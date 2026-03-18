La moda de las muñecas vendadas en el fútbol: de la lesión a la costumbre y de la superstición al amuleto

La moda o prevención de vendarse las manos de varios futbolistas. (Composición Infobae)

En un partido pueden pasar multitud de cosas. Desde una jugada magnífica, el gol imposible o un detalle del futbolista con un aficionado, hasta un aspecto que suele pasar desapercibido. Cada vez más jugadores llevan la muñeca vendada, el pulgar sujeto, la cinta extendiéndose hasta los nudillos. Una escena que parece más de un combate de boxeo que del propio fútbol.

Y esa imagen se repite una y otra vez. Jornada tras jornada, hasta instalarse como una señal de nuestro fútbol. No solo en LaLiga; también en la Premier, donde hasta 23 jugadores salieron con las manos vendadas durante la jornada anterior. Pero en España, y sobre todo en FC Barcelona, el fenómeno ha alcanzado otra dimensión.

Sin ir más lejos, cinco futbolistas importantes para Hansi Flick como lo son Lamine Yamal, Raphinha, Gavi, Frankie de Jong y Robert Lewandowski salen al campo con el vendaje puesto. Por su parte, en el Real Madrid, era común verlo en Karim Benzema y ahora en Eduardo Camavinga. E incluso en el Atlético, donde el Giuliano Simeone la ha convertido en algo más que un complemento.

¿Lesión, superstición o moda? La respuesta, como casi siempre en el fútbol, es una mezcla de todo.

Lamine Yamal celebra el gol ante el New Castle con la mano vendada. (REUTERS/Scott Heppell)

De lesión a norma, y de norma a costumbre

El punto de partida suele ser por algo físico. Caídas, malos apoyos, golpes, esguinces o pequeñas fisuras que obligan a parar. Algo que el futbolista no quiere, por lo que se toma la decisión de proteger. “La gran mayoría de esguinces de muñecas se provocan por caídas. Y en el fútbol hay muchas”, explica Antonio Pérez, fisioterapeuta, en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

El vendaje, añade, “les aporta mucha seguridad”, tanto para competir como para evitar que la lesión empeore. Siendo algo más mental que propiamente una protección.

A partir de ahí, entran otros factores. El reglamento prohíbe objetos como pulseras, collares o anillos, por lo que algunos jugadores usan los vendajes para cubrirlos. Y por supuesto, también está la superstición. “Están aquellos que tuvieron una lesión, se lo vendaron, les dio mucha suerte y ya lo usan como amuleto”, resume Pérez.

El salto de la necesidad al hábito es casi automático Un buen partido, un gol, una racha positiva... y la venda se queda. El caso más icónico es el de Benzema. En 2019 se fracturó un dedo y decidió no operarse para no perderse dos meses de competición. Jugó con la mano vendada, rindió a gran nivel y no volvió a quitársela.

En el Barcelona, el patrón se repite. Lamine Yamal apareció con un aparatoso vendaje tras un golpe en la mano derecha. No era grave. Pero la cinta se mantuvo más allá de la lesión. Algo similar ocurrió con Pablo Torre o Gavi, que comenzaron a usarla por motivos médicos.

Karim Benzema eligió a su mejor once histórico

Donde la escena adquiere un matiz más humano es en el Atlético de Madrid. Alli, la venda ha viajado de un jugador a otro como si fuera una tradición. Luis Suárez lo contó así: “Tuve una lesión en Liverpool. Me jodí un hueso de la mano derecha, una fisura, y me pusieron un vendaje. Después me iba bien; ya no estaba lesionado, pero me la quedé”.

Además, aprovechaba para cubrir una cinta roja que consideraba protectora. El resultado fue una mezcla de necesidad, costumbre y superstición. Años más tarde, Giuliano Simeone recogió ese testigo. “Me contó que un día se vendó, metió tres goles y entonces no se la sacó más. Yo, que venía con mala racha, probé… y metí dos goles“, confesó el propio jugador. Y desde entonces, en cada partido, se puede ver al ‘cholito’ con la mano vendada.

Giuliano Simeone con la mano vendada. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una explicación sencilla

Frente a teorías más complejas, la visión médica es clara. No hay misterio generalizado. El doctor Marco Scorcu lo resume con contundencia: “No veo motivos ocultos… Es más lógico atribuirlo a una cuestión de superstición”, dijo a La Gazzetta dello Sport.

En la mayoría de los casos, la venda cumple varias funciones a la vez: protege, aporta confianza, oculta pequeños objetos o refuerza una rutina mental.