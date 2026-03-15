España

La Aemet activa el nivel rojo en Menorca por mala mar con olas de hasta 14 metros y en Girona y Barcelona por viento huracanado

Las rachas podrán superar 140 kilómetros por hora en Cataluña, donde alertan del peligro de la caída de ramas, árboles y otros objetos, así como de acudir a la montaña por las ventiscas

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Un hombre observa el oleaje
Un hombre observa el oleaje en el Paseo Nuevo de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo de aviso —que implica “peligro extraordinario”— por temporal marítimo en Menorca con olas que superarán los siete metros de altura, “incluso alguna podría alcanzar 14 metros”, advierte el organismo público, que recuerda que ante estas circunstancias es peligroso acercarse a primera línea de costa.

El nivel rojo también cubre el norte de Cataluña. La Aemet también ha activado el nivel rojo por rachas de viento huracanadas en el Pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona. Las rachas podrán superar 140 kilómetros por hora. “Además de caída de ramas, árboles y otros objetos, es muy peligroso acudir a la montaña por las ventiscas”, apuntan por la “gran reducción de visibilidad”.

Otras cuatro comunidades, además de Cataluña y Baleares, están en alerta, aunque naranja (“riesgo importante”) y amarilla (“riesgo bajo”), por nevadas, fuertes vientos y temporal marítimo. Las provincias de Lleida y Tarragona están en alerta por viento, aunque en nivel naranja por rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Girona está en nivel naranja por temporal marítimo en el Ampurdán, ante la previsión de olas de hasta 11 metros. La isla de Mallorca en Baleares está además en naranja por olas de hasta 10 metros.

Bajo alerta amarilla por nevadas está Castilla y León, hasta el mediodía, en la cordillera cantábrica de León y en la Ibérica de Soria, ante posibles acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas por encima de entre 1.200 y1.300 metros. Asimismo, La Rioja se encuentra en amarillo por nevadas de dicha intensidad en la zona de la Ibérica, desde los 1.100-1.200 metros. Los acumulados serán significativos de nieve en los Pirineos por encima de 1.000 metros.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 15 de marzo de 2026. (Aemet)

Lluvias en el norte y cielos despejados en el sur

Tras un sábado de lluvias generalizadas, este domingo comenzará a predominar el tiempo anticiclónico, aunque aún lloverá en el norte de Galicia, en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, sin descartarlo de forma más débil y aislada en otros puntos del nordeste de la península, según detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en un comunicado. Durante esta jornada, la cota de nieve comenzaba baja, cerca de los 800 metros, pero irá subiendo a lo largo del día.

En el resto del país, se esperan cielos poco nubosos con viento del norte y noroeste, que soplará con intensidad de nuevo en el norte y este de la península, al igual que en Baleares. Habrá además una subida notable de las temperaturas en el oeste peninsular, mientras que permanecerán sin cambios en el resto, “todavía con un ambiente frío en el este de la península”. No obstante, se podrán superar los 22 grados en puntos de Andalucía occidental y Extremadura.

Tregua antes de un nuevo frente

A partir del lunes, se espera un tiempo estable en toda España, con precipitaciones acotadas al Cantábrico oriental hasta el miércoles. Será ese día cuando se produzca la llegada de un frente, que podría dejar precipitaciones en puntos del suroeste de la península. “Todavía hay incertidumbre sobre la situación en la segunda mitad de la semana”, adelanta del Campo. No obstante, algunos escenarios plantean lluvias, sobre todo en el oeste y sur peninsular.

En cuanto al termómetro, las temperaturas subirán el lunes y el martes con un ambiente plenamente primaveral. Las máximas podrían rondar incluso los 25 grados en Extremadura, Andalucía y el Cantábrico oriental. A partir del miércoles podrían bajar de nuevo, pero también hay incertidumbre al respecto.

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