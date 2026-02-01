España

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

A sus 22 años, el tenista español ya ha conquistado todos los Grand Slams del circuito

Guardar
El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

Carlos Alcaraz finalmente logra conquistar Australia, una meta que se le había escapado desde el inicio de su carrera profesional. Durante años, el torneo australiano fue una barrera difícil de superar para el tenista murciano. En varias ocasiones, las esperanzas de Alcaraz se vieron truncadas en los cuartos de final. Primero fue Novak Djokovic quien detuvo su avance en esa ronda, y después Alexander Zverev se encargó de impedirle el paso, también en cuartos. La suerte nunca pareció estar de su lado cuando se trataba del Abierto de Australia, y el sueño de levantar ese trofeo se le iba negando temporada tras temporada. Al murciano se le resistían Las Antípodas. Hasta ahora.

Antes de que empezara la temporada, Alcaraz no ocultaba su obsesión con el torneo australiano. Su objetivo estaba claro y lo expresó con determinación: "En 2026 mi principal objetivo es ganar el Open de Australia". Esa frase se convirtió en su mantra, una idea fija que lo acompañó durante la preparación y el inicio de la campaña. Australia era mucho más que un torneo para él, era la palabra que más resonaba en su mente, una meta que sobrepasaba cualquier otro desafío.

La ambición de Alcaraz por triunfar en el primer Grand Slam del año era tal que llegó a declarar: “Estaría el resto del año sin ganar un Grand Slam con tal de ganar en Australia". Este deseo refleja la importancia especial que le daba a ese título, incluso por encima de los otros tres grandes torneos del circuito. Aunque la temporada aún tiene por delante otros desafíos importantes, Alcaraz ya ha conseguido su mayor anhelo al conquistar el título en Melbourne. Lo hizo de la manera más emblemática posible, enfrentando y superando a Novak Djokovic, el máximo ganador de la historia en este torneo, en la pista central de la Rod Laver Arena. Djokovic había logrado un récord de diez títulos en Australia, más que cualquier otro tenista en la historia del país.

El tenista español Carlos Alcaraz
El tenista español Carlos Alcaraz (AP Foto/Mark Baker)

El triunfo de Alcaraz

El triunfo de Alcaraz adquiere una dimensión histórica porque lo consigue frente a Djokovic, quien ha convertido la Rod Laver Arena en su feudo personal durante más de una década. Alcaraz logra imponerse en ese escenario y alcanza un hito sin precedentes: se convierte en el campeón más joven en completar el Career Grand Slam, la hazaña de ganar los cuatro torneos de Grand Slam al menos una vez en la carrera. Hasta ahora, ningún otro jugador había logrado reunir los cuatro títulos con tanta precocidad como el murciano.

El recorrido de Alcaraz hacia este logro comenzó en 2022 con la conquista del US Open. Un año después, en 2023, celebró el título en Wimbledon y en 2024 sumó Roland Garros a su palmarés, triunfando en la superficie de arcilla. Ahora, en 2026, añade el Abierto de Australia a su colección de trofeos, inscribiendo su nombre en la historia del tenis y completando la serie de los grandes.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Con este triunfo, Alcaraz demuestra una capacidad de adaptación y una versatilidad que muchos otros grandes campeones tardaron mucho más en alcanzar, o nunca consiguieron. A lo largo de la historia, han existido numerosos jugadores legendarios que, a pesar de sus éxitos, no pudieron completar el círculo de los cuatro grandes. Es el caso de Pete Sampras, que nunca llegó a ganar Roland Garros, o de Bjorn Borg, a quien se le escaparon tanto el US Open como el Abierto de Australia. Otros, como Roger Federer, necesitaron años y grandes esfuerzos para completar la colección, superando obstáculos y adaptándose a diferentes superficies antes de lograrlo. La victoria de Alcaraz en Australia lo sitúa en una posición privilegiada y confirma su lugar entre los grandes del deporte.

Temas Relacionados

Carlos AlcarazNovak DjokovicATPOpen de AustraliaTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El sondeo sitúa al PP como primera fuerza, pero le obliga a apoyarse en Vox para alcanzar la mayoría absoluta y deja a la suma de la izquierda con un resultado inferior al de los populares

El electorado aragonés suspende a

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

Sebastián La Rosa, médico: “Es peor un sueño irregular que dormir poco, necesitas un horario aunque no sea perfecto”

El especialista asegura que el mantra de algunos creadores de contenido de despertarse a las cinco de la mañana para “ser productivo” solo se traduce en más estrés sin beneficios reales

Sebastián La Rosa, médico: “Es

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

Entre las sanciones ‘muy graves’ se contempla el cese del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un periodo de cuatro años, con la excepción de los cargos electos

El PP tramita una ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El electorado aragonés suspende a

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG