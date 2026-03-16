España

Bertín Osborne, contra las cuerdas por sus deudas: la arriesgada decisión que podría tomar para conseguir más de cuatro millones de euros

El cantante necesita liquidez urgente y estudia recurrir a inversores privados poniendo como garantía una de sus propiedades

Guardar
Bertín Osborne. (Europa Press)
Bertín Osborne. (Europa Press)

La situación económica de Bertín Osborne vuelve a situarse en el centro de la actualidad. El artista, uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo y musical en España, estaría atravesando un delicado momento financiero que le obliga a buscar liquidez de manera urgente.

Al parecer, el cantante necesitaría hacer frente a una importante suma de dinero en un corto periodo de tiempo. Una situación que este domingo ha sido analizada con más detalle en el programa Fiesta, donde se han revelado nuevos datos sobre el complicado escenario al que se enfrenta.

Bertín Osborne en una imagen
Bertín Osborne en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según explicó el periodista Alejandro Entrambasaguas, Osborne necesitaría reunir con urgencia alrededor de 4,3 millones de euros. El problema, según detalló, no sería la falta de patrimonio, sino la falta de liquidez inmediata para afrontar determinados compromisos económicos.

Un patrimonio elevado, pero sin liquidez

El colaborador aseguró que el artista cuenta con un importante patrimonio inmobiliario, pero que gran parte de sus bienes no puede convertirse en dinero de forma rápida. “Tiene propiedades, pero no tiene dinero”, resumió durante su intervención en el programa de Telecinco.

Ante esta situación, el cantante estaría estudiando diferentes fórmulas para obtener financiación en un plazo muy corto. Entre ellas, una operación con inversores privados que podría permitirle reunir la cantidad necesaria para afrontar sus obligaciones económicas.

Vivienda de Bertín Osborne en
Vivienda de Bertín Osborne en @bertinosborne (INSTAGRAM)

Sin embargo, se trataría de una vía especialmente delicada. Según la información revelada en el programa, el acuerdo implicaría condiciones exigentes y un calendario de devolución bastante ajustado.

Una operación financiera con riesgos

El formato presentado por Emma García también aseguró haber tenido acceso a documentación relacionada con esta operación. Según explicaron en el programa, el plan consistiría en abrir una plataforma de inversión privada a través de la cual distintos inversores podrían aportar el capital que necesita el artista.

La cifra total que se pretende captar asciende a 4,3 millones de euros, y la operación estaría prevista para ponerse en marcha de manera inminente. A cambio de ese dinero, Osborne se comprometería a devolver la cantidad en un plazo aproximado de un año y medio.

Como garantía, el cantante pondría sobre la mesa una de sus propiedades más conocidas: la finca San José, una de las posesiones más emblemáticas de su patrimonio.

El problema radica en las condiciones económicas del acuerdo. Tal y como explicó Entrambasaguas, el interés de esta financiación podría rondar el 12%, lo que supondría que, al final del periodo pactado, Osborne tendría que devolver no solo los 4,3 millones iniciales, sino también cerca de un millón de euros adicional en intereses.

Las deudas que han complicado su situación

Las dificultades financieras del cantante salieron a la luz el pasado mes de febrero, cuando Lecturas informó de varios compromisos económicos pendientes. Entre ellos, una deuda con Hacienda cercana al medio millón de euros y diversas hipotecas que, según las informaciones publicadas, superarían los 6,5 millones de euros.

Bertín Osborne en una imagen
Bertín Osborne en una imagen de archivo. (Europa Press)

A esta situación se suma otro obstáculo: las participaciones de su sociedad Intermediaciones Bertín Osborne S.L. estarían embargadas por la Agencia Tributaria, lo que limita aún más su margen de maniobra para disponer libremente de determinados activos.

Por si fuera poco, el artista también debe cumplir con sus obligaciones económicas relacionadas con Gabriela Guillén, madre de su hijo pequeño. Actualmente, Guillén participa en el reality Supervivientes, mientras continúa el proceso legal relacionado con la pensión del menor. Según se ha explicado en distintos espacios televisivos, Osborne tendría que abonar la manutención con carácter retroactivo, lo que implica pagar las cantidades correspondientes a los meses anteriores al acuerdo judicial.

Temas Relacionados

Bertín OsborneGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

La Revista Europea de Cardiología aclara si son mejores los entrenamientos largos o los cortos pero intensos para tener un corazón "grande, fuerte y sano"

Un estudio con 150 ciclistas monitoreados durante tres meses indica que dedicar más tiempo al ejercicio se asocia con mejoras estructurales y funcionales en el músculo

La Revista Europea de Cardiología

Un estudio en ratones apunta que beber té matcha podría reducir los estornudos en las personas con alergia

Esta bebida contiene altos niveles de compuestos biológicamente activos, como antioxidantes y aminoácidos

Un estudio en ratones apunta

La ciudad europea que ya ilumina sus calles con farolas rojas para los murciélagos crea un serio problema para los conductores

El color rojo tiene una longitud de onda más larga, lo que facilita que los mamíferos voladores puedan cruzar la avenida sin interferencias lumínicas

La ciudad europea que ya

El Gobierno va a pagar 1,9 millones de euros para dar publicidad a las becas SERÉ, la ayuda para los opositores de la Carrera Judicial y Fiscal

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos, ha formalizado un contrato por 1.892.561,98 euros para la compra de espacios publicitarios para promover estas ayudas

El Gobierno va a pagar

Los hombres españoles conquistan la alfombra roja de los Oscar: de Javier Bardem y Oliver Laxe a Manu Ríos y Arón Piper

La alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles ha estado cargada de mucho estilo y nombres españoles masculinos

Los hombres españoles conquistan la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ciudad europea que ya

La ciudad europea que ya ilumina sus calles con farolas rojas para los murciélagos crea un serio problema para los conductores

El Gobierno va a pagar 1,9 millones de euros para dar publicidad a las becas SERÉ, la ayuda para los opositores de la Carrera Judicial y Fiscal

La Justicia aprueba la incapacidad permanente total a una ayudante de cocina que fue operada de un tumor en la espalda y necesita andador

La Justicia avala el desahucio de una vivienda de protección oficial en la que vivía una familia que solo conseguía ahorrar unos 100 euros al mes

El ‘rey de las carcasas’ solivianta a sus vecinos de la Castellana y batalla con el Ayuntamiento de Madrid tras querer meter una piscina en el ático: los bomberos tuvieron que precintar las obras

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España invierte más que nunca, pero deja atrás las infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

Una panadería alemana prohíbe el acceso a los grupos de jóvenes: solo pueden comprar de uno en uno y deben abandonar el local “de inmediato”

Carmen Cerdán, experta en RRHH: “Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas”

El dinero giró el timón

DEPORTES

Isidro Leyva, el rey sin

Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha