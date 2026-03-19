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Las nueve causas que puede haber detrás del hormigueo en las manos

El síndrome del túnel carpiano o la diabetes son algunas condiciones que explican este entumecimiento

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Un hombre con hormigueo en
Un hombre con hormigueo en las manos (Freepik)

El hormigueo en las manos es una sensación que la mayoría de las personas ha experimentado alguna vez y que puede aparecer de forma repentina, durar unos segundos o prolongarse durante minutos. En muchas ocasiones se trata de algo pasajero sin mayor importancia, pero en otros casos puede ser indicativo de un problema de salud al que no conviene restarle importancia.

Este fenómeno forma parte de lo que se conoce como parestesia, una alteración sensorial que incluye síntomas como el entumecimiento, la picazón o la sensación de “alfileres y agujas”, según describe el doctor Handschuh para Le Journal des Femmes. Suele afectar principalmente a las manos y los dedos, aunque también puede presentarse en otras partes del cuerpo, como las piernas o incluso el rostro.

Las causas del hormigueo son muy variadas: desde factores cotidianos, como una mala postura, hasta enfermedades neurológicas o problemas circulatorios. Por ello, entender qué hay detrás de este síntoma resulta fundamental para saber cuándo es algo sin importancia y cuándo puede ser una señal de alerta.

Síndrome del túnel carpiano

La causa más frecuente es el síndrome del túnel carpiano, una afección provocada por la compresión del nervio mediano en la muñeca. Este problema genera entumecimiento y hormigueo, especialmente durante la noche o al despertar, y puede acompañarse de debilidad en la mano. Es habitual en personas que realizan movimientos repetitivos en su actividad laboral.

Diabetes

La diabetes también puede provocar hormigueo en las extremidades. En estos casos, se trata de una neuropatía diabética, consecuencia del daño que los niveles elevados de azúcar en sangre producen en los nervios. Aunque suele afectar más a piernas y pies, en fases avanzadas también puede notarse en las manos.

Espasmofilia

Otra causa posible es la espasmofilia, un trastorno relacionado con la ansiedad. Durante una crisis, el hormigueo puede ir acompañado de respiración acelerada, espasmos musculares y sensación de angustia.

Ictus

En situaciones más graves, el hormigueo puede ser un signo temprano de un ictus. Cuando aparece junto a debilidad o pérdida de fuerza en una mano, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular, es fundamental buscar atención médica urgente.

Síndrome de Raynaud

El síndrome de Raynaud constituye otra explicación frecuente. Se trata de un trastorno circulatorio que provoca cambios de color en los dedos (de blanco a azul y luego a rojo) debido a alteraciones en el flujo sanguíneo. Durante estos episodios, el hormigueo y el entumecimiento son síntomas habituales.

Esclerosis múltiple

Entre las causas neurológicas destaca la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Puede provocar parestesia en manos y piernas, además de otros síntomas como fatiga, problemas de equilibrio o alteraciones visuales.

Falta de vitamina B12

Las deficiencias nutricionales también pueden estar detrás del problema, en especial la falta de vitamina B12. Este déficit puede dañar los nervios y generar sensaciones de hormigueo, sobre todo en personas mayores o con consumo elevado de alcohol.

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Mala postura en el trabajo

En el ámbito cotidiano, la mala postura en el trabajo es una causa frecuente. Pasar muchas horas frente al ordenador, utilizar de forma incorrecta el ratón o mantener tensiones en la columna puede provocar entumecimiento en una o ambas manos.

Mala postura durmiendo

Por último, una causa muy común y generalmente inofensiva es la postura al dormir. Apoyarse sobre una mano durante largo tiempo puede comprimir los nervios y provocar hormigueo al despertar, una sensación que suele desaparecer rápidamente.

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