Las claves del éxito, según el preparador físico de Topuria: “La vida la podemos comparar con un combate de boxeo”

José Manuel Ibar "Urtain" / Ilia Topuria, campeones del mundo. (Imagen: Composición Infobae)

“Ni tú ni nadie golpeará tan fuerte como la vida. No importa lo fuerte que puedas golpear, importa lo fuerte que pueda golpearte”, anunciaba Sylvester Stallone enfundándose los guantes de Rocky Balboa. Y es que, aunque parezcan cosas muy dispares, boxeo y vida enseñan que cada paso que se da en el camino es un escalón, una barrera, un obstáculo que se ha tenido que superar con esfuerzo y sacrificio, luchando por un objetivo, por ínfimo que pueda parecer.

A finales de febrero, el doctor Aldo Martínez (preparador físico de Ilia Topuria) y el periodista Felipe de Luis Manero (cronista deportivo) dieron una charla a la que fue invitada Infobae España a través de Thinking Heads, consultora especializada en posicionamiento y gestión de la influencia de organizaciones y líderes.

Beatriz Rodríguez, directora de Servicios Culturales de Thinking Heads, presentó Letras Móviles, un innovador programa que busca unir literatura y deporte, dos mundos que, aunque a simple vista parecen distantes, comparten una esencia común: el esfuerzo, la motivación y la lucha. Dentro de esta iniciativa, Vidas en Lucha se erige como una exploración del boxeo como una metáfora de la existencia.

Más que un deporte, el cuadrilátero se convierte en un escenario donde cada golpe, cada caída y cada victoria son capítulos de una narrativa humana que resuena más allá de las cuerdas.

El doctor Aldo Martínez aborda el boxeo desde la perspectiva del cuerpo como herramienta y límite, reflexionando sobre cómo los luchadores enfrentan la fragilidad física y la fuerza mental en su búsqueda de superación. Por su parte, Felipe de Luis, como cronista de historias deportivas, suma su visión sobre las vidas que habitan en el ring: trayectorias marcadas por la ambición, la resistencia o el sacrificio.

Es un diálogo que busca el fomento de la lectura, abordando el boxeo como un lenguaje para expresar su identidad y su historia, que va más allá del deporte para hablar de lo que significa pelear, no solo por ganar, sino por sobrevivir y trascender.

“La vida la podemos comparar con un combate de boxeo”, subraya el Dr. Aldo. “Vamos a recibir muchos golpes”, advierte, y “vamos a ganar muy pocas veces en la vida, pero eso no significa que dejemos de pelear”, sentencia. Una analogía con la que Felipe coincide: “El golpe te va a llegar. Cómo lo gestionas es lo que realmente marca la diferencia”.

“Las adversidades van a aparecer en la vida”, insiste Aldo, pero también son aprendizajes de cada situación, de cada contratiempo. No se trata solo de esquivar los golpes, sino de encontrar en ellos una oportunidad de crecer. “Las derrotas no pueden paralizarnos, no podemos perder el atrevimiento”, destaca Felipe.

Charla 'Vidas en lucha' en Madrid. (Imagen cedida)

Paralelismos entre boxeo y vida: el precio de la gloria

Más allá del espectáculo y la pasión, el boxeo es un reflejo de sacrificio y superación. Así lo expone Felipe de Luis en su obra Urtain, retrato de una época, donde se analiza la vida del icónico boxeador español José Manuel Ibar “Urtain”. Su ascenso meteórico y su posterior caída simbolizan el alto precio del éxito de un país en plena transición.

“Lo que me parece de Urtain tan impactante es que, cuando conoces su historia, parece una película. Y entonces, de repente, empiezas a escarbar y dices: ‘Ostras, es que todo eso pasó de verdad’”. Pero Urtain no es el único. “El 80% de los deportistas se arruinan”, revela el Dr. Aldo. “Perico Fernández, por ejemplo, tras haber sido campeón de Europa, terminó durmiendo en burdeles de Zaragoza”, explica Felipe.

Historias como esta revelan una dura verdad: el mayor reto no es el combate, sino lo que viene después. Por eso, “amueblar la cabeza” es fundamental para no sucumbir a la fama efímera. “El deporte no es una cosa de analfabetos”, reivindica el periodista, destacando la importancia de la preparación mental y la educación financiera.

Una de las analogías más frecuentes señaladas entre el boxeo y la vida radica en los enfrentamientos internos de ambos contextos. “En el boxeo sucede como en la vida, porque hay un momento en el que al final contra quien peleas es contra ti mismo. Peleas contra ti mismo y contra tus contradicciones, tus propios límites”, subraya Felipe.

Entre el ayer y el hoy

Por otro lado, el contexto histórico y social juega un papel clave en el impacto de figuras como Urtain. Para Felipe, analizar a este boxeador es analizar también a una España en transición durante el tardofranquismo. “Es una época que tampoco está muy explotada en obras literarias o cinematografías, es un tanto desconocida. Es un país gris, que, por una parte, está empezando a avanzar, pero con respecto a otros países vecinos, está muy atrasado”, comenta el cronista.

Y es que la perspectiva social también influye en la construcción de los ídolos deportivos. “En los años 60, 70 y 80, los boxeadores sí eran considerados como gladiadores”, señala Felipe. “En el caso de Urtain, había un deseo del régimen franquista de convertirlo en un ídolo, símbolo de fortaleza nacional”, agrega.

Sin embargo, para el Dr. Aldo, la figura del boxeador ha evolucionado: “Son deportistas modernos que mantienen valores de resistencia y lucha, pero están más alejados de los duelos de sangre y espectáculo de los gladiadores antiguos”.

Entrevista a Ilia Topuria.

Claves para el éxito

Desde la perspectiva del entrenamiento y la preparación mental, el Dr. Aldo remarca los pilares fundamentales para alcanzar la cima: “Determinación, disciplina, superar la adversidad y el enfoque (focus)”. Además, enfatiza que el miedo no debe ser un impedimento: “La valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él”.

Para Felipe, la clave está en la mentalidad; en el boxeo, como en la vida, la perseverancia es crucial: “Las cosas se pondrán difíciles, la gente abandona. El que nunca se sale de la rueda, lo consigue. No hay que tirar la toalla”. Así, en el cuadrilátero de la existencia, en el que cada campanada anuncia un nuevo asalto, el sudor del combate y los ecos de la literatura se entrelazan como boxeadores en un ring.

El boxeo no es solo un deporte, ni la vida un sinfín de obstáculos. Son compañeros de esquina que enseñan, golpe a golpe, que la resistencia y la perseverancia son la clave de la victoria. En cada golpe hay una lección, y en cada caída, la semilla de alzarse otra vez. De esta manera, con esfuerzo y sacrificio, las adversidades no son tumbas, sino trampolines, y los problemas no son muros, sino oportunidades. “Seguir, seguir y seguir”, animan Felipe y Aldo, siempre con la guardia en alto y concentrados en el objetivo.