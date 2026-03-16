Bertín Osborne, contra las cuerdas por sus deudas: la arriesgada decisión que podría tomar para conseguir más de cuatro millones de euros

Bertín Osborne. (Europa Press)

La situación económica de Bertín Osborne vuelve a situarse en el centro de la actualidad. El artista, uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo y musical en España, estaría atravesando un delicado momento financiero que le obliga a buscar liquidez de manera urgente.

Al parecer, el cantante necesitaría hacer frente a una importante suma de dinero en un corto periodo de tiempo. Una situación que este domingo ha sido analizada con más detalle en el programa Fiesta, donde se han revelado nuevos datos sobre el complicado escenario al que se enfrenta.

Bertín Osborne en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según explicó el periodista Alejandro Entrambasaguas, Osborne necesitaría reunir con urgencia alrededor de 4,3 millones de euros. El problema, según detalló, no sería la falta de patrimonio, sino la falta de liquidez inmediata para afrontar determinados compromisos económicos.

Un patrimonio elevado, pero sin liquidez

El colaborador aseguró que el artista cuenta con un importante patrimonio inmobiliario, pero que gran parte de sus bienes no puede convertirse en dinero de forma rápida. “Tiene propiedades, pero no tiene dinero”, resumió durante su intervención en el programa de Telecinco.

Ante esta situación, el cantante estaría estudiando diferentes fórmulas para obtener financiación en un plazo muy corto. Entre ellas, una operación con inversores privados que podría permitirle reunir la cantidad necesaria para afrontar sus obligaciones económicas.

Vivienda de Bertín Osborne en @bertinosborne (INSTAGRAM)

Sin embargo, se trataría de una vía especialmente delicada. Según la información revelada en el programa, el acuerdo implicaría condiciones exigentes y un calendario de devolución bastante ajustado.

Una operación financiera con riesgos

El formato presentado por Emma García también aseguró haber tenido acceso a documentación relacionada con esta operación. Según explicaron en el programa, el plan consistiría en abrir una plataforma de inversión privada a través de la cual distintos inversores podrían aportar el capital que necesita el artista.

La cifra total que se pretende captar asciende a 4,3 millones de euros, y la operación estaría prevista para ponerse en marcha de manera inminente. A cambio de ese dinero, Osborne se comprometería a devolver la cantidad en un plazo aproximado de un año y medio.

Como garantía, el cantante pondría sobre la mesa una de sus propiedades más conocidas: la finca San José, una de las posesiones más emblemáticas de su patrimonio.

El problema radica en las condiciones económicas del acuerdo. Tal y como explicó Entrambasaguas, el interés de esta financiación podría rondar el 12%, lo que supondría que, al final del periodo pactado, Osborne tendría que devolver no solo los 4,3 millones iniciales, sino también cerca de un millón de euros adicional en intereses.

Las deudas que han complicado su situación

Las dificultades financieras del cantante salieron a la luz el pasado mes de febrero, cuando Lecturas informó de varios compromisos económicos pendientes. Entre ellos, una deuda con Hacienda cercana al medio millón de euros y diversas hipotecas que, según las informaciones publicadas, superarían los 6,5 millones de euros.

Bertín Osborne en una imagen de archivo. (Europa Press)

A esta situación se suma otro obstáculo: las participaciones de su sociedad Intermediaciones Bertín Osborne S.L. estarían embargadas por la Agencia Tributaria, lo que limita aún más su margen de maniobra para disponer libremente de determinados activos.

Por si fuera poco, el artista también debe cumplir con sus obligaciones económicas relacionadas con Gabriela Guillén, madre de su hijo pequeño. Actualmente, Guillén participa en el reality Supervivientes, mientras continúa el proceso legal relacionado con la pensión del menor. Según se ha explicado en distintos espacios televisivos, Osborne tendría que abonar la manutención con carácter retroactivo, lo que implica pagar las cantidades correspondientes a los meses anteriores al acuerdo judicial.