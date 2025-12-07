España

El cumpleaños más amargo de Bertín Osborne: su delicada situación económica y sus problemas de paternidad con Gabriela Guillén

El cantante celebra este domingo su 71 cumpleaños en uno de los momentos más delicados de su vida

Bertín Osborne posa durante el
Bertín Osborne posa durante el photocall de la XVIII edición de los Premios Escaparates. (Europa Press)

Norberto Juan Ortiz y Osborne, conocido como Bertín Osborne, celebra este domingo 7 de diciembre su 71 cumpleaños. Una edad a la que llega en uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que se encuentra atravesando una delicada situación financiera y, además, hace frente a sus problemas por la pensión de paternidad con Gabriela Guillén, con quien se convirtió en padre de su octavo hijo a los 69 años.

Fue a principios de 2025 cuando Lecturas sacó a la luz que el que fuera presentador de Mi casa es la tuya se encontraba “ahogado por las deudas” y al borde de la ruina. Según la revista del corazón, el cantante acumula una deuda multimillonaria con Hacienda, con quien tiene un adeudo de casi un millón de euros. A esta complicada realidad habría que añadir la hipoteca que tiene vigente y que deberá pagar antes de 2054 por el valor de 6,5 millones y la pensión de paternidad por su hijo en común con Gabriela Guillén.

Bertín Osborne, en una imagen
Bertín Osborne, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Como consecuencia de su situación, su patrimonio se encuentra embargado. Las participaciones de su sociedad, Intermediaciones Bertín Osborne S.L., están incautadas por la Agencia Tributaria y tiene prohibido vender las propiedades que figuran a nombre de su empresa en el Registro de la Propiedad hasta que liquide la deuda.

Recientemente, se ha conocido que el intérprete de Eterna melodía sacó a la venta la casa en la que vivió y grabó Mi casa es la tuya. En dicha vivienda, el conde Donadío de Casasola, título que recibió tras la muerte de su padre, entrevistó a numerosos rostros conocidos del panorama mediático español. El inmueble, que se encuentra disponible en Idealista y se ubica en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, se vende por 4,48 millones de euros.

Su acuerdo con Gabriela Guillén

Otros de los motivos por los que se encuentra en el centro de todas las miradas es por su paternidad con Gabriela Guillén. Los dos han llegado a un supuesto acuerdo tras varios meses protagonizando una guerra para establecer la pensión del bebé que tienen en común. Y es que, desde que llegó al mundo el pequeño, Osborne no ha pagado su manutención, por lo que tendrá que abonar el dinero con carácter retroactivo.

Portada de la revista '¡Hola!'
Portada de la revista '¡Hola!' del 20 de agosto.

Teniendo en cuenta su delicada situación económica, la fisioterapeuta ha pedido una cantidad mensual ajustada a su realidad. Además, el documento en el que han pactado las condiciones económicas y el régimen de visitas al menor exige que el cantante ejerza su derecho y obligación legal a relacionarse con su hijo, Arian David, quien está a punto de cumplir dos años. Y es que, en todo este tiempo, el artista solo ha visto al pequeño en tres ocasiones.

A espera de que el juzgado acepte el acuerdo al que han llegado tras varias idas y venidas, paso imprescindible para que sus compromisos adquieran validez legal, Gabriela Guillén tendrá que continuar haciendo frente a todos los gastos y cuidados del niño en solitario.

