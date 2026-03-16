El bollo tradicional de Semana Santa que solo se prepara en Arcos de la Frontera y que es un gran desconocido fuera de Cádiz

Así se hacen los bollos de Arcos de la Frontera (Instagram / @elbollodearcos_oficial)

Puede que Arcos de la Frontera sea una de las mayores joyas ocultas que esconde la provincia de Cádiz. Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos, Arcos está considerado uno de los pueblos más bellos de España, un rincón de ensueño, de calles blancas salpicadas de arcos y de restos de muralla medieval, que en Semana Santa huele a almendra y anís.

El aroma procede de sus panaderías, que en época de Pascua se afanan por elaborar el que es el dulce por excelencia del recetario arcense: los bollos. La masa tradicional de los bollos de Arcos de la Frontera está elaborada con harina, aceite de oliva y almendra, un fruto seco con el que también se decora cada rosquilla. Se aromatizan con matalahúva, canela y sésamo, sabores que hacen de este bocado uno muy especial.

La receta tradicional de los famosos Bollos de Arcos podría tener su origen en la ocupación musulmana de la región durante la Edad Media, algo que se deduce del uso de especias como el anís y el sésamo, así como del aceite de oliva. Sea cual sea su origen, lo cierto es que nos encontramos ante un riquísimo emblema gastronómico de la región, de tal importancia que cuenta incluso con su propio día de celebración, plagado de rutas, talleres y degustaciones.

Receta de bollos de Arcos de la Frontera

El bollo de Arcos de la Frontera es un pan dulce aromatizado con matalahúva (anís en grano), ajonjolí (sésamo) y canela. Su elaboración consiste en amasar una masa enriquecida con aceite de oliva infusionado con especias, darle forma de rosca y decorar con azúcar y almendra antes del horneado.

Tiempo de preparación

Tiempo total : 2 h 45 min Preparación: 25 min Reposo/fermentación: 2 h Cocción: 20 min



Ingredientes

500 g de harina de trigo de repostería

175 g de aceite de oliva virgen extra

200 ml de agua templada

25 g de levadura fresca de panadería

50 g de azúcar

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de anís en grano (matalahúva)

1 cucharadita de sésamo (ajonjolí)

100 g de almendras crudas enteras para decorar

50 g de azúcar humedecido para decorar

Cómo hacer bollos de Arcos de la Frontera, paso a paso

Infusiona el aceite: Calienta el aceite de oliva con el anís y el sésamo a fuego medio. Retira cuando las semillas suelten aroma. Deja enfriar y cuela. Activa la levadura: Disuelve la levadura en el agua templada junto con el azúcar y una cucharada de harina. Prepara la masa: En un bol grande, pon la harina, la canela y la sal. Añade el aceite infusionado (ya frío) y la mezcla de levadura. Amasa: Trabaja hasta obtener una masa suave, homogénea y algo húmeda, pero no pegajosa. Si es necesario, añade un poco más de agua o aceite. Forma los bollos: Divide la masa en porciones iguales (6 a 8). Haz bolas y abre un agujero en el centro para dar forma de rosco (el agujero se va cerrando en el levado y horneado). Decora y fermenta: Coloca los bollos sobre una bandeja con papel vegetal. Decora con almendras y espolvorea azúcar humedecido por encima. Cubre con un paño y deja levar hasta que doblen su tamaño (mínimo 1,5 h). Hornea: Precalienta el horno a 200 °C. Hornea los bollos durante 18-20 minutos o hasta que estén dorados. Enfría: Saca y deja enfriar sobre una rejilla antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 bollos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 370 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 60 g

Grasas: 12 g

Proteínas: 7 g

Azúcares: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En recipiente hermético a temperatura ambiente, hasta 3 días. Puedes congelarlos 1 mes bien envueltos.