La delicada situación económica de Bertín Osborne: necesita más de 4 millones de euros para un hotel de lujo con helipuerto y plaza de toros

Hacienda San José, de Bertín Osborne en Alcalá de Guadaíra (INFOBAE).

Bertín Osborne ya no es solo noticia por su reciente paternidad con Gabriella Guillén, sino que sus problemas económicos no dejan de acaparar titulares. Hace unos días el periodista Alejandro Entrembasaguas afirmaba en Fiesta que la situación financiera del cantante sería cada vez más crítica: “Va a tener que tomar una decisión muy importante”. Y, a lo largo de los días vamos conociendo cada vez más detalles sobre los planes que Bertín tiene en mente para solucionarlos.

El periodista informó de que el también presentador de Canal Sur necesitaría reunir más de cuatro millones de euros en un plazo muy breve: “Hemos tenido acceso a una documentación que acredita que, en concreto, necesita más de cuatro millones de euros (concretamente 4,3 millones), y hemos descubierto la manera en la que va a intentar hacerse con ese dinero, y es una manera tremendamente arriesgada“.

Vivienda de Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' (MEDIASET)

Además, apuntó que la operación debería cerrarse en cuestión de días, lo que aumentaría la presión sobre el artista. Según su versión, de no aceptar determinadas condiciones —que calificó como exigentes—, las consecuencias podrían ser relevantes a nivel económico: “Necesita dinero de manera muy urgente. Y, si no acepta las condiciones, que son muy duras, cuando pida ese dinero, puede tener consecuencias muy serias“. Y, según apuntan algunos medios como 20minutos, tendría que devolver la cantidad en cuestión de un año y medio y con intereses del 12%.

Estas declaraciones han dado mucho que hablar, sobre todo teniendo en cuenta su inclusión en listados de deudores con la Agencia Tributaria, con una cifra pendiente que superaba los 800.000 euros. Sin embargo, pocas horas después de que estas informaciones vieran la luz, el propio Bertín Osborne quiso salir al paso para matizar la situación. A través de declaraciones recogidas por la periodista Isabel González, el artista restó dramatismo al asunto y declaró que se trata de “una operación financiera como se hacen mil todos los días”. “Es una inversión inmobiliaria. Se trata de transformar la finca en un hotel de lujo. Habrá salones de eventos, plaza de toros e incluso helipuerto“, explicó en Esradio.

Vivienda de Bertín Osborne (IDEALISTA))

Una propuesta ambiciosa

El proyecto al que hace referencia gira en torno a su finca situada en Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, conocida como Hacienda San José. Se trata de una extensa propiedad que el artista ha utilizado durante años tanto como residencia privada como escenario de encuentros profesionales y personales. Ahora, su intención sería reconvertir parte de este espacio en un establecimiento turístico orientado al lujo.

La propuesta contempla la creación de diferentes instalaciones, entre ellas salones destinados a eventos, espacios para actividades ecuestres, una plaza de toros e incluso un helipuerto. Todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia exclusiva en un entorno rural, combinando tradición andaluza y servicios de alto nivel. Según apunta Vanitatis, desde el entorno del artista se insiste en que este movimiento responde a una estrategia para rentabilizar sus activos, y no a la necesidad de desprenderse de ellos. De hecho, el propio Osborne ha subrayado que no tiene intención de vender la finca, desmintiendo así rumores que habían circulado en meses anteriores.

Jesulín de Ubrique y Bertín Osborne en su finca en Sevilla para el programa 'Mi casa es la tuya' (MEDIASET)