Gabriela Guillén revela detalles sobre su relación actual con Bertín Osborne en 'Supervivientes 2026': "Es un padrazo"

La empresaria explicó en el programa que mantiene una relación cordial con Osborne y que ambos priorizan el bienestar de su hijo en común

Gabriela Guillén habla sobre su
Gabriela Guillén habla sobre su relación con Bertín Osborne en 'Supervivientes' (Telecinco)

La participación de Gabriela Guillén en el concurso televisivo ‘Supervivientes 2026’ ha proporcionado una visión sin precedentes sobre la relación que mantiene con Bertín Osborne, padre de su hijo. En una conversación distendida con José Manuel Soto, retransmitida en la segunda gala del programa, Guillén ha relatado la transformación de la relación con el popular cantante, subrayando que en la actualidad existe una conexión cordial y respeto mutuo.

A preguntas de sus compañeros sobre su vínculo con Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha especificado que ambos estuvieron juntos durante dos años, periodo en el que su relación, según ha descrito, fue “muy bonita, con mucho respeto”.

La empresaria ha señalado un dato diferenciador: la separación no se debió a un conflicto concreto, sino que, según sus palabras, “fue el boom del momento lo que nos separó”. La concursante ha puntualizado también que, aunque sigue queriendo a Bertín como persona y padre de su hijo, no contempla una reconciliación sentimental.

Velada musical y confesiones sobre la relación

La apertura de Gabriela Guillén se ha producido durante una velada musical en la playa, originada por José Manuel Soto, amigo personal de Bertín Osborne, quien interpretó una de las canciones del artista. El ambiente propició que Guillén abordase públicamente el estado actual de la relación con el presentador y cantante. Guillén ha definido el vínculo que les une ahora como una “bonita relación, cordial”, y ha remarcado el papel de Osborne como progenitor, afirmando que “es un padrazo”.

En este contexto, Guillén ha puntualizado que la relación ha pasado por distintos altibajos. Ha reconocido que ambos cometieron errores y que durante un tiempo hubo episodios de tensión mediática, especialmente tras el nacimiento del niño el 31 de diciembre de 2023 y la posterior distancia de Bertín Osborne con respecto al menor.

Bertín Osborne y Marlises Gabriela
Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén en una publicidad de la firma 'El Capote'. (instagram.com/elcapote)

Según ha relatado, lo más relevante para ella es la relación actual entre padre e hijo, aunque reconoce que la frecuencia de los encuentros es limitada porque Osborne reside en Sevilla y ella en Madrid. Guillén ha insistido en que “no guarda rencor” por las dificultades pasadas y prefiere centrarse en el presente.

“En una relación siempre hay buenos y malos momentos, y enfados, pero nuestra relación fue muy bonita, con mucho respeto y duró bastante: dos años”, ha declarado ante las cámaras del programa. La empresaria ha recalcado que ambos han decidido avanzar y que ahora prima el bienestar del hijo en común. “Para mí lo más importante es que tengan la relación que tienen ahora padre e hijo”, ha defendido en el programa.

Acuerdo de custodia y reconciliación familiar

Respecto a la percepción pública, la concursante ha expresado con rotundidad que solo ella y Bertín conocen realmente la naturaleza de su historia y ha negado que su relación fuera pasajera o fruto de habladurías. “Nosotros sabemos la relación que tuvimos, fue maravillosa, y lo que quiera creer la gente, que lo crea. Yo sé la verdad. Solo puedo dar gracias”, ha manifestado.

El acuerdo entre ambos sobre la custodia del menor incluye, según ha revelado Guillén, que durante su participación en ‘Supervivientes’, su hijo quedará bajo el cuidado compartido de la hermana de Gabriela y de Bertín Osborne, quien asumirá la custodia los fines de semana.

La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”.

El recorrido de la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne ha estado rodeado de polémicas públicas. Durante meses, Osborne mostró distancia respecto al niño, lo que generó controversia en distintos ámbitos. No obstante, ambos lograron alcanzar un acuerdo a principios de año, tras desacuerdos relacionados con la manutención y la atención al menor. Este entendimiento quedó reforzado tras una aparición pública en la que Osborne presentó públicamente a su hijo.

Guillén ha explicado que, actualmente, ambas partes han optado por dejar atrás el ruido mediático y centrarse en ofrecer a su hijo un entorno estable y afectuoso. La reconciliación, según la concursante, incluye tanto el plano económico como el emocional, situación que, de acuerdo con sus propias declaraciones, ha devuelto la calma a la relación familiar.

