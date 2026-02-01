Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

El tenista español Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

Carlos Alcaraz finalmente logra conquistar Australia, una meta que se le había escapado desde el inicio de su carrera profesional. Durante años, el torneo australiano fue una barrera difícil de superar para el tenista murciano. En varias ocasiones, las esperanzas de Alcaraz se vieron truncadas en los cuartos de final. Primero fue Novak Djokovic quien detuvo su avance en esa ronda, y después Alexander Zverev se encargó de impedirle el paso, también en cuartos. La suerte nunca pareció estar de su lado cuando se trataba del Abierto de Australia, y el sueño de levantar ese trofeo se le iba negando temporada tras temporada. Al murciano se le resistían Las Antípodas. Hasta ahora.

Antes de que empezara la temporada, Alcaraz no ocultaba su obsesión con el torneo australiano. Su objetivo estaba claro y lo expresó con determinación: "En 2026 mi principal objetivo es ganar el Open de Australia". Esa frase se convirtió en su mantra, una idea fija que lo acompañó durante la preparación y el inicio de la campaña. Australia era mucho más que un torneo para él, era la palabra que más resonaba en su mente, una meta que sobrepasaba cualquier otro desafío.

La ambición de Alcaraz por triunfar en el primer Grand Slam del año era tal que llegó a declarar: “Estaría el resto del año sin ganar un Grand Slam con tal de ganar en Australia". Este deseo refleja la importancia especial que le daba a ese título, incluso por encima de los otros tres grandes torneos del circuito. Aunque la temporada aún tiene por delante otros desafíos importantes, Alcaraz ya ha conseguido su mayor anhelo al conquistar el título en Melbourne. Lo hizo de la manera más emblemática posible, enfrentando y superando a Novak Djokovic, el máximo ganador de la historia en este torneo, en la pista central de la Rod Laver Arena. Djokovic había logrado un récord de diez títulos en Australia, más que cualquier otro tenista en la historia del país.

El tenista español Carlos Alcaraz (AP Foto/Mark Baker)

El triunfo de Alcaraz

El triunfo de Alcaraz adquiere una dimensión histórica porque lo consigue frente a Djokovic, quien ha convertido la Rod Laver Arena en su feudo personal durante más de una década. Alcaraz logra imponerse en ese escenario y alcanza un hito sin precedentes: se convierte en el campeón más joven en completar el Career Grand Slam, la hazaña de ganar los cuatro torneos de Grand Slam al menos una vez en la carrera. Hasta ahora, ningún otro jugador había logrado reunir los cuatro títulos con tanta precocidad como el murciano.

El recorrido de Alcaraz hacia este logro comenzó en 2022 con la conquista del US Open. Un año después, en 2023, celebró el título en Wimbledon y en 2024 sumó Roland Garros a su palmarés, triunfando en la superficie de arcilla. Ahora, en 2026, añade el Abierto de Australia a su colección de trofeos, inscribiendo su nombre en la historia del tenis y completando la serie de los grandes.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Con este triunfo, Alcaraz demuestra una capacidad de adaptación y una versatilidad que muchos otros grandes campeones tardaron mucho más en alcanzar, o nunca consiguieron. A lo largo de la historia, han existido numerosos jugadores legendarios que, a pesar de sus éxitos, no pudieron completar el círculo de los cuatro grandes. Es el caso de Pete Sampras, que nunca llegó a ganar Roland Garros, o de Bjorn Borg, a quien se le escaparon tanto el US Open como el Abierto de Australia. Otros, como Roger Federer, necesitaron años y grandes esfuerzos para completar la colección, superando obstáculos y adaptándose a diferentes superficies antes de lograrlo. La victoria de Alcaraz en Australia lo sitúa en una posición privilegiada y confirma su lugar entre los grandes del deporte.