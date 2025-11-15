España Deportes

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

El especialista habla con ‘Infobae España’ sobre esta lesión y cómo tratarla

El jugador español Lamine Yamal.
El jugador español Lamine Yamal. (Murad Sezer/Reuters)

La pubalgia de Lamine Yamal está trayendo cola. Desde que Luis de la Fuente hiciera pública la convocatoria en la que se encontraba el joven delantero y el FC Barcelona anunciara el tratamiento del jugador para su dolencia, no han dejado de volar los cuchillos en ambas direcciones. ¿El resultado? Lamine desconvocado y de vuelta en Barcelona para someterse a un tratamiento de radiofrecuencia y continuar el proceso de recuperación que le permita regresar cuanto antes a los terrenos de juego.

“Consiste en un dolor alrededor de la zona del pubis, pero no es una lesión en sí misma, es un síntoma: el dolor”, explica el doctor Álvaro Arriaza sobre la pubalgia. Según detalla este experto a Infobae España, existen varios motivos por los que se puede producir este dolor, lo que hace que el problema genere cierta controversia, incluso entre los propios profesionales. Puede estar relacionado con la articulación del pubis, la musculatura o los tendones que se insertan en el pubis, con la musculatura de los abdominales y la musculatura de los abductores que sale hacia abajo, con el músculo psoas o con la propia articulación de la cadera. “El saber de dónde viene el problema es a veces lo difícil”, asegura. Arriaza añade que la pubalgia más clásica y más conocida consiste en una descompensación de fuerzas entre la musculatura del abdomen, la musculatura de las piernas (en especial, los abductores) y el pubis, que es lo que hace de balanza entre ambas fuerzas.

“En deportes en los que tenemos mucha carga de giros de tronco, de patadas y de aceleraciones, puede aparecer la pubalgia. Además, es muy típico que afecte a jugadores jóvenes que todavía no están muy desarrollados muscularmente, pero que a la vez tienen una carga muy alta o un tipo de juego que es muy agresivo muscularmente, en el sentido de que tienen mucha velocidad y mucho regate. Es decir, se produce por una sobrecarga”, relata. A pesar de que asegura que puede aparecer en futbolistas más veteranos, la dolencia más habitual se produce actualmente en jóvenes con mucha exigencia de gestos de aceleración y cambios de dirección.

Al realizar este tipo de acciones, muchas veces lo que pasa es que si los abductores están más fuertes y más trabajados que la musculatura del abdomen, y esta última no es capaz de compensar esos gestos y esas cargas tan grandes, se van debilitando. “Es entonces cuando empiezan a sufrir algunas estructuras que pueden provocar una debilidad relativa en la pared abdominal e irritar ramitas nerviosas que inervan la zona. También se pueden irritar los abductores o la propia articulación del pubis”, comenta Arriaza. Una vez detectado el origen del problema, comienza la parte del tratamiento y la recuperación.

El jugador Lamine Yamal. (Europa
El jugador Lamine Yamal. (Europa Press)

Y este proceso de recuperación es largo, porque hay que llevar a cabo un reajuste para reequilibrar las fuerzas entre el abdomen y los abductores, y por el camino hay que desirritar los tendones, proteger la zona abdominal... “Al tratarse de un proceso de meses, se intentan buscar maneras de que el deportista pueda ir conviviendo con su pubalgia y con menos síntomas para que pueda seguir jugando mientras va haciendo el tratamiento. Eso es básicamente lo que yo creo que le han hecho a Lamine con la radiofrecuencia”, considera el doctor. Es decir, se reduce el ritmo de trabajo a la vez que se aplica tratamiento para aliviar el dolor y que no tenga que parar, mientras comienza de nuevo a aumentarse la carga progresivamente a medida que el jugador va respondiendo. Además, a lo largo del proceso se lleva a cargo un trabajo de fuerza para volver a compensar la musculatura del abdomen y de los abductores. Sin embargo, como indica el doctor Álvaro Arriaza, no existen unas fases superdefinidas para tratar esa dolencia, “no hay un protocolo cerrado para tratar la pubalgia”.

El tratamiento de radiofrecuencia de Lamine Yamal

El tratamiento que el FC Barcelona ha decidido aplicar a Lamine Yamal y por el que ha sido desconvocado de la selección es la radiofrecuencia. Pero, ¿en qué consiste? “Busca identificar esa ramita nerviosa que está irritada y quemarla para, de cierta forma, que no funcione, lo que hará que el jugador no tenga dolor durante un tiempo”, explica. Este tratamiento actúa como “una anestesia transitoria en la zona, pero no resuelve el problema del todo. Es un tratamiento para el dolor”.

“Para resolver el problema, es necesario que el jugador se trate con el fisioterapeuta, realice ejercicios y lleve a cabo una readaptación y reajustes de las cargas para que se equilibren y deje de sufrir”. Es por ello que no cree que se pueda juzgar cómo se está tratando la pubalgia de Lamine Yamal, porque no se sabe cuándo tuvo los primeros síntomas, ni cómo se está manejando.

‘Kubala’, coordinador del equipo en el que empezó Lamine Yamal: “En seis años será Balón de Oro”.

Arriaza sí considera que una de las cosas más inteligentes es escuchar al cuerpo cuando empieza a protestar. “Por desgracia, en el mundo de la competición muchas veces no tenemos la oportunidad de administrar esas cargas y de escucharlo. Entonces, seguimos sobrecargándolo y muchas veces acaba en una lesión o una dolencia como la pubalgia”. En el caso de Lamine Yamal, considera que, a pesar de que los clubes tienen mucha disponibilidad de medios para tratar bien al jugador, lo más difícil es pararlo.

Este sábado, la selección afrontará su partido de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia, mientras Lamine Yamal sigue su proceso de recuperación, con la vista puesta en regresar cuanto antes al terreno de juego.

