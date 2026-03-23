España

David Jiménez, abogado: “Estas son las consecuencias de no hacer testamento”

La ausencia de testamento complica el reparto de bienes y multiplica los trámites para los herederos

Guardar
Imagen de un testamento.
Imagen de un testamento.

El desconocimiento sobre la importancia de hacer o no testamento puede acarrear consecuencias legales y administrativas que afectan directamente a los herederos. Por eso, el abogado y economista David Jiménez, ha advertido que la falta de testamento complica el reparto de bienes e incrementa los trámites y la incertidumbre para las familias en un momento delicado.

Así, el abogado explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@davidjimenezabogado) que la elaboración de un testamento no depende del nivel de patrimonio ni de la edad. “Mucha gente piensa que si no es muy mayor o si no tiene mucho patrimonio, no tiene que hacerlo”, explica el abogado.

“Ese es uno de los principales errores que veo, que la gente no hace testamento creyendo que solamente es algo de gente con dinero o de gente con un patrimonio importante. No, error, tienes que hacerlo”, recalca.

El testamento como herramienta para decidir y planificar la herencia

Además, el experto subraya que el testamento permite a cualquier persona decidir cómo quiere repartir sus bienes y evitar que la ley decida por ella. Si no existe este documento, el Código Civil establece el reparto de la herencia. “Lo que va a suceder es que el Código Civil va a determinar cómo se reparte tu herencia. La normativa ya prevé cómo se va a repartir una herencia si no hay testamento”, sostiene Jiménez.

En la mayoría de las regiones de España, la sucesión intestada se rige por el Código Civil, aunque existen particularidades en territorios con legislación propia, como Cataluña o regiones con leyes forales. Esta diversidad normativa puede influir en el reparto, pero el principio básico es que la voluntad del fallecido solo se respeta cuando está plasmada en un testamento válido.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

Después, el abogado recuerda que planificar la herencia mediante testamento ofrece ventajas adicionales, como la posibilidad de introducir cláusulas de mejora o de ahorro fiscal. “Puedes ahorrar también impuestos porque cabe mucha planificación fiscal en los testamentos”, señala Jiménez. Añade que la falta de información sobre estos aspectos lleva a que muchas personas desconozcan los beneficios de la planificación sucesoria.

Evitar trámites y conflictos mediante un testamento personalizado

Otra consecuencia relevante es la carga administrativa para los herederos. Si no hay testamento, los beneficiarios deben iniciar un proceso de declaración de herederos. “Tus herederos lo que van a conseguir es evitar mucho papeleo, porque si una persona no hizo testamento, ¿los herederos qué tienen que hacer? Tienen que hacer una declaración de herederos”, explica el especialista.

Este trámite requiere reunir documentación, como el libro de familia, y presentar testigos, lo que puede resultar un problema en una situación emocionalmente compleja. “En un contexto en el que una persona fallece y los herederos tienen que estar seguramente en una situación emocional compleja, tienen que empezar a buscar documentación, libro de familia, llevar dos testigos. ¿Qué sentido tiene?”, cuestiona Jiménez.

Por último, el experto recomienda personalizar el testamento y adaptarlo a la situación concreta de cada persona. “¿Qué tienes que hacer? Un testamento, que es lo que siempre recomiendo por aquí. Pero no cualquier tipo de testamento, es un testamento personalizado, planificándolo bien, analizando tu situación concreta”, concluye.

Temas Relacionados

TestamentosHerenciasHerencias EspañaRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Torrente, presidente’ ya tiene fecha para verse en plataformas: Santiago Segura responde

La sexta entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura se ha convertido en la película más taquillera de 2026 en España

‘Torrente, presidente’ ya tiene fecha

Si eres alérgico al polen, este es el error que no debes cometer al ventilar tu casa

Elegir mal el momento puede empeorar tus síntomas

Si eres alérgico al polen,

Juanma Moreno fija el 17 de mayo como fecha de las elecciones autonómicas de Andalucía

El presidente de la Junta disuelve el Parlamento y convoca a 6,5 millones de andaluces a las urnas para que afronten el verano “con un horizonte político despejado”

Juanma Moreno fija el 17

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Los tramos de carretera más peligrosos de España en Semana Santa: todo lo que debes tener en cuenta si planeas viajar este festivo

Un informe identifica 295 kilómetros con un riesgo de accidente hasta diez veces superior a la media nacional

Los tramos de carretera más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fija el 17

Juanma Moreno fija el 17 de mayo como fecha de las elecciones autonómicas de Andalucía

Los tramos de carretera más peligrosos de España en Semana Santa: todo lo que debes tener en cuenta si planeas viajar este festivo

La Xunta de Galicia pide gestionar el Pazo de Meirás y se unirá al Gobierno de Sánchez si presenta un recurso en contra de indemnizar con 800.000 euros a los Franco

Tres errores que comente la mayoría de personas después de un accidente de tráfico, según una experta en seguros

La Justicia de Madrid tumba la tasa de basuras del Ayuntamiento de Almeida por falta de transparencia en su aprobación

ECONOMÍA

El nuevo registro horario de

El nuevo registro horario de Yolanda Díaz no convence al Consejo de Estado: critica que no se tengan en cuenta las peculiaridades de cada sector

Alquiler sin conflictos: qué gastos debe pagar el casero y cuáles el inquilino según establece la ley

Las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se enfrían: las exportaciones a EEUU bajan un 11,4% y las importaciones caen casi el doble

Una pareja pierde su fondo de jubilación y acaba compartiendo piso con su hijo y dos nietos: “Esta no es la vida que habíamos planeado”

La Comunidad de Madrid pierde atractivo: la inversión extranjera cae un 40% en 2025, pero se mantiene como la principal región receptora

DEPORTES

“No puedo más”: Alcaraz explota

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”

El Gran Premio de Brasil de MotoGP, marcado por la polémica de un asfalto en mal estado: “Es inaceptable”