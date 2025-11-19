España

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

La guía del abogado Xavi Abat advierte sobre plazos fiscales, riesgos de la aceptación tácita y particularidades normativas territoriales que pueden encarecer o complicar el proceso sucesorio

Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

En el proceso de recibir una herencia resulta fundamental ser cautelosos para no cometer errores fácilmente evitables que pueden acarrear graves consecuencias legales y económicas. En un video publicado en sus redes sociales, el abogado Xavi Abat recalca la relevancia de la organización en cada paso sucesorio para no caer en fallos que hagan el proceso más costoso y difícil de lo necesario.

Una de las advertencias principales está vinculada a los plazos formales para la liquidación fiscal. Abat enfatiza la importancia de iniciar los trámites de liquidación del impuesto de sucesiones cuanto antes y recuerda que “este impuesto tienes que liquidarlo en un plazo de seis meses a partir de la fecha de fallecimiento del causante”. El abogado subraya que, aunque “puede parecer absurdo”, el incumplimiento de este plazo es “muy frecuente”, ya sea por “la complejidad de los trámites o por el propio desconocimiento”, lo que puede dar lugar a sanciones y recargos. En caso de necesitar más tiempo, recomienda solicitar una prórroga durante los primeros cinco meses tras el fallecimiento, lo que otorga seis meses adicionales para liquidar tanto el impuesto de sucesiones como la plusvalía municipal en caso de bienes inmuebles.

Al abordar el riesgo que entraña aceptar una herencia sin un examen riguroso de las obligaciones del fallecido, Abat recuerda que “al aceptar una herencia, no solo adquieres los bienes y derechos del fallecido, sino también sus obligaciones y las deudas”. En su perfil de TikTok (@xavi_abat) recomienda investigar “de manera exhaustiva” la situación patrimonial del causante antes de aceptar la herencia. Sugiere valorar la aceptación “a beneficio de inventario”, modalidad que limita la responsabilidad del heredero respecto a las deudas, resguardando así el patrimonio personal.

Gestión de los bienes heredados

Otro punto crítico es la realización de actos que conlleven una aceptación tácita de la herencia. Según el abogado, operaciones como vender, alquilar o incluso utilizar bienes de la herencia sin un acto formal de aceptación pueden ser interpretadas legalmente como aceptación implícita. Advierte también sobre el manejo de cuentas bancarias sin la debida autorización. “Abstente de realizar cualquier acto de administración o disposición de los bienes hasta haber decidido si aceptar o renunciar a la herencia”, sostiene.

Una persona redacta su testamento.
Una persona redacta su testamento. (Europa Press)

Las donaciones realizadas por el fallecido en vida constituyen otro factor de complejidad, ya que “pueden influir en la distribución de la herencia”. El proceso de colación obliga a que los herederos que recibieron donaciones en vida las aporten al caudal hereditario, salvo disposición expresa en contrario. Según Abat, esto persigue la equidad entre los beneficiarios, permitiendo ajustar las porciones correspondientes y evitar desequilibrios.

Gastos deducibles y diferencias normativas

El abogado también señala la importancia de incluir los gastos deducibles en la liquidación del impuesto sucesorio. Entre ellos, menciona los funerarios y de sepelio, los médicos derivados de la última enfermedad y los gastos legales vinculados a la tramitación de la herencia, incluidos honorarios de abogados y notarios. Aconseja guardar toda la documentación y facturas correspondientes y consultar con un profesional para aplicar correctamente estas deducciones.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Finalmente, Abat destaca la diferencia normativa existente en Cataluña respecto a otras regiones de España. Allí, la legítima se reduce al “25% del valor de la herencia, a diferencia del resto de España, que se aplica al 33% de la herencia”, una de las particularidades más relevantes de su legislación. Recuerda también que tienen consideración de herederos forzosos los hijos y descendientes, y en ausencia de estos, los progenitores y ascendientes.

