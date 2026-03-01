España

La Aemet avisa de la llegada de la borrasca ‘Regina’ que dejará fuertes vientos y lluvias: estas son las regiones más afectadas

El organismo meteorológico avisa de que traerá un cambio de tiempo, que afectará especialmente al sur de España

Guardar
Varias personas con paraguas durante
Varias personas con paraguas durante el paso de una borrasca en Santiago de Compostela, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este domingo de la llegada de ‘Regina’, una nueva borrasca de “gran impacto” que afectará a España. El organismo meteorológico adelanta que “provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la peninsula” y también dará lugar a “rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo”.

Se trata de la decimosexta borrasca nombrada desde que empezó la temporada en septiembre de 2025. Los servicios meteorológicos de España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra nombran las borrascas y danas con “gran impacto” que afectan al suroeste de Europa y, en este caso, ha sido el Instituto Português do Mar e da Atmosfera el que ha realizado el nombramiento.

La inicial de los nombres responde a una cuestión alfabética que sigue un orden lineal y esta temporada está cerca de batir un récord de nombramientos. La Aemet ha detallado a través de su cuenta de X que “son ya 17 los sistemas nombrados esta temporada”, de manera que “igualamos a la temporada con mayor número de nombramientos, la 2023/24″. “En aquella ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril”, destacan.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

¿Qué danas y borrascas se consideran de “alto impacto”?

La Aemet explica en su página web que nombrar a las borrascas y danas con gran impacto “favorece que la comunicación sea más efectiva” ante un episodio meteorológico adverso. El nombramiento llega cuando se prevén condiciones que den lugar a la emisión de avisos de viento de nivel naranja o rojo asociados a dicha baja en alguno de los seis países del Grupo Suroeste de Europa compuesto por España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. El primer servicio meteorológico que prevea emitir avisos de nivel naranja o rojo dará nombre a la borrasca o dana siguiendo la lista preestablecida en el Grupo Suroeste para cada temporada. Luego informa al resto de países del grupo.

En el caso de España, tal como se indica en el documento de Umbrales y niveles de aviso del Plan Meteoalerta, se trata de rachas máximas superiores a 90, 100 y 110 kilómetros por hora, dependiendo de las zonas. No obstante, también será suficiente para el nombramiento la emisión de avisos amarillos de viento, rachas máximas superiores a 70 kilómetros por hora cuando los impactos asociados a las precipitaciones puedan ser importantes (avisos de nivel naranja o rojo).

En el caso de las danas, tiene en cuenta que los fenómenos más adversos están siempre asociados a las lluvias y nevadas intensas o persistentes, por lo que, estos fenómenos meteorológicos adversos pueden recibir nombre aunque no haya avisos por viento.

¿Cuál es la previsión de la Aemet para esta semana?

Los meteorólogos prevén una entrada en el mes de marzo marcada por la borrasca, que se moverá por el norte de África y “provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica y enviará vientos húmedos a la península”, conforme detalla en un comunicado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Se esperan lluvias y chubascos, con ”acumulados importantes” en puntos de Canarias y del sur y este peninsular.

A su vez, el lunes se podrá dar una inestabilización de la atmósfera por la posible formación de una DANA que se situaría al suroeste de la península. “Recordemos que el hecho de que llegue una DANA a nuestro territorio no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy intensas o torrenciales; en esta ocasión, no van a ser de gran intensidad”, apunta el portavoz.

De cara al martes y miércoles, continuará la situación de inestabilidad atmosférica, de manera que “serán probables las lluvias en amplias zonas del territorio, sobre todo del este y del sur de la península”. Las más abundantes, según del Campo, se darían en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón y del este de Castilla-La Mancha.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaLluviaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carme Chaparro reaparece en redes con una nueva imagen: “No tengo cáncer, pero sí me falta mucho pelo”

La periodista ha actualizado su estado de salud en sus redes sociales

Carme Chaparro reaparece en redes

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

La sentencia establece que el desinterés paterno le priva del derecho a alimentos, pese al éxito del hijo, que jugó en equipos españoles y europeos, y fue criado por sus abuelos

Un padre pide una pensión

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

¿Cómo diferenciar los síntomas de la alergia de los de una gripe o de covid?

Las intensas lluvias de las últimas semanas y el descenso de las temperaturas paralizan “la polinización”, pero pueden disparar los niveles de polen

¿Cómo diferenciar los síntomas de

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

El deportivo japonés, comprado nuevo a finales de los años noventa, había recorrido unos 77.000 kilómetros durante más de dos décadas en manos de la misma propietaria

Una mujer de 80 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 80 años

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión