España

La Aemet anuncia el fin de Samuel y alerta de una nueva borrasca en Canarias que dejará fuertes vientos, granizo y nieve en las cumbres

La previsión marca una semana estable en la península y Baleares, con temperaturas que alcanzarán los 20 grados

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Vista del Teide con nieve,
Vista del Teide con nieve, a 15 de febrero de 2023, en Tenerife. (Europa Press)

Este lunes comienza con la borrasca Samuel alejándose por el Mediterráneo. Esta borrasca de “gran impacto”, nombrada por el Servicio Meteorológico del Principado de Andorra, es la decimoctava de la temporada. Nunca se había llegado a la letra ‘s’ —se sigue un listado alfabético—, de modo que este año se convierte en el de mayor número de nombramientos desde que existe este programa creado en 2017. Samuel, que provocó rachas de viento huracanadas de más de 160 kilómetros por hora en el Pirineo oscense, ya se aleja hacia Italia. No obstante, continuará provocando temporal marítimo y vientos muy fuertes este lunes en Cataluña y Baleares, aunque con menor intensidad que el domingo. Pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya vigila una nueva borrasca que está en camino.

Esta semana en la península y Baleares predominará el tiempo en general estable, “con altibajos en las temperaturas, pero en general dentro de sus valores normales o por encima de estos en la mitad norte”, conforme detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. “Estaremos pendientes de otra borrasca, esta en el Atlántico, que provocará lluvias en Canarias a partir del martes y que en los días siguientes podrán ser fuertes, acompañadas de tormenta y granizo y abundantes en el archipiélago”, avisa.

El lunes se prevén cielos poco nubosos y sin lluvias en la península y Baleares, con vientos muy fuertes en el nordeste peninsular y Baleares, y temporal marítimo con olas de más de seis o siete metros en ambas regiones. “En el Cantábrico las olas podrán superar los seis metros”, indica el portavoz. Por ello, la Aemet ha activado las alertas en nivel naranja (riesgo importante) por mala mar.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 16 de marzo de 2026. (Aemet)

Respecto al mercurio, las temperaturas experimentarán una subida notable en el norte y centro peninsular, con temperaturas diurnas 10 grados por encima de las del domingo. De hecho, en regiones como Galicia, Extremadura, Andalucía y el área mediterránea se superarán los 20 grados.

Tormenta, granizo y nieve en Canarias

El martes continuará con estabilidad en la península y Baleares, cielos despejados y temperaturas en ascenso, sobre todo en el Cantábrico, donde “se superarán, por ejemplo, los 25 grados en Bilbao”. Para la mayor parte de España, las máximas estarán entre 18 y 10 grados, y podría producirse algo de calima en el sur peninsular. En Canarias se prevé un cambio brusco con la llegada de un sistema de bajas presiones que, “en origen será una dana, que acabará pronto convirtiéndose en borrasca”. Se esperan chubascos localmente fuertes y tormentosos en las islas más montañosas, con bajada de temperaturas y “nevadas en las cumbres”.

Durante el miércoles, se mantendrán las condiciones estables en la península y Baleares, pero en Canarias la borrasca se habrá consolidado, aumentando la adversidad. “En el archipiélago podrá haber chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta y granizo, especialmente en las islas más montañosas, y también podrá haber en Canarias rachas muy fuertes de viento”, advierte el portavoz. Por su parte, en la península las temperaturas nocturnas serán algo más altas y las diurnas algo más bajas, mientras que en Canarias apenas se notarán cambios.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

El jueves proseguirá la borrasca en Canarias, generando “chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta y de granizo; además, los acumulados podrán ser significativos en las islas más montañosas”. En contraste, la península mantendría tiempo estable, aunque con mayor nubosidad en el área mediterránea que en días anteriores, y no se descarta “alguna tormenta aislada en el extremo suroeste del territorio, con unas temperaturas más bajas en Canarias y este peninsular, y más altas en el oeste”.

Las previsiones apuntan a que el patrón de inestabilidad en Canarias y tranquilidad en la península y Baleares siga hasta el final de la semana. Según el pronóstico, “también podrían llegar algunas precipitaciones al sur peninsular”. Todo esto con altibajos en las temperaturas, pero en general podemos decir que en torno a los valores normales para la época del año”, apostilla el portavoz.

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