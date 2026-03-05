Javier Quintero, psiquiatra: “Vivir atrapado en el pasado o preocupado por el futuro es uno de los mayores ladrones de tranquilidad”

Javier Quintero hablando de la tranquilidad en su cuenta de TikTok. (@drjquintero)

Las emociones son parte inherente del ser humano y, por este mismo motivo, es importante saber convivir con todas ellas. Aunque es imposible dejar de sentirlas, sí que se puede gestionar cuánto te afectan y cómo influyen en tu bienestar.

La tranquilidad es, sin duda, uno de los estados emocionales más deseables, ya que permite tomar decisiones con claridad, enfrentar los problemas de manera más efectiva y mantener un equilibrio interno frente a las adversidades.

A pesar de ello, no siempre es posible llegar a este punto debido a diferentes factores. Esto es algo que conoce a la perfección Javier Quintero, un médico psiquiatra que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@drjquintero) ha explicado los peligros de sobrepensar.

Cómo aprender a controlar tus emociones y la tranquilidad

Uno de los principales enemigos de la tranquilidad es vivir demasiado en el pasado o pensar mucho en el futuro. Cuando tu mente se queda anclada en lo que ya ocurrió, repasando errores, palabras no dichas o decisiones que crees haber tomado mal, terminas reviviendo situaciones que no se pueden cambiar.

Por otro lado, anticipar constantemente problemas que todavía no han sucedido o imaginar escenarios futuros que quizá nunca ocurran mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante, generando ansiedad y robando energía emocional.

El desafío, según Javier Quintero, no consiste en borrar el pasado ni controlar el futuro, sino aprender a situarte en el presente. Pensar en lo que ya pasó puede servir para aprender, y planificar el futuro es útil para organizarte, pero no conviene sobrepensar.

Para recuperar la tranquilidad, es fundamental entrenar la atención en el presente. Esto implica observar lo que estás haciendo, cómo te sientes y lo que te rodea sin juzgar, dejando que los pensamientos sobre el pasado o el futuro aparezcan y se vayan sin aferrarte a ellos. Practicar la respiración consciente, meditación o actividades que requieran concentración plena, como caminar, dibujar o escuchar música, son herramientas efectivas para anclarte en el momento actual.

La salud mental y los riesgos de sobrepensar

Mantener una buena salud mental no solo implica evitar trastornos, sino también aprender a manejar los pensamientos y emociones que afectan nuestra vida diaria. Sobrepensar de forma constante puede convertirse en un hábito perjudicial, ya que provoca agotamiento emocional, dificultad para concentrarse y aumento del estrés.

La mente que se queda atrapada en escenarios pasados o futuros tiende a generar preocupaciones innecesarias, reforzando la ansiedad y dificultando la toma de decisiones. Con el tiempo, esta sobrecarga mental puede afectar tanto la salud física como la emocional, aumentando la tensión muscular, el insomnio o incluso problemas cardiovasculares.

Cuando los pensamientos negativos o la ansiedad comienzan a interferir en la vida cotidiana, es fundamental recurrir a profesionales de la salud mental. Psicólogos, psiquiatras y terapeutas pueden ofrecer herramientas efectivas para gestionar emociones, modificar patrones de pensamiento dañinos y recuperar el equilibrio.