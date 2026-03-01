La Aemet avisa de la llegada de la borrasca ‘Regina’ que dejará fuertes vientos y lluvias: estas son las regiones más afectadas

Varias personas con paraguas durante el paso de una borrasca en Santiago de Compostela, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este domingo de la llegada de ‘Regina’, una nueva borrasca de “gran impacto” que afectará a España. El organismo meteorológico adelanta que “provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la peninsula” y también dará lugar a “rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo”.

Se trata de la decimosexta borrasca nombrada desde que empezó la temporada en septiembre de 2025. Los servicios meteorológicos de España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra nombran las borrascas y danas con “gran impacto” que afectan al suroeste de Europa y, en este caso, ha sido el Instituto Português do Mar e da Atmosfera el que ha realizado el nombramiento.

La inicial de los nombres responde a una cuestión alfabética que sigue un orden lineal y esta temporada está cerca de batir un récord de nombramientos. La Aemet ha detallado a través de su cuenta de X que “son ya 17 los sistemas nombrados esta temporada”, de manera que “igualamos a la temporada con mayor número de nombramientos, la 2023/24″. “En aquella ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril”, destacan.

¿Qué danas y borrascas se consideran de “alto impacto”?

La Aemet explica en su página web que nombrar a las borrascas y danas con gran impacto “favorece que la comunicación sea más efectiva” ante un episodio meteorológico adverso. El nombramiento llega cuando se prevén condiciones que den lugar a la emisión de avisos de viento de nivel naranja o rojo asociados a dicha baja en alguno de los seis países del Grupo Suroeste de Europa compuesto por España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. El primer servicio meteorológico que prevea emitir avisos de nivel naranja o rojo dará nombre a la borrasca o dana siguiendo la lista preestablecida en el Grupo Suroeste para cada temporada. Luego informa al resto de países del grupo.

En el caso de España, tal como se indica en el documento de Umbrales y niveles de aviso del Plan Meteoalerta, se trata de rachas máximas superiores a 90, 100 y 110 kilómetros por hora, dependiendo de las zonas. No obstante, también será suficiente para el nombramiento la emisión de avisos amarillos de viento, rachas máximas superiores a 70 kilómetros por hora cuando los impactos asociados a las precipitaciones puedan ser importantes (avisos de nivel naranja o rojo).

En el caso de las danas, tiene en cuenta que los fenómenos más adversos están siempre asociados a las lluvias y nevadas intensas o persistentes, por lo que, estos fenómenos meteorológicos adversos pueden recibir nombre aunque no haya avisos por viento.

¿Cuál es la previsión de la Aemet para esta semana?

Los meteorólogos prevén una entrada en el mes de marzo marcada por la borrasca, que se moverá por el norte de África y “provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y enviará vientos húmedos a la península”, conforme detalla en un comunicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Se esperan lluvias y chubascos, con ”acumulados importantes” en puntos de Canarias y del sur y este peninsular.

A su vez, el lunes se podrá dar una inestabilización de la atmósfera por la posible formación de una DANA que se situaría al suroeste de la península. “Recordemos que el hecho de que llegue una DANA a nuestro territorio no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy intensas o torrenciales; en esta ocasión, no van a ser de gran intensidad”, apunta el portavoz.

De cara al martes y miércoles, continuará la situación de inestabilidad atmosférica, de manera que “serán probables las lluvias en amplias zonas del territorio, sobre todo del este y del sur de la península”. Las más abundantes, según del Campo, se darían en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón y del este de Castilla-La Mancha.