienta para decidir y planificar la herencia

Además, el experto subraya que el testamento permite a cualquier persona decidir cómo quiere repartir sus bienes y evitar que la ley decida por ella. Si no existe este documento, el Código Civil establece el reparto de la herencia. “Lo que va a suceder es que el Código Civil va a determinar cómo se reparte tu herencia. La normativa ya prevé cómo se va a repartir una herencia si no hay testamento”, sostiene Jiménez.

En la mayoría de las regiones de España, la sucesión intestada se rige por el Código Civil, aunque existen particularidades en territorios con legislación propia, como Cataluña o regiones con leyes forales. Esta diversidad normativa puede influir en el reparto, pero el principio básico es que la voluntad del fallecido solo se respeta cuando está plasmada en un testamento válido.

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Después, el abogado recuerda que planificar la herencia mediante testamento ofrece ventajas adicionales, como la posibilidad de introducir cláusulas de mejora o de ahorro fiscal. “Puedes ahorrar también impuestos porque cabe mucha planificación fiscal en los testamentos”, señala Jiménez. Añade que la falta de información sobre estos aspectos lleva a que muchas personas desconozcan los beneficios de la planificación sucesoria.

Evitar trámites y conflictos mediante un testamento personalizado

Otra consecuencia relevante es la carga administrativa para los herederos. Si no hay testamento, los beneficiarios deben iniciar un proceso de declaración de herederos. “Tus herederos lo que van a conseguir es evitar mucho papeleo, porque si una persona no hizo testamento, ¿los herederos qué tienen que hacer? Tienen que hacer una declaración de herederos”, explica el especialista.

Este trámite requiere reunir documentación, como el libro de familia, y presentar testigos, lo que puede resultar un problema en una situación emocionalmente compleja. “En un contexto en el que una persona fallece y los herederos tienen que estar seguramente en una situación emocional compleja, tienen que empezar a buscar documentación, libro de familia, llevar dos testigos. ¿Qué sentido tiene?”, cuestiona Jiménez.

Por último, el experto recomienda personalizar el testamento y adaptarlo a la situación concreta de cada persona. “¿Qué tienes que hacer? Un testamento, que es lo que siempre recomiendo por aquí. Pero no cualquier tipo de testamento, es un testamento personalizado, planificándolo bien, analizando tu situación concreta”, concluye.