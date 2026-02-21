La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

13/01/2026 (Foto de ARCHIVO) Fachada de un edificio ECONOMIA DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Las herencias de vivienda en España llegan a su máximo histórico. Durante el 2025 se registraron 208.000 transmisiones de propiedad, según los últimos datos del INE publicados este viernes. En 2024 fueron 201.030 viviendas las que se heredaron. Un leve incremento del 3% que va confirmando el fenómeno demográfico que se va propiciando en España: el fallecimiento de la primera gran generación propietaria de viviendas.

Durante la última década, las herencias de vivienda han tenido un crecimiento significativo y estable salvo en 2020, donde el INE muestra una alteración en los datos al sufrir una bajada pronunciada en 2019 (de 177.037 a 153.495) y volvió a repuntar en 2021 (superando la barrera de las 200.000).

No es casualidad que las herencias estén registrando cada año cifras récord. Esto se debe a un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario en España, directamente relacionado con un movimiento en la demografía española: están muriendo los primeros propietarios de las viviendas construidas en España de la primera mitad del Siglo XX. Los datos del INE muestran como, desde 2019, el número de defunciones está aumentando año a año. Ahora mismo, se sitúa en torno a las 440.000 anuales.

Otro dato que ayuda a entender cómo está el mercado inmobiliario es cómo está repartida la propiedad de vivienda por edades. Según la Encuesta Financiera de las Familias, elaborada por el Banco de España. Solamente uno de cada tres menores de 35 años es propietario de una vivienda. Este dato contrasta con los más mayores, ya que más del 80% de las personas con más de 65 años tienen una propiedad a su nombre.

¿Quién es la primera gran generación propietaria de vivienda?

La primera gran generación de propietarios de vivienda en España está compuesta por quienes accedieron de forma masiva a la propiedad residencial entre los años 50 y 70 del siglo XX. Es decir, corresponde a la cohorte de población nacida en Hasta entonces, la mayoría de la población urbana vivía de alquiler, pero una serie de políticas estatales transformó la estructura del mercado inmobiliario.

El Estado en aquel momento promovió la compra de viviendas mediante facilidades de financiación, construcción masiva de vivienda protegida y una legislación que favorecía la adquisición de propiedades. Coincidió con la migración del campo a la ciudad. Millones de familias trabajadoras accedieron por primera vez a la propiedad, especialmente en los barrios periféricos de grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, aunque luego se fueron extendiendo en el resto de capitales españolas.

Se espera una tendencia al alza en la herencia de viviendas

Las cifras de herencias de vivienda en España se espera que sigan aumentando en el futuro. Es decir, la herencia que la generación nacida entre 1957 y 1977 (los baby boomers) que dejará a la generación nacida entre 1981 y 1996 (los millenials) será mayor a la que ellos recibieron, según el estudio Demografía, Vivienda y Brechas de Riqueza, realizado por la fundación Afi Emilio Ontiveros. En resumen, con el paso de los años, habrá más riqueza en menos manos.