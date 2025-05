Un exmédico del Real Madrid habla sobre la moda de las muñequeras o vendajes de los jugadores del FC Barcelona: “No es de jugar al futbolín”

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal (REUTERS/Albert Gea)

En la actualidad es muy común ver cómo los jugadores profesionales adaptan su equipación, como es el caso de Bellingham, quien hace agujeros en sus medias para que no le aprieten en la zona del gemelo. Una moda que ha comenzado a extenderse a otros jugadores. En el FC Barcelona ha surgido una de esta manías y ha llamado la atención de muchos curiosos que se preguntan qué hay detrás de esa costumbre. Se ha convertido ya en algo habitual ver a los jugadores azulgranas con vendajes en las manos o muñequeras. Una cuestión que el doctor Niko Mihic, jefe durante siete años de los servicios médicos del Real Madrid, ha comentado.

En una entrevista con Marca, Mihic habló sobre la nueva moda que hay en el club azulgrana con las muñequeras y los vendajes. "Podría ser que estén diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis... de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira“, respondió primero en tono irónico. Después ya en tono serio destacó: ”No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas“.

Los jugadores del FC Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)

La cuestión de las muñecas no se quedó ahí: “Yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan ‘no’ pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad?“. Con esta afirmación el exmédico del club blanco deja sobre la mesa una insinuación sobre una posible práctica fuera de lo común. También se abre la puerta a un debate sobre la transparencia o la falta de esta respecto a cuestiones. Mihic no acusa directamente, pero sí siembra las dudas sobre la situación con las muñequeras. Algunos jugadores del FC Barcelona no han dudado en contestar a estas acusaciones.

Pau Víctor y Lamine Yamal contestan al exmédico del Real Madrid

El jugador del club azulgrana, Pau Víctor, lleva años utilizando un vendaje en la muñeca derecha. Ante las afirmaciones lanzadas por Niko Mihic, el futbolista culé ha decidido emitir su respuesta que se ha limitado a tres emoticonos de caras llorando de la risa. Lamine Yamal tampoco ha permanecido impasible ante estas acusaciones y decidió subir un carrusel de fotos del partido ante Inter. Entre ellas aparece una del vendaje de su mano derecha. Lo que está claro es las declaraciones del médico están causando un gran revuelo e indignación por parte de los aficionados del Barça, que no entienden las insinuaciones vertidas sobre sus jugadores y su club.

Cabe destacar que los futbolistas del FC Barcelona no son los únicos que portan estos vendajes o muñequeras. Jugadores como Karim Benzema o Luis Suárez. Sin embargo, es cierto que en el caso del FC Barcelona, son muchos los que cada partido portan estas vendas en sus manos o muñecas, lo que ha despertado el interés de los más curiosos que se preguntan si es pura manía o si hay una explicación detrás de esta nueva moda.