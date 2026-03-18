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La Guardia Civil analiza si las manchas de sangre halladas en una motosierra de los hermanos González pertenecen a Francisca Cadenas

La herramienta fue localizada junto a otros objetos en la vivienda y está siendo sometida a pruebas para determinar su vinculación con el crimen

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La Guardia Civil analiza una
La Guardia Civil analiza una motosierra que podría haber sido utilizada en el crimen (Europa Press)

La investigación sobre el asesinato de Francisca Cadenas ha dado un giro relevante tras el hallazgo de una motosierra con dos manchas sospechosas en la vivienda de los hermanos González en Hornachos. El Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha iniciado el análisis forense para determinar si estas manchas corresponden a sangre de la víctima, y si la herramienta fue utilizada en el crimen, según ha adelantado el programa de ‘El Tiempo Justo’ y confirmado posteriormente ABC.

El estudio de la motosierra, que permanecía sin usar entre otros objetos en la casa y que es propiedad de los dos sospechosos, se centra en dos manchas oscuras localizadas en la pieza plástica de color blanco y en el área de corte. El dato diferenciador es que ambas manchas están siendo sometidas a pruebas para buscar ADN de Francisca Cadenas, tal y como figura en el atestado policial confirmado por el equipo de investigación de la Guardia Civil.

La autopsia practicada al cadáver ha revelado una muerte violenta: el documento forense recoge una sucesión de lesiones traumáticas, entre las que se incluyen fracturas craneales, destrucción del macizo facial, fractura del hueso hioides compatible con estrangulamiento, además de fracturas costales bilaterales.

Este informe sostiene que el modo de muerte evidencia indefensión de la víctima, que fue localizada nueve años después de su desaparición en 2017. El cadáver presentaba también bridas en las muñecas y una mordaza. El juez instructor ha señalado en su auto que estos daños requirieron el empleo de objetos aún no identificados, los cuales podrían no haber sido destruidos por los presuntos autores.

Rastros y dispositivos incautados

El hallazgo y el análisis de la motosierra han adquirido relevancia porque los agentes buscan establecer no solo la presencia de restos biológicos de la víctima, sino también posibles huellas dactilares en la empuñadura de la herramienta, con el fin de identificar quién de los dos hermanos pudo manejarla. La motosierra no estaba sola entre los indicios: en la vivienda también fueron incautados una serie de dispositivos electrónicos antiguos (tablets desmontadas, teléfonos móviles viejos, incluidos aparatos Nokia y Samsung), así como unas zapatillas talla 42.

Durante la investigación, los hermanos González intentaron deshacerse de parte de sus teléfonos móviles días antes de ser detenidos, alertados por la presión de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A pesar de estos intentos, los dispositivos han sido recuperados para determinar si contienen información relevante sobre la secuencia de los hechos.

Julián González, el hermano menor
Julián González, el hermano menor detenido por el asesinato de Francisca Cadenas (Jero Morales; EFE)

En paralelo, las transcripciones provenientes de los micrófonos instalados en los coches de los responsables del crimen, han revelado diversas conversaciones clave entre Julián y su hermano Lolo. Una de ellas, previa al arresto, recoge cómo Julián advierte a su hermano sobre el inminente interrogatorio policial, a lo que Lolo respondió, enfadado, que “a mí no me va a interrogar nadie”.

Además, tras una entrevista realizada a Julián, este aseguró que “no la vio” y que permaneció con su tío la jornada de los hechos, versión con la que Manuel (Lolo) manifestó su desacuerdo y le recomendó que remitiera cualquier cuestión a la Guardia Civil.

Pruebas forenses y confesión

El resultado provisional de los análisis forenses, según el primer informe conocido días atrás, confirma que Francisca Cadenas fue asesinada a golpes, posteriormente descuartizada y enterrada semidesnuda en la vivienda de los hermanos González. El informe describe distintas fracturas y agresiones compatibles tanto con un estrangulamiento como con el uso de herramientas potencialmente aún no identificadas.

Al respecto, los investigadores mantienen la hipótesis de que la motosierra localizada pudo ser utilizada en el proceso de ocultación del cadáver, aunque la vinculación definitiva depende de los resultados de laboratorio que están por conocerse.

Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos (Guardia Civil)

A petición de los agentes de la UCO, todos los objetos recogidos en la vivienda, incluidas las zapatillas, los teléfonos y la tecnología obsoleta encontrada, se someten a análisis detallados. El objetivo es identificar cualquier rastro físico, digital o genético que vincule de manera inequívoca a Julián y Lolo González con el asesinato. Los responsables de la investigación consideran probado que ambos tuvieron alguna implicación y buscan las pruebas técnicas y científicas que consoliden la acusación.

El avance de la instrucción se ha producido tras una serie de maniobras y señuelos policiales que, en las últimas semanas, llevaron finalmente a los hermanos a confesar la localización del cadáver. Tras su detención y el ingreso en prisión provisional, la familia de la víctima ha recuperado los restos de Francisca Cadenas después de casi una década de desaparición.

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