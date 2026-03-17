España

La Aemet prevé un cambio de tiempo por la borrasca Therese: estas son las regiones donde lloverá con fuerza y nevará

Los termómetros marcarán más de 20 grados de máxima en la mayor parte de España durante esta la semana

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Varias personas se cubren de
Varias personas se cubren de la lluvia con un paraguas mientras caminan por una vía en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 2022. (Europa Press)

La borrasca Therese llega a Canarias con fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado el nombramiento de esta decimonovena borrasca de “gran impacto” que ha bautizado el servicio meteorológico portugués. En España, afectará esencialmente al archipiélago canario, donde dejará “lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo a partir del miércoles”. Por el contrario, esta semana en la península y Baleares predominará el tiempo en general estable, “con altibajos en las temperaturas, pero en general dentro de sus valores normales o por encima de estos en la mitad norte”, conforme detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

Por lo pronto, este martes continuará la estabilidad en la península y Baleares con cielos despejados y temperaturas en ascenso, sobre todo en el Cantábrico. El mercurio llegará a alcanzar los 25 grados en Bilbao, aunque para la mayor parte de España, las máximas estarán por encima de los 20 grados. En Canarias, la borrasca empezará a dejarse notar a lo largo del día. Se prevé un cambio brusco con la llegada del sistema de bajas presiones que, “en origen será una dana, que acabará pronto convirtiéndose en borrasca”. Se esperan chubascos localmente fuertes y tormentosos en las islas más montañosas, con bajada de temperaturas y “nevadas en las cumbres”.

El miércoles la borrasca Therese ganará fuerza en Canarias

La Aemet detalla que, aunque este martes comenzarán a caer los primeros chubascos, será el miércoles cuando “alcanzarán mayor intensidad” con la consolidación de la borrasca Therese. “Podrá haber chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas, y también podrá haber rachas muy fuertes de viento”, advierte el portavoz.

En el resto del país, se mantendrán las condiciones estables. No obstante, la formación de la borrasca Therese al oeste de la península dejará intervalos de nubosidad media y alta en buena parte de la mitad suroeste peninsular, con posibilidad de ocasionar algún chubasco o tormenta ocasional en el extremo oeste, más probable en Andalucía occidental y el Estrecho. Los termómetros, por su parte, de nuevo superarán los 20 grados en buena parte del país.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

De cara al jueves, la Aemet espera que la borrasca siga afectando a Canarias y generando “chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta y de granizo; además, los acumulados podrán ser significativos en las islas más montañosas”. En contraste, la península mantendría tiempo estable, aunque con mayor nubosidad en el área mediterránea que en días anteriores. De hecho, los meteorólogos no descartan “alguna tormenta aislada en el extremo suroeste del territorio, con unas temperaturas más bajas en Canarias y este peninsular, y más altas en el oeste”.

Las previsiones apuntan a que el patrón de inestabilidad en Canarias y tranquilidad en la península y Baleares siga hasta el final de la semana. Según el pronóstico, “también podrían llegar algunas precipitaciones al sur peninsular”. Todo esto con altibajos en las temperaturas, pero “en general podemos decir que en torno a los valores normales para la época del año”, apostilla el portavoz.

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