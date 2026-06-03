Quién es Mileshka M. Cortes Bernard, la modelo a la que Laura Escanes ha pillado acaramelada con Martiño Rivas en la Casita de Bad Bunny

Mileshka M. Cortes Bernard y Martiño Rivas (Instagram)

Mileshka M. Cortes Bernard es la modelo y deportista de Puerto Rico a la que Laura Escanes ha captado, sin pretenderlo, junto a Martiño Rivas en uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, una aparición que ha disparado el interés por una relación que, según Vanitatis, arrastra señales públicas desde hace más de un año.

La joven nació en Corozal, comenzó a trabajar como modelo a los 17 años tras ser descubierta por el modelo Jetzel Padilla y ha participado en pasarelas de Nueva York y París. En Instagram suma cerca de 2.000 seguidores y su perfil reúne publicaciones sobre campañas de moda, deporte y colaboraciones con marcas como Nike, Lululemon y The North Face.

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La secuencia que ha puesto su nombre en circulación salió de los vídeos compartidos durante el segundo concierto de Bad Bunny en Madrid. En unas imágenes publicadas por Escanes en redes sociales se veía al actor en la grada junto a una joven a la que después se ha identificado como Mileshka M. Cortes. Otra grabación, difundida por Mar Lucas junto a Marta Díaz y recogida por el periodista Javi Hoyos, mostraba a Martiño Rivas besándose con la modelo al fondo del plano. Ese material ha reforzado la lectura de que el vínculo entre ambos va más allá de una amistad.

Laura Escanes pilla a Mileshka M. Cortes Bernard con Martiño Rivas (Instagram)

Mileshka M. Cortes Bernard y Martiño Rivas

Mileshka M. Cortes Bernard es modelo de profesión y mantiene una actividad muy centrada en el deporte en sus redes sociales. Muchas de sus publicaciones están dedicadas a proyectos profesionales y a retos deportivos, una faceta que también aparece en los indicios que la vinculan con Rivas.

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El mismo día del concierto de Bad Bunny, la modelo publicó en Instagram una fotografía junto a Martiño Rivas después de correr una carrera en Madrid. Esas imágenes fueron eliminadas cuando la relación entre ambos salió a la luz, aunque en la cuenta había más interacciones entre los dos. Fue en la Madrid Vintage Run, una carrera de 10 km en la que compartieron una foto tras cruzar la meta.

Mileshka M. Cortes Bernard y Martiño Rivas (Instagram)

Esa coincidencia encaja con el perfil deportivo de Cortes y con la cronología pública que ha seguido la pista de su cercanía con el actor, que lleva dando “me gusta” a sus publicaciones desde diciembre de 2024 y dejándole comentarios desde febrero de 2025. En diciembre, ella compartió una fotografía junto a él posando en unas cabinas de teléfono de Nueva York.

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Javi Hoyos, al acecho

El contexto de la grabación también ha alimentado la conversación en redes. En el segundo concierto de Bad Bunny en Madrid, celebrado en el Wanda Metropolitano, Los Javis e Hiba Abouk estuvieron entre los rostros conocidos presentes en la zona de Los Vecinos, mientras parte de la atención se desplazó a las gradas por las imágenes casuales que dejaron varios creadores de contenido.

Entrevistamos a los fans de Bad Bunny en Madrid: precios de entradas y el invitado sorpresa más deseado. Desde Infobae nos desplazamos ayer hasta los accesos del concierto del "Conejo Malo" para hablar directamente con los miles de seguidores que hacían cola.

Javi Hoyos convirtió esos vídeos en materia de comentario en sus perfiles sociales. “No sabemos nada apenas de la vida de este pedazo actor, pero gracias a Laura, sí, ahora es la mejor paparazzi”, explicó el periodista sobre la publicación de Escanes. Hoyos sostuvo que las imágenes mostraban un grado de cercanía incompatible con una simple amistad. “Él era consciente de que estaba rodeado de influencers porque veía, mirad, móviles por todos lados”, dijo el periodista, que también se fijó en la reacción de Rivas al advertir que estaba siendo grabado.

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