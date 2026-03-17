Javier Quintero, psiquiatra: “Si quieres conocer bien a una persona, observa de lo que se queja”

Las personas revelan mucho sobre su personalidad a través de lo que se quejan, de lo que presumen y de lo que les hace reír. (Freepik)

En las relaciones cotidianas, conocer verdaderamente a alguien no es una tarea sencilla. Las conversaciones, incluso las más largas, suelen estar mediadas por filtros: lo que queremos mostrar, lo que preferimos ocultar y aquello que todavía no estamos preparados para compartir.

En ese juego de apariencias, las palabras pueden convertirse en una herramienta ambigua, capaz tanto de revelar como de encubrir. A menudo, el lenguaje funciona como una primera capa de contacto que no siempre refleja la complejidad de quien habla, sino una versión parcialmente elaborada de sí mismo.

No es extraño, por tanto, que muchas personas construyan una versión de sí mismas adaptada al contexto. En el trabajo, en el ámbito familiar o incluso entre amigos, el discurso se modula. Se eligen cuidadosamente los temas, el tono y las opiniones; a veces por prudencia, otras por inseguridad, y en muchas ocasiones por simple hábito. Hablar no siempre equivale a mostrarse.

Sin embargo, existen ciertos patrones que escapan a ese control consciente. Pequeños gestos, reacciones repetidas o comentarios aparentemente intrascendentes pueden ofrecer una imagen mucho más nítida de quién es alguien en realidad. En esos detalles, menos elaborados y más espontáneos, se encuentran pistas que ayudan a comprender mejor la personalidad.

Las quejas de una persona indican cuáles son sus expectativas y lo que cree merecer. (Freepik)

El médico psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero en TikTok) apunta precisamente hacia esos indicios menos evidentes pero más reveladores. “Si quieres conocer bien a una persona, fíjate en esto, te va a ayudar y mucho”, señala, antes de concretar tres claves fundamentales: “Observa en aquello de lo que se queja, aquello de lo que suele presumir, aquello que le hace reír”.

Una pista de las expectativas y los límites

Según explica, las quejas no son simples desahogos sin importancia. “Las quejas repetidas hablan de sus expectativas, de lo que siente que debería recibir y de lo que cree que merece”. Más allá del contenido puntual, revelan una estructura interna de deseos, frustraciones y aspiraciones. Aquello que molesta de forma recurrente suele estar directamente relacionado con lo que la persona considera justo o necesario en su vida.

En paralelo, el experto invita a prestar atención a lo que alguien decide destacar sobre sí mismo. “Va a presumir de lo que necesita mostrar a los demás, por lo que necesita destacar y señala lo que realmente valora”. Lejos de ser un gesto superficial, la presunción actúa como un escaparate emocional: muestra aquello que la persona quiere que sea reconocido, validado o admirado.

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El tercer elemento, quizá el más sutil, tiene que ver con el sentido del humor. “Y el humor puede ser muy revelador porque muestra qué es lo que normaliza, qué minimiza y qué considera aceptable”. Las bromas, los temas que provocan risa o incluso aquello que se trivializa dicen mucho sobre los límites personales y la forma de interpretar la realidad.

Para Quintero, la clave está en entender que estos comportamientos suelen surgir de manera menos controlada que el discurso habitual. “Las palabras pueden estar muy pensadas, pero estos detalles suelen ser mucho más espontáneos”. Son manifestaciones más cercanas a la forma auténtica de pensar y sentir. “Si quieres comprender mejor a alguien, escucha más allá de las palabras”.