José Andrés, chef español: “En primavera me encanta hacer el gazpacho con tomate, pimientos, pepino y fresas de temporada”

Las fresas son uno de los mejores productos de temporada que nos regala la primavera. Esa estación que aún remolonea, pero con la que todos ya soñamos, plagada de días más largos, paisajes florales y sabores más frescos. Este delicioso fruto rojo, muy extendido en los hogares españoles, es el bocado perfecto para una merienda, acompañado de un baño de delicioso chocolate. También como postre, espolvoreado con algo de azúcar o con nata montada.
Pero, además, las fresas pueden formar parte también de nuestros platos salados, algo que grandes chefs como José Andrés disfrutan demostrando. El cocinero asturiano, afincado en Estados Unidos desde hace ya más de una década, es un apasionado de los productos de temporada, algo que refleja en cada plato y receta. Y las fresas se llevan el premio por ser sus favoritas en esta incipiente primavera.
Con ellas, el chef prepara un delicioso gazpacho de fresas, una receta inspirada en la versión de temporada que el propio chef sirve en su restaurante Jaleo. “¿Recuerdas cuando dije que prácticamente cualquier cosa puede convertirse en gazpacho? Eso se aplica aquí, con ingredientes de temporada en su mejor momento, como las fresas", explica el cocinero en una de sus publicaciones a través de su blog Longre Tables.
La dulzura propia de la fresa, explica José Andrés, “equilibra con la acidez natural de los tomates, el pimiento crujiente y los pepinos frescos, por lo que el resultado es una sopa dulce, sabrosa y deliciosa”. Y, además, con un atractivo color rosa que la convierte en la opción “perfecta para tu mesa de primavera”.
Esta variación del gazpacho tradicional, igual de refrescante y con un delicioso toque dulce, es tan fácil de hacer como la primera, y asegura un resultado riquísimo casi sin esfuerzo. Al igual que el gazpacho de siempre, podemos acompañar esta sopa fría con complementos como picatostes de pan tostado o unos trozos de queso de cabra desmigado, por ejemplo.
Receta de gazpacho de fresa
El gazpacho de fresa es una sopa fría, triturada y emulsionada, donde se sustituyen parte de los tomates por fresas frescas. Se combinan con hortalizas, pan, aceite de oliva virgen extra y vinagre, logrando una textura cremosa y un color rosa vibrante. La clave está en utilizar fresas maduras y tomates de calidad para un resultado equilibrado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 0 minutos (solo reposo en frío)
Ingredientes
- 500 g de fresas frescas
- 500 g de tomates maduros (preferiblemente tipo pera)
- 1 pimiento verde italiano (70 g aprox.)
- 1 pepino (150 g aprox.)
- ½ cebolla tierna
- 1 diente de ajo pequeño
- 1 rebanada de pan del día anterior (solo la miga)
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 75 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de sal
- Agua fría al gusto (opcional, para ajustar textura)
Cómo hacer gazpacho de fresa, paso a paso
- Lava bien las fresas y los tomates. Retira el pedúnculo de ambos y corta en trozos medianos.
- Pela el pepino y la cebolla. Corta en trozos junto al pimiento, desechando semillas y partes blancas.
- Coloca todas las hortalizas y las fresas en el vaso de la batidora junto con la miga de pan, el ajo, la sal y el vinagre.
- Tritura todo hasta obtener una mezcla homogénea y fina.
- Añade el aceite de oliva virgen extra en hilo mientras sigues batiendo para emulsionar y lograr una textura sedosa.
- Para un resultado más fino, pasa la mezcla por un colador o chino y ajusta la textura con un poco de agua fría si lo deseas más ligero.
- Reserva en la nevera al menos 2 horas para que esté bien frío y se asienten los sabores.
- Sirve en cuencos o vasos, decorando con trocitos de fresa, un chorrito de aceite de oliva y, si quieres, unas hojas de albahaca fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Para 4-6 porciones (vasos o cuencos individuales).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 150-180 kcal
- Hidratos de carbono: 20 g
- Proteínas: 2-3 g
- Grasas: 8 g (mayoría insaturadas)
- Fibra: 4-5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 2 días en la nevera, en recipiente hermético. Remover antes de servir y consumir bien frío. No apto para congelación.