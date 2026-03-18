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Este es el desayuno de Carlos Alcaraz, la rutina de las mañanas del número uno del tenis: “Una tostada, unos huevos...”

El murciano comienza el día con un desayuno ligero, pero que le aporta la suficiente energía para los entrenamientos

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Carlos Alcaraz en el Open
Carlos Alcaraz en el Open de Qatar, a 17 de febrero de 2026 (REUTERS/Mohammed Salem)

Barbacoas, huevos rotos, paellas, hamburguesas... No parece ser la dieta de un deportista de élite. Sin embargo, ha formado parte de la alimentación del número uno del mundo en tenis. Así lo ha mostrado Carlos Alcaraz en una reciente publicación en sus redes sociales.

El ganador de siete Grand Slam sabe cómo compaginar la exigencia que requiere jugar en el más alto nivel con el disfrute de comidas ocasionales que se salen de la estricta norma de los deportistas. Alcaraz logra este equilibrio desde las primeras horas de la mañana, que aprovecha para “entrenar y aprovechar el día al máximo”, según contó en una entrevista para la revista GQ.

Su rutina de la mañana comienza con el entrenamiento, no sin antes haber desayunado. El desayuno varía bastante en función del país en el que se encuentre en ese momento, pues se adapta a la gastronomía local: “En realidad depende de en qué parte del mundo me encuentre (ya que viajo mucho)”.

No obstante, aunque su menú cambie, no lo hace en su esencia, puesto que siempre intenta que el desayuno no sea pesado para evitar una digestión lenta que pueda provocarle hinchazón abdominal, cansancio o una ausencia de energía sostenida. “A veces me gusta cambiar, pero esté donde esté, me gusta que el desayuno sea bastante ligero”, expresaba.

Carlos Alcaraz rodeado de familia
Carlos Alcaraz rodeado de familia y amigos comiendo una paella (Instagram: carlitosalcarazz)

Qué desayuna Carlos Alcaraz para alcanzar el máximo rendimiento

Con una idea de desayuno ligero y abierto a las distintas opciones que ofrezca la ciudad donde se celebre el torneo, Alcaraz tiene claro el patrón de desayuno que busca: “Un poco de fruta, una tostada, o puede que unos huevos”.

Desde el punto de vista científico, se trata de un desayuno bien estructurado. La tostada aporta hidratos de carbono, esenciales para proporcionar glucosa, el principal combustible del organismo. La fruta añade vitaminas, antioxidantes y fibra, elementos fundamentales para el buen funcionamiento metabólico y la salud digestiva. Por su parte, los huevos destacan como una fuente de proteína de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y el mantenimiento muscular.

Además, este tipo de desayuno tiene otra ventaja: es ligero y fácil de digerir. Esto permite entrenar o competir sin sensación de pesadez, algo clave en disciplinas que requieren agilidad y resistencia, como es el caso del tenis.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Café o té: esto es lo que prefiere Alcaraz

El desayuno de Alcaraz no se completa sin otro elemento clave. Al ser preguntado por GQ sobre su preferencia en café o té, el murciano lo tiene claro: “Café siempre”. Una opción acertada, pues son múltiples los estudios que relacionan esta bebida con una mejora de la salud cardiovascular.

Una investigación del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos publicado en la New England Journal of Medicine reveló que aquellas personas que consumen café de manera regular pueden tener un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. De hecho, la Fundación Española del Corazón (FEC) define el café como un verdadero aliado de la salud del corazón gracias a su capacidad de mejorar la función de los vasos sanguíneos y a su alto contenido en antioxidantes.

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